Oštar apel 271 učitelja, pisali Fuchsu, Plenkoviću, Milanoviću: 'Sustav je u početnoj fazi urušavanja'

Čak 271 učitelj informatike iz cijele Hrvatske uputio je oštro pismo ministru Radovanu Fuchsu, predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću i predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću kojim upozoravaju na, kako navode, alarmantno stanje u obrazovnom sustavu, posebice vezano uz STEM područje i digitalizaciju. Posljednji u nizu je fijasko s državnim natjecanjem iz informatike, ali to je, da se iščitati, samo vrhunac problema s kojim se suočavaju.

Kolaps e-Matice na početku godine, fijasko s državnim natjecanjem iz informatike, promjene u satnici i nedostatak opreme, ignoriranje važnosti umjetne inteligencije (AI) u kurikulumu, ali i neodrživi uvjeti rada i nedostatak podrške MZOM-a i AZOO-a – sve ovo problemi su s kojima se suočavaju učitelji informatike.

Tvrde tako u pismu koje su poslali u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih ministru Radovanu Fuchsu, Vladi RH odnosno premijeru Andreju Plenkoviću i na adresu Ureda predsjednika RH, Zorana Milanovića. Traže ‘hitno preuzimanje odgovornosti i konkretne korake za spas informatičkog obrazovanja u Hrvatskoj’.

– Poštovani ministre Fuchs, obraćamo Vam se otvorenim pismom kako bismo izrazili duboku zabrinutost zbog kontinuirane nebrige prema obrazovnom sektoru Republike Hrvatske. Također, ovim putem želimo obavijestiti javnost o nizu propusta i nepravilnosti u radu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te Agencije za odgoj i obrazovanje. Ovi propusti, za koje smatramo odgovornim vodstvo Ministarstva na čelu s Vama, ali i državni vrh, rezultirali su značajnim padom kvalitete obrazovanja za naše učenike te neodrživim uvjetima rada za učitelje informatike i ostale obrazovne djelatnike. Posljednjih nekoliko godina svjedočimo drastičnom padu kvalitete rada Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNET), ali i sve lošijem odnosu Ministarstva prema STEM području općenito. Kombinacija nesposobnosti, nestručnosti i nedostatka volje nadležnih institucija dovela je do neizdržive situacije, stoji u uvodu pisma učitelja.

Šest je povoda za pismo

Potom su taksativno nabrojali šest razloga koji su povod njihova obraćanja, a sve ih u cijelosti prenosimo u nastavku.

1. Kolaps sustava e-Matica

Početkom školske godine 2025./2026., e-Matica – ključni sustav Ministarstva za unos učenika prvih razreda, evidenciju uspjeha, ispis svjedodžbi i prijenos podataka za upise u srednje škole – bila je u potpunom kolapsu puna tri tjedna. Niti jedna od ključnih administrativnih radnji nije bila moguća. Tri tjedna škole službeno nisu mogle evidentirati bilješke, ocjene i izostanke, a učenici koji su ponavljali razred nisu mogli biti pravovremeno raspoređeni. Kroz većinu tog razdoblja, korisnička podrška CARNET-a bila je praktički nedostupna zbog preopterećenosti.

2. Neplaćanje softverskih licenci

Prije i posebno tijekom pandemije od velikog je značaja bila opcija licenci Office 365 proizvoda za učenike i učitelje. Udžbenici Informatike odobreni od strane Ministarstva temelje se upravo na Microsoft aplikacijama. Tijekom proteklih godinu dana licence su za većinu korisnika degradirane na jeftinije verzije koje dopuštaju rad isključivo u online okruženju. S druge strane, plaćene licence kod drugog najvećeg pružatelja usluga (Google for Education) nikad nisu ni kupljene te su za sve dionike obrazovnog sustava dostupne isključivo besplatne Google licence.

3. Fijasko natjecanja iz informatike

Školska razina natjecanja iz informatike trebala je biti održano 16. siječnja 2026. godine. Iako se mjesecima unaprijed znao datum natjecanja i očekivani broj učenika, sustav Loomen, za čije je održavanje zadužen CARNET, ponovno je zakazao. Paradoksalno, dio natjecanja iz informatike morao je biti održan na papiru, dok je natjecanje u dvije online kategorije poništeno i moralo se ponoviti. Ovakvi propusti stvaraju frustraciju kod učenika (istih onih koji kasnije osvajaju medalje na međunarodnim natjecanjima), kao i kod njihovih mentora. Ponavljanje natjecanja stvara organizacijski kaos i koliziju s drugim predmetima, a dovodi u pitanje i regularnost županijske i državne razine.

4. Zastarjela oprema i nedostatak podrške

Informatička oprema u hrvatskim školama je zastarjela, a Ministarstvo namjerno odbija objasniti tko je uopće zadužen za njezino održavanje. Nekim školama noviju opremu nabavljaju osnivači, neke se snalaze vlastitim sredstvima, ali podrška od središnjih državnih institucija potpuno je izostala. Škole imaju stručnjake koje osnivači plaćaju za održavanje samo dijela opreme – one dobivene iz CARNET-ovog projekta e-Škole. Radi se o projektu koji je odavno gotov te o opremi kojoj je već istekla garancija. U sklopu navedenog projekta svi učitelji u Hrvatskoj dobili su prijenosna računala, a sad nikog ne zanima činjenica da se radi o uređajima kojima je prošao životni vijek te za koje ne postoji nikakva podrška. U Pravilniku o tjednim radnim obvezama učitelja također postoji mogućnost dobivanja satnice za ‘IKT podršku’, ali nigdje ne postoji nikakvo tumačenje o tome što ‘IKT podrška’ zaista podrazumijeva. Razlog ovakvog kaosa je očit: države u kojima Ministarstvo obrazovanja radi svoj posao plaćaju informatičke stručnjake za održavanje školske opreme u koju se konstantno ulaže. Kod nas se proračunski novac troši na druge stavke.

