Maturant rasturio u Milijunašu, ali 14. pitanje bilo je preteško: Znate li vi točan odgovor?

Ljubitelji HRT-ovog kviza Tko želi biti milijunaš? sinoć su bili prikovani za male ekrane. Nakon dvotjedne pauze emitiran je nastavak nastupa zagrebačkog maturanta Đure Hameršaka. Đuro je otvorio pretposljednje pitanje, 14. za 68.000 eura. Iako su se mnogi ponadali da ćemo gledati novog ‘milijunaša’, to se nije dogodilo. Đuro nije odugovlačio – odgovor na pitanje nije znao, a nije želio riskirati pa je kući ponio 34.000 eura. Biste li vi znali odgovor na ovo pitanje?
Za točan odgovor kliknite ‘nastavak teksta’.
