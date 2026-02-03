Ako tvrdite da ste pravi domoljub, onda morate znati pokazati ovaj hrvatski grad na karti

Iako se možda na prvu domoljublje i geografija baš i ne povezuju, u ovom kontekstu našeg današnjeg Zadatka dana ipak dijele jednu poveznicu. Ta poveznica je trenutačno politički aktualan pjevač Marko Perković Thompson. Zašto politički, a ne glazbeno aktualan? Jer je na YouTubeu na prvih 10 mjesta najslušanijih pjesama u Hrvatskoj tek par hrvatskih izvođača – među kojima nije Thompson. Na Spotifyju je tek na 20. mjestu, poslije izvođača iz Bosne i Hercegovine i Srbije, poput Jale Brata, Bube Correlia, Nuccija, Relje i ostalih. No, stavimo sada glazbene ljestvice na stranu – Thompson u jednoj svojoj pjesmi spominje jedan grad – Knin u pjesmi Anica (kninska kraljica). Ako tvrdite da ste veliki domoljub, onda biste trebali znati pokazati upravo grad Knin na slijepoj karti Hrvatske. A ako ne znate, ovo je prava prilika da nešto naučite o Hrvatskoj.