5. Izostanak nacionalnog kodeksa za primjenu umjetne inteligencije u obrazovanju i onemogućavanje korištenja sigurnih AI alata

U trenutku kada Europska komisija kroz Smjernice za digitalno obrazovanje 2027. naglašava da države članice moraju osigurati ‘sigurne, pouzdane i pedagoški utemeljene uvjete za korištenje umjetne inteligencije u obrazovanju’, Hrvatska još uvijek nema donesen nacionalni Kodeks primjene AI u učionici. Bez jasnih smjernica, škole i učitelji prepušteni su sami sebi, a učenici ostaju bez sustavne zaštite i bez jednakih uvjeta pristupa suvremenim tehnologijama. Prema Europskom okviru digitalnih kompetencija za obrazovne djelatnike (DigCompEdu), obrazovni sustavi trebaju omogućiti korištenje digitalnih alata koji su sigurni, provjereni i usklađeni s dobi učenika. Unatoč tome, Ministarstvo ne omogućava školama korištenje Copilota u sigurnom Microsoft 365 okruženju, iako je riječ o alatu koji je Microsoft službeno odobrio za učenike 13+ i koji zadovoljava najviše standarde zaštite podataka. Zbog izostanka podrške i jasnih pravila, učenici koriste besplatne, komercijalne i nepouzdane AI alate koji ne nude nikakve garancije zaštite privatnosti, što je u suprotnosti s načelima iz Okvira za sigurnu i odgovornu uporabu digitalnih tehnologija u obrazovanju. Učitelji informatike već godinama upozoravaju da je umjetna inteligencija sastavni dio suvremenog obrazovanja i tržišta rada. Bez jasnog nacionalnog kodeksa, bez sigurnih alata i bez podrške Ministarstva, Hrvatska riskira dodatno zaostajanje za europskim obrazovnim sustavima koji AI već integriraju u nastavu na strukturiran, siguran i pedagoški utemeljen način.

6.Cjelokupni odnos Ministarstva prema nastavi Informatike je katastrofalan

U najvećoj trenutnoj reformi (Cjelodnevna škola) Informatika je jedini predmet kojem je satnica smanjena. Udžbenici prema kojima većina nastavnika Informatike predaje napravljeni su prema kurikulumu iz 2018. godine te nikad nisu obnavljani. Zbog toga je količina pogrešnih informacija u udžbenicima ogromna. Kad se pronađe jedan netočan ili dvojben podatak u udžbenicima iz Povijesti – nastane medijski skandal. Kad u udžbenicima iz Informatike imamo doslovno na stotine pogrešnih podataka – nikog nije briga. Iskusni učitelji rade mimo udžbenika prema vlastitim materijalima, ali zbog nepovoljnog materijalnog položaja u školama u mnogim slučajevima Informatiku predaju potpuno nestručni ljudi. Kako bi oni trebali prepoznati greške u udžbenicima?

‘Učitelji informatike ne mogu raditi tako da na ploču kredom crtaju sučelja ili matične ploče’

Učitelji ističu – navedeni problemi samo su dio sustava koji se nalazi u početnoj fazi urušavanja. Krajnje su zabrinuti i oko ulaganja dostatnih materijalnih sredstava u agenciju ‘koja je administrativni, obrazovni i digitalni temelj Republike Hrvatske’.

– Agencija poput CARNET-a zahtijeva vrhunske stručnjake, a takvi uvelike odbijaju raditi u državnoj agenciji u kojoj su im primanja daleko ispod standarda industrije. Nedostatak kvalitetnih stručnjaka prati i nedostatak adekvatne infrastrukture. Isto pitanje se odnosi na produljenje i plaćanje softverskih licenci. Učitelji informatike ne mogu raditi tako da na ploču kredom crtaju sučelja ili matične ploče, navode potpisnici ovog pisma.

Dodaju, u hrvatskim školama volonterski se odrađuju poslovi sistem inženjera, izrađuju i održavaju mrežne stranice škole, održavaju školske mreže i slično.

– Sve navedeno prešutno se očekuje od učitelja informatike, iako nitko ne očekuje primjerice da učitelj Tehničke kulture obavlja poslove domara ili da učitelj kemije u školskom laboratoriju sintetizira sredstvo za čišćenje školskih WC-a. Unatoč svemu navedenom najvažniji nam ostaju naši učenici kojima želimo osigurati najbolje moguće uvjete školovanja. To nismo u mogućnosti kvalitetno obavljati bez podrške Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, kao i Agencije za odgoj i obrazovanje. Ministarstvo i Agencija uvijek su spremni promptno reagirati na pritužbe roditelja na ocjene, čak i kad to znači da inspekcija Ministarstva krši cijeli niz zakona i pravilnika. Od Ministarstva zahtijevamo hitno preuzimanje odgovornosti i konkretan plan sanacije sustava, a ne kozmetičke promjene. Naši učenici nemaju vremena čekati još jednu propalu reformu. Velik i važan produkt hrvatskog gospodarstva je IT sektor. IT sektor nastaje u učionicama u osnovnoj i srednjoj školi zahvaljujući učiteljima koji prepoznaju te rade s darovitim učenicima na tom području. Ne, ne tražimo veće plaće. Tražimo bolje uvjete za naše učenike. Budući da se smatramo odgovornima obavijestiti širu javnost u kopiju stavljamo medije, poručuju učitelji informatike.

Pismo potpisuju učitelji informatike:

