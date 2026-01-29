Luka je bio jedan od najpopularnijih youtubera, a onda je nestao: Sad se vratio i otkrio nam gdje je bio

‘Budite dobri, lijepi, pametni i šarmantni kao i uvijek’ – rečenica kojom se Luka na svom YouTube kanalu pozdravljao sa svojim pratiteljima na kraju svakog videa. Počeo ih je objavljivati 2010. u prvom razredu srednje škole i uspio je prikupiti 80.000 pratitelja. No, 2014. je u potpunosti prestao s emitiranjem. Od tada je prošlo više od 10 godina. Luka danas ima 30 godina i odlučio se vratiti svom YouTubeu. Ispričao nam je gdje je bio svih ovih godina, što je radio i gdje su nestali svi njegovi stari videi.

U svega 10 dana Luka je na YouTubeu i TikToku prikupio skoro 14 tisuća pratitelja, a većinom su to stari fanovi koji ga se sjećaju još iz njegovih srednjoškolskih dana. Ako ste i vi njegov stari fan, onda ga sigurno pamtite po njegovoj ‘Ma neeemoj’ frazi, kao i rečenici koju je govorio pratiteljima na kraju svakog videa – ‘Budite dobri, lijepi, pametni i šarmantni kao i uvijek’.

Od njegovog posljednjeg emitiranja na njegovom kanalu LVC – Lukas Video Channel, prošlo je više od 10 godina. Luka se sada s napunjenih 30 godina odlučio vratiti svom YouTube kanalu, a u intervjuu za naš portal otkrio nam je gdje je bio svih tih godina, što je radio i čime se sada bavi.

– Počeo sam 2010. godine u prvom razredu srednje škole. Sve je krenulo spontano. Bio sam bolestan i bilo mi je dosadno, te sam krenuo smišljati sadržaj za YouTube. Prvi sadržaj koji je objavljen na kanalu bile su sinkronizacije, odnosno parodije, a nakon toga krenuo sam više sa snimanjem skečeva i priča o kategorijama ljudi u društvu. Snimanje i objavljivanje je neprekidno trajalo sve do 2014. godine. Razlog za prekid emitiranja je to što se dogodio život, manjak vremena, a iskreno i volje za nastavkom rada na kanalu. Nisam htio objavljivati sadržaj koji je napravljen ‘na silu’, priča nam Luka.

‘Sve što se nalazilo na starom kanalu nikad nisam imao namjeru brisati’

Luka je kao srednjoškolac na YouTube kanalu uspio prikupiti 80.000 pratitelja. Bio je među prvim generacijama youtubera na ovim područjima, kada se ta scena još uvijek gradila. Ako ste sada htjeli pogledati neke njegove stare videe i prisjetiti se kako je to izgledalo, možda ste se neugodno iznenadili kada ste shvatili da tih videa – nema. Pitali smo Luku zašto su ti videi nedostupni i je li ih možda on iz nekog razloga maknuo.

– Sve što se nalazilo na starom kanalu nikad nisam imao namjeru brisati jer su velika uspomena na sve ono čime sam se bavio. Nažalost, kanal je hakiran, YouTube ga je obrisao i to je to. Pokušao sam ga nekoliko puta vratiti ali nisam uspio. Sreća u cijeloj priči je ta što su neki od pratitelja preuzeli neke videe, pa će ih objavljivati na YouTube-u, objasnio nam je Luka.

Po struci je medijski tehničar, danas se bavi fotografijom i snimanje, a radio je i u restoranu brze hrane

U godinama kada Luka nije emitirao mnogo toga se promijenilo u njegovom životu, ali neke stvari su ostale iste.

– Zaposlio sam se u jednom restoranu brze hrane jer se tada od objavljivanja sadržaja nije baš moglo živjeti. Paralelno s time, uvijek sam, na neki način, bio prisutan na društvenim mrežama, ali iza kamere. Po struci sam medijski tehničar, pa možemo reći da radim u struci. Danas se bavim fotografijom i snimanjem. Fotografiram osobe za društvene mreže, krštenja i ostale događaje i snimam za druge YouTube kanale. U vezi sam s istom osobom s kojom sam bio dok je stari kanal bio aktivan, bila je u nekoliko videa, nismo u braku (ali kao i da jesmo) i nemamo djecu, otkrio nam je Luka.

‘Nisam bio svjestan koliko je ljudi pratilo sadržaj na tom kanalu’

Njegovi novi videi su na istom konceptu kao dok je bio u srednjoj školi i svaki se temelji na njegovom iskustvu – baš kao i kad je bio srednjoškolac. Kaže kako je oduvijek volio promatrati ljude i situacije oko sebe, zanimljivo mu je koliko smo svi različiti, a opet toliko slični. Zato toliko i priča o tome jer, ističe, vjeruje kako se velik broj ljudi može pronaći u tim temama.

