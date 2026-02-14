Pomoćnici u nastavi između zakona i pravilnika: Evo na što sve imaju pravo, a na što ne

Posao pomoćnika u nastavi nije lagan, a nije lako ni pohvatati koji se sve zakoni i pravilnici odnose na to radno mjesto i koja prava i obaveze imaju. Od Zakona o osobnoj asistenciji i Zakona o radu pa do Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama – svi sadrže stavke koje se odnose na pomoćnike u nastavi. Iz svakog dokumenta izvukli smo stvari koje vrijede za pomoćnike i stavili ih na jedno mjesto.

Jeste li znali da kao pomoćnik u nastavi ne možete raditi dulje od tri godine u istoj školi, odnosno obrazovnoj ustanovi? Naime, pomoćnici u nastavi rade isključivo preko ugovora na određeno – to je propisano Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi. No, u tom Pravilniku nije navedeno da se preko ugovora na određeno kod istog poslodavca može raditi najviše tri godine za redom. To je propisano Zakonom o radu.

Pomoćnici u nastavi već se dugi niz godina bore za svoj radnopravni status, a njihova borba traje i dalje i to najviše zbog ovakvih nedorečenosti i raspršenosti pravila na više zakona i pravilnika. Proučili smo ih i objedinili sve stavke koje se odnose na pomoćnike u nastavi na jednom mjestu.

Zakon o osobnoj asistenciji

Zakonom o osobnoj asistenciji propisuju se uvjeti za zapošljavanje pomoćnika u nastavi, odnosno koje uvjete osoba mora ispunjavati kako bi radila taj posao. Prema Zakonu, pomoćnik u nastavi mora imati završen program obrazovanja odraslih, odnosno osposobljavanja za pomoćnika u nastavi i najmanje razinu obrazovanja 4.2 HKO-a. Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije pomoćnik u nastavi provodi se redovitom nastavnom u trajanju od 250 sati, a za to osposobljavanje može se iskoristiti i besplatni vaučer preko HZZ-a.

No, u Zakonu stoji da se pomoćnik u nastavi može zaposliti na toj poziciji i ako ne ispunjava uvjet završenog programa obrazovanja odraslih uz uvjet ako je osoba ranije završila edukaciju za pomoćnika u nastavi u trajanju od najmanje 20 sati i ispunjava ostale uvjete za pomoćnika u nastavi propisane ovim Zakonom. Zbog toga neki osnivači škola zahtijevaju da pomoćnici završe edukaciju od 250 sati, a neki kažu da je dovoljno 20 sati kako je propisano Zakonom.

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručno-komunikacijskim suradnicima

Ovaj Pravilnik pomoćnici u nastavi čekali su godinama i konačno su ga dobili školske godine 2024./2025. Od tada im je propisana minimalna satnica u iznosu od 7,5 eura bruto – što prije nije bio slučaj. Pomoćnici u nastavi mogu raditi isključivo preko ugovora na određeno koji se potpisuju za cijelu školsku godinu, a ne za nastavnu godinu zbog čega su ranije preko ljeta ostajali bez posla. Naime, nastavna godina odnosi se na vrijeme kada učenici imaju nastavu, a školska godina traje do 31. kolovoza i počinje 1. rujna svake godine.

Uz to, novim Pravilnikom su dobili pravo i obavezu na edukaciju i usavršavanje. No, ono što ne piše u Pravilniku je da pomoćnici u nastavi ne mogu raditi tri godine za redom u istoj školi. Oni koji rade, prema Zakonu o radu trebali bi dobiti ugovor na neodređeno – ali to kod pomoćnika u nastavi nije moguće.

Zakon o radu

Naime, Zakonom o radu propisuje se da radnik kod istog poslodavca ne može biti zaposlen na određeno dulje od tri godine. Ako se taj rok prekorači, ugovor se prema Zakonu o radu automatski smatra ugovorom na neodređeno. Budući da pomoćnici u nastavi prema Pravilniku ne mogu imati takav ugovor, nakon tri godine prisiljeni su napustiti školu i tražiti posao kod novog poslodavca, u ovom slučaju u drugoj školi.

Da stvar bude apsurdnija, Zakon o radu predviđa iznimke u kojima ugovor na određeno može trajati dulje od tri godine – primjerice, ako je riječ o radu na projektu financiranom iz fondova Europske unije. Iako su plaće pomoćnika u nastavi financirane iz EU fondova do 2027. godine, ne rade svi u školama koje su formalno u EU projektu. To znači da su pomoćnici koji rade u školama koje nisu u EU projektu u nepovoljnijem položaju od kolega koji rade u školama koje jesu.

Dodatni problem je neujednačena praksa u školama. Neki ravnatelji ignoriraju ili ne znaju za zakonsko ograničenje pa pomoćnici u njihovim školama rade i po deset godina preko ugovora na određeno. O toj smo situaciji još prošle godine razgovarali s pomoćnicom iz Zagreba koja je morala ostaviti svoj razred učenika s teškoćama jer njen ravnatelj nije htio riskirati s kršenjem Zakona, iako je pomoćnica ondje radila već dulje od tri godine.

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama

Pomoćnici u nastavi nisu obuhvaćeni sustavom plaća iz Zakona o plaćama u državnoj i javnim službama, ali jesu obuhvaćeni Temeljnim kolektivnim ugovorom za javne službe za druga materijalna prava. Pomoćnici u nastavi, kao i čistačice i domari koji rade u školama, imaju pravo na božićnicu, dar za sv. Nikolu ako imaju djecu, uskrsnicu i regres – pod uvjetom da im se ugovor ne prekine tijekom praznika ili blagdana pa ponovno sklopi s početkom nastave.

Zašto se stavke o plaći iz Temeljnog kolektivnog ugovora ne odnose na pomoćnike u nastavi, ali zato ostali dodaci da? Zato što pomoćnici u nastavi nisu zaposleni na radnim mjestima s koeficijentom, odnosno oni nemaju koeficijent i nisu uvršteni u Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima.

Inače, Ministarstvo rada je odlučilo do kraja ove godine uvrstiti pomoćnike u nastavi u Nacionalnu klasifikaciju zanimanja (NKZ) što im daje formalno priznanje zanimanja u sustavu. No, to ne znači automatski veću plaću ili koeficijent – to se određuje spomenutom Uredbom Vlade kojom pomoćnici u nastavi trenutačno nisu obuhvaćeni. Njihova satnica, radni uvjeti i organizacija posla i dalje su definirani Pravilnikom.