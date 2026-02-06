Oštar apel 271 učitelja, pisali Fuchsu, Plenkoviću, Milanoviću: 'Sustav je u početnoj fazi urušavanja'

Čak 271 učitelj informatike iz cijele Hrvatske uputio je oštro pismo ministru Radovanu Fuchsu, predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću i predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću kojim upozoravaju na, kako navode, alarmantno stanje u obrazovnom sustavu, posebice vezano uz STEM područje i digitalizaciju. Posljednji u nizu je fijasko s državnim natjecanjem iz informatike, ali to je, da se iščitati, samo vrhunac problema s kojim se suočavaju.
Učiteljica | foto: Unsplash
Kolaps e-Matice na početku godine, fijasko s državnim natjecanjem iz informatike, promjene u satnici i nedostatak opreme, ignoriranje važnosti umjetne inteligencije (AI) u kurikulumu, ali i neodrživi uvjeti rada i nedostatak podrške MZOM-a i AZOO-a – sve ovo problemi su s kojima se suočavaju učitelji informatike.
Tvrde tako u pismu koje su poslali u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih ministru Radovanu Fuchsu, Vladi RH odnosno premijeru Andreju Plenkoviću i na adresu Ureda predsjednika RH, Zorana Milanovića. Traže ‘hitno preuzimanje odgovornosti i konkretne korake za spas informatičkog obrazovanja u Hrvatskoj’.
– Poštovani ministre Fuchs, obraćamo Vam se otvorenim pismom kako bismo izrazili duboku zabrinutost zbog kontinuirane nebrige prema obrazovnom sektoru Republike Hrvatske. Također, ovim putem želimo obavijestiti javnost o nizu propusta i nepravilnosti u radu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te Agencije za odgoj i obrazovanje. Ovi propusti, za koje smatramo odgovornim vodstvo Ministarstva na čelu s Vama, ali i državni vrh, rezultirali su značajnim padom kvalitete obrazovanja za naše učenike te neodrživim uvjetima rada za učitelje informatike i ostale obrazovne djelatnike. Posljednjih nekoliko godina svjedočimo drastičnom padu kvalitete rada Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNET), ali i sve lošijem odnosu Ministarstva prema STEM području općenito. Kombinacija nesposobnosti, nestručnosti i nedostatka volje nadležnih institucija dovela je do neizdržive situacije, stoji u uvodu pisma učitelja.
Šest je povoda za pismo
Potom su taksativno nabrojali šest razloga koji su povod njihova obraćanja, a sve ih u cijelosti prenosimo u nastavku.
1. Kolaps sustava e-Matica
Početkom školske godine 2025./2026., e-Matica – ključni sustav Ministarstva za unos učenika prvih razreda, evidenciju uspjeha, ispis svjedodžbi i prijenos podataka za upise u srednje škole – bila je u potpunom kolapsu puna tri tjedna. Niti jedna od ključnih administrativnih radnji nije bila moguća. Tri tjedna škole službeno nisu mogle evidentirati bilješke, ocjene i izostanke, a učenici koji su ponavljali razred nisu mogli biti pravovremeno raspoređeni. Kroz većinu tog razdoblja, korisnička podrška CARNET-a bila je praktički nedostupna zbog preopterećenosti.
2. Neplaćanje softverskih licenci
Prije i posebno tijekom pandemije od velikog je značaja bila opcija licenci Office 365 proizvoda za učenike i učitelje. Udžbenici Informatike odobreni od strane Ministarstva temelje se upravo na Microsoft aplikacijama. Tijekom proteklih godinu dana licence su za većinu korisnika degradirane na jeftinije verzije koje dopuštaju rad isključivo u online okruženju. S druge strane, plaćene licence kod drugog najvećeg pružatelja usluga (Google for Education) nikad nisu ni kupljene te su za sve dionike obrazovnog sustava dostupne isključivo besplatne Google licence.
