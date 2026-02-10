Škola se oprašta od dugogodišnjeg ravnatelja: 'Zahvaljujući njemu, MIOC je od početka to što jest'

Gimnazija Franje Petrića Zadar oprašta se od dugogodišnjeg ravnatelja. Zdravko Ćurko ovu je školu vodio čak 21 godinu, sve do mirovine. Za sobom je ostavio veliko nasljeđe, a iz škole ističu da je vlastitim primjerom pokazivao i dokazivao da se domoljublje iskazuje djelima. Tako je nakon ‘Oluje’ pristao otići u tek oslobođeni Knin gdje je imao zadaću da u tim izazovnim vremenima organizira nastavu u Srednjoj školi kralja Zvonimira.

Preminuo je Zdravko Ćurko, dugogodišnji ravnatelj Gimnazije Franje Petrića Zadar. Na čelu ove škole, poznate i pod nazivom MIOC, bio je 21 godinu, sve do odlaska u mirovinu 2011. godine. Pod njegovim vodstvom, napisali su na službenoj stranici škole, škola je postala sinonim za izvrsnost, a njezini učenici prepoznatljivi po uspjesima na natjecanjima u znanju i sportu.

Nakon ‘Oluje’ stigao u Knin organizirati nastavu

Školu je vodio čvrstom rukom, kažu djelatnici, inzistirajući na disciplini i znanju, ali je u isto vrijeme radio na tome da školsko okruženje bude ugodno, prožeto međusobnim povjerenjem i poštovanjem učenika i nastavnika.

– Vlastitim je primjerom pokazivao i dokazivao da se domoljublje iskazuje djelima. Tako je nakon ‘Oluje’ pristao otići u tek oslobođeni Knin gdje je imao zadaću da u tim izazovnim vremenima organizira nastavu u Srednjoj školi kralja Zvonimira, što je, kako je volio naglasiti, uz podršku cjelokupnog osoblja i nastavnika ‘svoje’ gimnazije i napravio. Svi koji su imali prilike raditi s njim, pamtit će ga ne samo kao uspješnog ravnatelja, nego i kao velikog Čovjeka koji je imao duha i duhovitosti, a istovremeno bio prava ‘očinska figura’, strogi otac koji je znao pokazati da voli ‘svoju’ djecu. Dragi naš uvijek ravnatelju počivaj u miru, napisali su djelatnici Gimnazije Franje Petrića Zadar.

‘Ostavljate veliko nasljeđe’

Ispod objave škole na društvenim mrežama od njega su se oprostili i brojni bivši učenici, roditelji, kolege. Kako kažu, ‘barba Zdravko’ bio je veliki pedagog, čovjek i radnik. Pamtit će ga, dodaju, po dobrome, jer iza sebe ostavlja veliko nasljeđe. Zahvaljuju mu za znanje koje im je pružio.

– Krasan pedagog i čovjek zahvaljujući kojem je MIOC od početka to što jest, zaključila je jedna komentatorica.