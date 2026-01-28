Ne da vam se učiti za ispite? Ne mora značiti da ste lijeni, stručnjakinja savjetuje kako si pomoći

Kampanjci, stiglo je najgore doba godine – ispitni rokovi. Ako svjesno odgađate učenje i radije pijete kavu s prijateljima, vi zapravo prokrastinirate. Ipak, iako vam se tako čini, u pozadini ovog problema nije lijenost, već nešto posve drugo, objašnjava nam Sanja Diósy, psihologinja pri Filozofskom fakultetu u Osijeku. Ističe i da je jedan od glavnih ‘hackova’ kako se riješiti prokrastinacije postavljanje jasnih i malih koraka. ‘Moram naučiti cijeli ispit’ pod hitno zamijenite s ‘pročitati i označiti prve dvije stranice’.

Na velikom broju fakulteta zimski ispitni rok već je počeo, a najveći neprijatelj studenata u tom razdoblju je – ljenčarenje i prokrastinacija. Riječ je o načinu kratkotrajnog smanjenja psihološke nelagode, kaže Sanja Diósy, psihologinja u Odjelu za psihološko savjetovanje studenata pri Filozofskom fakultetu u Osijeku. Ipak, prokrastinacija najčešće nije pitanje lijenosti, nego načina na koji se osoba nosi s neugodnim emocijama – nelagodom, pritiskom i vlastitim očekivanjima.

Kako prestati prokrastinirati?

Postoji nekoliko trikova kako je se možete riješiti. Kao prvo, nemojte čekati ‘pravi osjećaj’ da biste počeli, i postavite si vrlo mali početni cilj. Psihologinja objašnjava da obećanja poput ‘učit ću dva ili tri sata’ mozak uglavnom doživljava kao veliki zahtjev i potencijalni izvor napora, frustracije i neuspjeha.

– To automatski pojačava otpor, stres i potrebu za izbjegavanjem. Suprotno tome, odluka ‘učit ću samo 5 do 10 minuta’ djeluje psihološki puno prihvatljivije. Takav mali korak smanjuje unutarnju napetost i olakšava početak. Vrlo često se dogodi da, nakon što osoba krene, ostane u zadatku i dulje od planiranog, jer je najveća prepreka bila upravo početak, tvrdi Diósy.

Nadalje, velike zadatke pretvorite u jasno definirane, male korake.

– Zadatak poput ‘moram naučiti cijeli ispit’ djeluje preplavljujuće i potiče izbjegavanje. Konkretizacija, na primjer ‘pročitati i označiti prve dvije stranice’, smanjuje anksioznost i povećava osjećaj kontrole, pojašnjava Diósy.

Pomoći će vam i ako poradite na razvijanju tolerancije na frustraciju i nelagodu. Učenje je mentalno zahtjevna aktivnost i prirodno je da uključuje dosadu, napetost, nesigurnost, pa i frustraciju kad nešto ne razumijemo odmah.

– Važno je razumjeti da nelagoda nije znak da radimo nešto pogrešno, nego često znak da radimo nešto izazovno i razvojno. Ako svaku neugodnu emociju pokušavamo izbjeći, na primjer skrolanjem, odgađanjem, traženjem ‘lakših’ aktivnosti, dugoročno smanjujemo svoju sposobnost nošenja sa stresom. Suprotno tome, postupno ostajanje u zadatku unatoč nelagodi gradi psihološku otpornost, samopouzdanje i radne navike, ističe Diósy.

Prokrastinacija pojačava osjećaj krivnje

Četvrti ‘hack’ je da obratite pažnju na svoj unutarnji govor. Misli poput ‘moram sve savršeno’ ili ‘sad je već kasno’ često pojačavaju odgađanje. Realističniji stav ‘i djelomičan napredak ima vrijednost’ potiče aktivaciju i zdraviji odnos prema učenju. Zadnji savjet je da uredite okolinu tako da podržava koncentraciju.

– Uklanjanje distrakcija, dakle mobitel izvan dohvata, ugašene obavijesti, jasno određeno mjesto za učenje, smanjuje oslanjanje na snagu volje i olakšava održavanje fokusa, kaže psihologinja.

Za kraj, Diósy naglašava da razmišljanje o učenju ili ispitu može aktivirati strah od neuspjeha, sumnju u vlastite sposobnosti, perfekcionistički pritisak ili mentalni umor. Odgađanjem zadatka osoba privremeno osjeti olakšanje, što dugoročno učvršćuje obrazac izbjegavanja. Problem je što se odgađanjem kasnije pojačavaju stres, osjećaj krivnje i vremenski pritisak, čime se stvara začarani krug. Zato je važno razvijati sposobnost da neugodne misli i emocije normaliziramo i prepoznamo kao prolazna iskustva te djelovati, čak i kada se ne osjećamo idealno.