Kreće veliko izjašnjavanje u školama i na fakultetima: 'Taj rezultat nije prihvatljiv nikome'

Nakon što je Vlada jednostrano odlučila da će osnovica plaća u javnim službama 2026. rasti tri puta po jedan posto, deset sindikata kreće u izjašnjavanje članstva, među ostalim i u školama, fakultetima i institutima. Tvrde da takav rast ne pokriva ni inflaciju te da je riječ o ‘mizernom povećanju’ nametnutom bez stvarnog dogovora. Anketa, koja će se provoditi od 13. do 18. veljače, trebala bi pokazati koliko su zaposlenici spremni prihvatiti ovakav model određivanja plaća.

Nakon što je Vlada samostalno donijela odluku da će osnovica plaće u javnim službama u 2026. rasti u tri navrata po jedan posto, kao i zaposlenicima državnih, započet će izjašnjavanje koje provodi deset sindikata. Izjašnjavanje će se odviti školama i na fakultetima te znanstvenim institutima.

Članovi sindikata izjašnjavat će se o rezultatu pregovora do 18. veljače

Kada je riječ o obrazovnim sindikatima, anketu među članovima provode Školski sindikat Preporod, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske te Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja.

– Vlada RH započela je pregovore sa sindikatima javnih i državnih službi o plaćama i materijalnim pravima za 2026. još 12. lipnja 2025., a okončala ih je tek 5. veljače 2026. rezultatom koji nije prihvatljiv nikome u javnim službama, kao ni većini zaposlenika u državnim službama! Vlada je s dva policijska sindikata koji okupljaju oko 20 tisuća zaposlenih, a na temelju nepravedno uređenog sustava reprezentativnosti da jedino ta dva sindikata zastupaju sve državne službenike, dogovorila mizeran rast plaća od svega jedan posto od svibnja, dodatnih jedan posto od rujna te još jedan posto od siječnja 2027. Takav ‘dogovor’ potom je jednostrano nametnula i svim javnim službenicima te prekinula pregovore. Topli obrok za javne i državne službenike Vlada nije željela ugovoriti, priopćili su sindikati.

Predstavnici dva policijska sindikata tako su, ističu potpisnici priopćenja, zapečatili sudbinu otprilike 260 tisuća javnih i državnih službenika, i to ne po prvi put.

– Takav nakaradni način pregovaranja, gdje pojedini sindikati pristaju na sve što vlast ponudi, a ishodom se zatim ucjenjuju svi ostali, gledamo već godinama. Poruka Vlade svim njenim zaposlenicima je jasna: u 2026. živjet ćete lošije nego u 2025., a cijenu vašeg rada ćemo srušiti! Naime, predviđeni rast osnovice u 2026. ne pokriva ni stopu inflacije te je višestruko manji od rasta drugih plaća u zemlji. Stoga, deset sindikata s područja državnih i javnih službi koji su nezadovoljni načinom na koji je Vlada ove pregovore vodila, kao i njihovim krajnjim rezultatom, provest će u periodu od 13. do 18. veljače zajedničku anketu među svojim članovima, navode sindikalni čelnici.

Članovima će stići obavijest o načinu provođenja ankete

Svaki od sindikata dodaju, odredit će dane unutar navedenog perioda tijekom kojih će provoditi anketu te o tome i načinima provođenja ankete obavijestiti svoje članstvo.

– Cilj akcije je da se Vladi na još jedan način da do znanja da je jednostrano određivanje plaća nauštrb kolektivnog pregovaranja, kao i rušenje cijene rada i životnog standarda svih zaposlenih u javnim i državnim službama, neprihvatljivo za veliku većinu njenih zaposlenika koji se s takvom politikom vlasti neće složiti ni pomiriti! Zato pozivamo sve članove sindikata da pokažu što misle o odnosu Vlade prema njima, stoji u priopćenju.

Uz spomenuta tri, priopćenje potpisuju i čelnici Sindikata Zajedno, Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi, Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, Općinski sindikat MUP-a, Carinski sindikat Hrvatske, Sindikat pravosudne policije Hrvatske te Radnički sindikat HZMO-a. Podsjetimo, ključna figura vladajućih u prethodnom pregovorima bio je ministar Marin Piletić koji je ovih dana napustio Vladu. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi preuzima riječki liječnik Alen Ružić.