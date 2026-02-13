Mijenja se pravilnik za školski informatički sustav, pitali smo Ministarsvo što to znači za škole

Na e-Savjetovanje je stigla izmjena Pravilnika o zajedničkom upisniku školskih ustanova u elektroničkom obliku – e-Matici, kojom se mijenja način razmjene podataka. Iz Ministarstva obrazovanja su nam objasnili kako se radi o usklađivanju procedure koja je propisana Zakonom o državnoj infrastrukturi, a dostupnost podataka za sva javnopravna tijela ostaje ista. Pitali smo ih što to znači za same škole.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja mijenja Pravilnik o zajedničkom upisniku školskih ustanova u elektroničkom obliku – e-Matici. Izmjene su objavljene na javnom savjetovanju iz čega je vidljivo da će se u Pravilniku dvije stavke izbrisati i, umjesto njih, dodati nova koja glasi:

– Razmjena podataka iz e-Matice obavlja se sukladno odredbama članka 21. stavka 3. i članka 23. stavka 1., 2., 3. i 9. zakona kojim se uređuje državna informacijska infrastruktura, koje uređuju pitanja korištenja podataka iz registara, navodi se na e-Savjetovanju.

Pitali smo MZOM što to znači

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi propisuje da korisnici tog Zakona ‘koji vode registre i druge službene evidencije, kao i pravne osobe koje imaju zakonsku ovlast voditi podatke i sustave bitne za Republiku Hrvatsku obvezni su, bez odgode, obavljati razmjenu podataka putem Središnjeg sustava interoperabilnosti, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za digitalnu transformaciju’. Pitali smo MZOM što ova izmjena Pravilnika donosi.

– Izmjenama Pravilnika o Zajedničkom upisniku školskih ustanova u elektroničkome obliku – e-Matice, samo se usklađuje procedura propisana Zakonom o državnoj infrastrukturi, a dostupnost podataka za sva javnopravna tijela ostaje ista. Mijenja se samo to da MZOM više s pojedinim tijelom ne sklapa Sporazum, već u procesu odluke o razmjeni podataka Ministarstvu pravosuđa, uprave i državne infrastrukture (MPUDT) daje prethodno pozitivno mišljenje na razmjenu podataka. Sva tijela koja su imala pravo na pristup podatcima sukladno ranije sklopljenim sporazumima informirana su da moraju tražiti pristup podatcima preko GSB-a i svi koji razmjenjuju podatke su tu proceduru i prošli, objašnjavaju nam iz Ministarstva obrazovanja.

Za škole se ništa ne mijenja

Za škole i dalje ostaju na snazi ista pravila, tvrde iz MZOM-a. Dodali su i da je Zakonom o državnoj infrastrukturi propisano je da svi registri, pa tako i e-Matica, trebaju biti izloženi na GSB-u zbog čega je i došlo do ove izmjene u Pravilniku.

– Potom razmjenu podataka preko GSB-a koordinira Ministarstvo pravosuđa, uprave i državne infrastrukture. Svako javnopravno tijelo koje zbog svoje nadležnosti treba pristup podatcima u e-Matici javlja se zamolbom MPUDT-u te ispunjava zahtjev u kojem navodi svrhu te pravni temelj za razmjenu podataka. MPUDT tada od vlasnika podataka (u slučaju e-Matice od MZOM-a) traži prethodno mišljenje o mogućnosti razmjene. MZOM provjerava opravdanost svrhe i pravni temelj te daje mišljenje MPUDT-u za razmjenu podataka, navode iz Ministarstva obrazovanja.

ŠTO JE GSB?

GSB, odnosno Government Service Bus, je središnja tehnička platforma koja omogućuje sigurnu i standardiziranu razmjenu podataka među tijelima javne uprave. Dosad su tijela razmjenu podataka provodila bilateralno, što je rezultiralo stotinama zasebnih veza između pojedinih sustava. GSB omogućuje da se tijela povežu jednom vezom i putem nje dohvaćaju podatke iz različitih javnih registara, bez potrebe za poznavanjem pojedinačnih izvora podataka.

Valja istaknuti da se ovim izmjenama ne ukida mogućnost korištenja podataka iz e-Matice za znanstvena istraživanja, a Ministarstvo i dalje može omogućiti ograničen pristup podacima pojedincima i znanstvenim institucijama. Na javnom savjetovanju o ovoj izmeni Pravilnikao e-Matici možete ostaviti komentar sve do 11. ožujka i to preko ove poveznice.