U strukovnom obrazovanju postoje programi i sektori: Velika je razlika među njima

U strukovnom obrazovanju često se spominju pojmovi sektor i strukovni program. Iako se na prvu možda tako ne čini, razlika među njima postoji. Sektor je širi okvir, dok je program konkretan put obrazovanja učenika. Na primjer, u sektoru Turizam i ugostiteljstvo učenici se mogu obrazovati u programima konobar, kuhar, slastičar i slično.

S modularnom nastavom došli su novi nazivi strukovnih programa, ali i neki novi nazivi strukovnih sektora. No, koja je razlika između programa i sektora? Prema Zakonu o strukovnom obrazovanju, obrazovni sektor predstavlja skupinu srodnih kvalifikacija i zanimanja unutar jednog obrazovnog područja.

U sektor se svrstavaju programi koji pripremaju učenike za obavljanje različitih poslova, ali u istom ili srodnim zanimanjima. Programi se u sektore raspoređuju odlukom ministra, uz prethodno mišljenje Agencije i Vijeća, na temelju Nacionalne klasifikacije zanimanja koju donosi ministarstvo nadležno za rad.

Drugim riječima, sektor okuplja više programa koji pripadaju istom području rada. Na primjer, Turizam i ugostiteljstvo, Promet i logistika, Ekonomija i trgovina – svaki sektor čini svojevrsnu ‘krovnu kategoriju’ unutar koje se planira i razvija strukovno obrazovanje. U sektoru Turizma i ugostiteljstva učenici imaju programe konobar, kuhar, slastičar i slično.

Dakle, strukovni program je ono što učenik konkretno upisuje i pohađa u školi. Riječ je o programu obrazovanja koji priprema učenika za određeno zanimanje ili skup srodnih poslova te vodi do stjecanja konkretne kvalifikacije.

Strukovni program temelji se na: nacionalnom kurikulumu za strukovno obrazovanje, sektorskom kurikulumu, strukovnom kurikulumu za određenu kvalifikaciju i kurikulumu same škole, odnosno ustanove. Ukratko, sektor je širi okvir koji obuhvaća više srodnih programa i zanimanja koji pod taj sektor spadaju.