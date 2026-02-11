U e-Dnevnik stigla nova opcija: Za sada dostupna za pet predmeta, uskoro i za ostale

U e-Dnevnik za nastavnike uvedena je nova funkcionalnost prema kojoj se uz upis ocjene može označiti i ishod učenja koji je učenik ostvario te razina na kojoj ga je postigao. Riječ je o opciji koju nastavnici mogu koristiti dobrovoljno, a trenutačno je dostupna za pet nastavnih predmeta u osnovnim školama i gimnazijama.

U e-Dnevnik za nastavnike stigla je jedna novina – uz ocjene, u padajućem izborniku, od sada su dostupni i ishodi učenja. Kako navode iz CARNET-a, nova je to funkcionalnost koja nastavnicima omogućuje da, uz unos ocjene, zabilježe i koje su odgojno-obrazovne ishode učenja provjeravali te na kojoj su ih razini učenici ostvarili.

– Ishodi učenja dodani su uz ocjene kako bi bilo jasnije što učenik tom ocjenom zapravo pokazuje i postiže. Ideja je povezati ocjenu s onim što se u kurikulu očekuje, a ne mijenjati način na koji učitelji vrednuju. Za učitelje to u praksi znači da, uz upis ocjene, mogu, ako žele, povezati ocjenu s ishodom učenja, ali to nije obavezno. I dalje postoji prostor za bilješku u kojoj se može pojasniti što je učenik pokazao i zašto je dobio određenu ocjenu. Dugoročno, ovakav način vrednovanja može pomoći u tome da se učeniku jasnije ukaže što mu ide dobro, a na čemu bi trebao dodatno raditi, što otvara prostor za konkretnije i personaliziranije preporuke kako učiti i što učiti. To, naravno, ne zamjenjuje rad i procjenu nastavnika, nego može biti dodatna podrška obrazovnom procesu, navode za srednja.hr iz CARNET-a.

Dodaju, funkcionalnost je trenutačno dostupna nastavnicima osnovnih škola i gimnazija za predmete Hrvatski jezik, Matematika, Geografija, Biologija i Povijest.

– U planu je daljnji razvoj funkcionalnosti kako bi se omogućilo korištenje iste i za druge nastavne predmete. Riječ je o potpuno novoj funkcionalnosti u e-Dnevniku, koja je prvi korak u razvoju evidencije ishoda učenja. Nastavnici je mogu koristiti prema vlastitoj procjeni i potrebama u nastavi. CARNET će njezino daljnje unaprjeđenje nastaviti u suradnji s korisnicima, uvažavajući njihove prijedloge i potrebe iz svakodnevne nastavne prakse, ističu iz CARNET-a.

Inače, e-Dnevnik koriste sve javne osnovne i srednje škole u Hrvatskoj. Svega nekoliko škola ne koristi sustav, a radi se o školama kojima su osnivači privatne osobe. Kako ističu iz CARNET-a, u sustav je tako uključena 1.381 matična ustanova, dok nešto više od 55.000 učitelja i nastavnika koristi sustav za nastavnike.