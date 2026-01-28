Kakve cajke, mladi u Hrvatskoj ludi su za partyjima ovog trojca: 'Imamo brend koji je potpuna suprotnost'

Strani pop hitovi iz zlatnog doba 2000-tih i 2010-ih, mnoštvo lizalica, šljokice oko očiju i – pun plesni podij. Mladi u gradovima diljem Hrvatske poludjeli su za partyjima brenda Lollipop. Iza najšarenijih zabava u gradu stoje 26-godišnjaci Filip Karačić, Matej Franc i Ivan Budor, koji ovog lipnja u Zagreb dovode i svjetski poznat bend Black Eyed Peas. Kako kažu, u trenutku kada je domaća glazba počela snažno prevladavati tržištem, odlučili su pokrenuti brend koji će biti potpuna suprotnost tome.

– Cilj nam je da Bundek na jednu večer postane središte svjetske glazbene scene u Zagrebu, kažu nam Filip Karačić, Matej Franc i Ivan Budor, 26-godišnjaci koji će ovog lipnja u hrvatsku metropolu dovesti Black Eyed Peas, bend koji ove godine slavi tri desetljeća na svjetskoj glazbenoj sceni. Ova trojica mladića 2021. godine pokrenula su Lollipop – brend u čijim je partyjima od tada do danas uživalo na tisuće mladih ljudi iz Hrvatske i svijeta.

‘Odaziv publike nam je potvrdio da ovaj koncept itekako ima svoje mjesto’

Ideja je, objašnjavaju nam, nastala iz osjećaja da na zagrebačkoj event sceni nedostaje prostora za izlazak na stranu pop glazbu iz zlatnog doba 2000-tih i 2010-ih.

– U trenutku kada je domaća glazba počela snažno prevladavati tržištem, odlučili smo pokrenuti brend koji će biti potpuna suprotnost tome – s fokusom na stranu glazbu, energiju velikih evenata i kompletan doživljaj, a ne samo klasičan izlazak, pojašnjava Filip.

Najveći fokus stavljaju na publiku od 18. do 24. godine. To je, kažu, skupina kojoj je Lollipop primarno namijenjen, ali naravno, njihove događaje i koncerte redovito posjećuju stariji gosti, pogotovo kada je riječ o velikim koncertima i open-air događanjima. Iako se često govori o tome da mladi u Hrvatskoj danas uglavnom slušaju ‘cajke’, Filip, Matej i Ivan smatraju da mladi ne slušaju isključivo jedan žanr, već da samo često nemaju dovoljno izbora.

– Lollipop je nastao upravo iz želje da se ponudi alternativa i pokaže da postoji velika publika koja želi slušati stranu pop, dance glazbu i hitove koji su obilježili posljednjih 20-ak godina. Odaziv publike nam je vrlo brzo potvrdio da takav koncept itekako ima svoje mjesto, ističu.

Završili Gornjogradsku gimnaziju i ‘Preloga’

Još od prvih evenata fokusirali su se na sve ono što se sviđa upravo mladima. Lollipop, naglašavaju, nije zamišljen samo kao party, već kao kompletno iskustvo. Puno pažnje posvećuju vizualima, produkciji, rasvjeti, scenografiji, dodatnim zonama, ali i detaljima koji čine razliku.

– Trudimo se da svaki event donese nešto novo i da se publika ne osjeća kao da dolazi na ‘isti izlazak’ svaki put, kažu.

Povratne informacije dobivaju konstantno – putem društvenih mreža, poruka, ali i kroz kratke upitnike koje objavljuju nakon svakog događaja. Posebno cijene konstruktivne kritike jer su im one najvažniji alat za napredak, ali naravno, lijepi komentari i poruke podrške dodatno ih motiviraju da svaki idući event bude još bolji.

Njihova ljubav prema event industriji pojavila se još tijekom srednje škole, a nastavila se na za vrijeme studentskih dana. Filip je završio Gornjogradsku gimnaziju, a ujedno je i bivši student Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. S organizacijom evenata krenuo je još krajem srednje škole kroz manje partyje koje je organizirao s današnjim kolegom Matejem. Matej je završio istu školu, a danas je izvanredni student ekonomije poduzetništva na Sveučilištu VERN. Njegov interes za ovu industriju također je krenuo još u srednjoj, kada je radio kao promotor u nekoliko zagrebačkih klubova. Ivan Budor je pak završio Prirodoslovnu školu Vladimira Preloga, a bivši je student kemijskog inženjerstva na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.

Lollipop eventi ugostit će i Black Eyed Peasa

Imaju i savjet za sve koji bi se tek voljeli okušati poslu organizacije događaja.

– Najvažnije je u to ući iz ljubavi. Event industrija je vrlo zahtjevna, stresna i dinamična, ali ako uživaš u onome što radiš, sav trud ima smisla. Također, važno je okružiti se kvalitetnim ljudima, biti spreman učiti kroz praksu i ne odustajati kada stvari ne idu savršeno iz prve, savjetuju.

Njihov savjet vrijedi poslušati jer ovi mladići upravo rade na novom open-air koncertu svjetskog formata – koncertu Black Eyed Peasa na zagrebačkom Bundeku.

– To je jedan od najvećih projekata koje smo dosad radili i zahtijeva višemjesečne pripreme. Zahtijeva iznimno složenu produkciju, logistiku i koordinaciju velikog broja ljudi i službi. Posjetitelji mogu očekivati vrhunsku produkciju, veliki stage, snažan audio-vizualni doživljaj te koncert koji će po razini izvedbe i atmosfere biti usporediv s velikim europskim festivalima, obećaju iz Lollipopa.

Planova za budućnost imaju puno. Nastavljaju s razvojem evenata u Hrvatskoj, širenjem na regionalna tržišta te radom na novim formatima i većim koncertima.

– Naš cilj je da Lollipop dugoročno ostane prepoznat kao glazbeni brend koji mladima nudi vrhunski doživljaj, kvalitetnu produkciju i osjećaj zajedništva koji nadilazi sam izlazak, zaključuju.