– Zanimljivo je to što je do sadašnjeg povratka došlo na isti način na koji je sve krenulo na starom kanalu (LVC). Zbog zdravstvenih problema trenutačno nisam previše u mogućnosti biti ‘na terenu’ pa sam odlučio ispuniti svoju veliku želju i vratiti se svojoj prvoj ljubavi. Malo ljudi zna da sam se 2020. vratio upravo na ovom novom (Ma Nemoj) kanalu. Najbolji prijatelj i ja smo krenuli s ‘projektom’ povratka, bilo je 10-15 objavljenih videa, ali zbog manjka vremena nikako nismo mogli nastaviti s radom, rekao je Luka.

Iznenadilo ga je što je puno ljudi pogodila nostalgija za njegovim videima. Nikada nije, kaže, doživljavao svoj kanal na taj način.

– Nisam bio svjestan koliko je ljudi pratilo sadržaj na tom kanalu. Jako puno ljudi je napisalo kako su nekoliko dana prije pričali u društvu o meni i videima, tako da su me, izgleda, prizvali. Po komentarima i porukama koje dobivam, publici se sviđa ovaj ‘odrasliji’ sadržaj jer su i sami odrasli. Nekima je depresivan, pa su se zapitali i za moje zdravlje, ali u globalu im se sviđa. Isto tako, velik broj ljudi nije vidio da sam nastavio jer nisam to objavio na ‘velika zvona’ nego sam samo upalio kameru, snimio i objavio video tako da sa svakim novim videom u nekome probudim nostalgiju, čak i u samome sebi, priznao je Luka.

‘Veliki sam fan svoje publike, uvijek su bili iskreni, smiješni, realni, ali su mi i znali i očitati lekciju’

Rekao je da će pokušati biti što je dulje moguće aktivan na svom novom početku. Nema neki duboki cilj, već mu je bitno da priča o raznim temama, da dijeli iskustva s pratiteljima i razmjenjuje mišljenja kao što je i prije radio.

– Veliki sam fan svoje publike, uvijek su bili iskreni, smiješni, realni, ali su mi i znali i očitati lekciju ako evidentno nisam bio u pravu. Čitao sam sve njihove komentare koji su me usmjeravali gdje i kako trebam ići. Zbog toga sam nastavio koristiti tu izjavu za outro jer ih je realno opisivala, objasnio je Luka.

S obzirom na to da je od njegovog povratka na YouTube prošlo dosta vremena i da se tehnologija jako promijenila i unaprijedila, Luka je otvorio i profil na TikToku koji tada nije bio popularan na našim prostorima kao što je danas. Ondje ga je u 10 dana zapratilo više od 7.000 ljudi.

– Došli su pametni(ji) telefoni, nove društvene mreže, snimanje je postalo pristupačnije i kreiranje sadržaja je otvorilo priliku mnogim ljudima da se predstave svijetu. Moja neka zamjerka u ovom ‘novom vremenu’ je ‘reciklaža’. Koliko god sada imamo više ljudi na raznim društvenim mrežama, ponekad imam osjećaj da je dobar dio ljudi prestao biti ‘svoj’. Danas se živi od sponzora, to mi je jasno i normalno, pregledi su bitni, super je što ljudi koji se probiju mogu živjeti od toga, jako mi je drago zbog njih, ali bilo bi zanimljivo vidjeti nešto novo u pravom smislu te riječi. Ako samo gledam YouTube kao platformu, on je nekako još uvijek više ‘svoj’, ali je pao u drugi plan s dolaskom novih mreža, smatra Luka.

Mlađim generacijama koje ga prije n isu pratile poručuje: Budite svoji, budite ono što zaista jeste

S nekim stvarima o kojima je Luka snimao videe kao srednjoškolac i današnji učenici se mogu vrlo lako povezati. No, s obzirom na to da njegovih starih videa iz srednjoškolskih dana više nema, današnje generacije ne mogu znati što su propustile. Ali zato ih Luka poziva da dođu na njegov novi kanal.

– Da budem potpuno iskren, ne znam koliko će se mlade generacije možda moći povezati sa sadržajem koji sada radim, no ‘doći će oni u moje godine’. Poručio bih im ono što uvijek kažem, a to je da budu svoji, da budu ono što zaista jesu. Što se kanala tiče, neka dođu i pogledaju što ih čeka (hahahaha), rekao je Luka.