3. Fijasko natjecanja iz informatike
Školska razina natjecanja iz informatike trebala je biti održano 16. siječnja 2026. godine. Iako se mjesecima unaprijed znao datum natjecanja i očekivani broj učenika, sustav Loomen, za čije je održavanje zadužen CARNET, ponovno je zakazao. Paradoksalno, dio natjecanja iz informatike morao je biti održan na papiru, dok je natjecanje u dvije online kategorije poništeno i moralo se ponoviti. Ovakvi propusti stvaraju frustraciju kod učenika (istih onih koji kasnije osvajaju medalje na međunarodnim natjecanjima), kao i kod njihovih mentora. Ponavljanje natjecanja stvara organizacijski kaos i koliziju s drugim predmetima, a dovodi u pitanje i regularnost županijske i državne razine.
4. Zastarjela oprema i nedostatak podrške
Informatička oprema u hrvatskim školama je zastarjela, a Ministarstvo namjerno odbija objasniti tko je uopće zadužen za njezino održavanje. Nekim školama noviju opremu nabavljaju osnivači, neke se snalaze vlastitim sredstvima, ali podrška od središnjih državnih institucija potpuno je izostala. Škole imaju stručnjake koje osnivači plaćaju za održavanje samo dijela opreme – one dobivene iz CARNET-ovog projekta e-Škole. Radi se o projektu koji je odavno gotov te o opremi kojoj je već istekla garancija. U sklopu navedenog projekta svi učitelji u Hrvatskoj dobili su prijenosna računala, a sad nikog ne zanima činjenica da se radi o uređajima kojima je prošao životni vijek te za koje ne postoji nikakva podrška. U Pravilniku o tjednim radnim obvezama učitelja također postoji mogućnost dobivanja satnice za ‘IKT podršku’, ali nigdje ne postoji nikakvo tumačenje o tome što ‘IKT podrška’ zaista podrazumijeva. Razlog ovakvog kaosa je očit: države u kojima Ministarstvo obrazovanja radi svoj posao plaćaju informatičke stručnjake za održavanje školske opreme u koju se konstantno ulaže. Kod nas se proračunski novac troši na druge stavke.
5. Izostanak nacionalnog kodeksa za primjenu umjetne inteligencije u obrazovanju i onemogućavanje korištenja sigurnih AI alata
U trenutku kada Europska komisija kroz Smjernice za digitalno obrazovanje 2027. naglašava da države članice moraju osigurati ‘sigurne, pouzdane i pedagoški utemeljene uvjete za korištenje umjetne inteligencije u obrazovanju’, Hrvatska još uvijek nema donesen nacionalni Kodeks primjene AI u učionici. Bez jasnih smjernica, škole i učitelji prepušteni su sami sebi, a učenici ostaju bez sustavne zaštite i bez jednakih uvjeta pristupa suvremenim tehnologijama. Prema Europskom okviru digitalnih kompetencija za obrazovne djelatnike (DigCompEdu), obrazovni sustavi trebaju omogućiti korištenje digitalnih alata koji su sigurni, provjereni i usklađeni s dobi učenika. Unatoč tome, Ministarstvo ne omogućava školama korištenje Copilota u sigurnom Microsoft 365 okruženju, iako je riječ o alatu koji je Microsoft službeno odobrio za učenike 13+ i koji zadovoljava najviše standarde zaštite podataka. Zbog izostanka podrške i jasnih pravila, učenici koriste besplatne, komercijalne i nepouzdane AI alate koji ne nude nikakve garancije zaštite privatnosti, što je u suprotnosti s načelima iz Okvira za sigurnu i odgovornu uporabu digitalnih tehnologija u obrazovanju. Učitelji informatike već godinama upozoravaju da je umjetna inteligencija sastavni dio suvremenog obrazovanja i tržišta rada. Bez jasnog nacionalnog kodeksa, bez sigurnih alata i bez podrške Ministarstva, Hrvatska riskira dodatno zaostajanje za europskim obrazovnim sustavima koji AI već integriraju u nastavu na strukturiran, siguran i pedagoški utemeljen način.
6.Cjelokupni odnos Ministarstva prema nastavi Informatike je katastrofalan
U najvećoj trenutnoj reformi (Cjelodnevna škola) Informatika je jedini predmet kojem je satnica smanjena. Udžbenici prema kojima većina nastavnika Informatike predaje napravljeni su prema kurikulumu iz 2018. godine te nikad nisu obnavljani. Zbog toga je količina pogrešnih informacija u udžbenicima ogromna. Kad se pronađe jedan netočan ili dvojben podatak u udžbenicima iz Povijesti – nastane medijski skandal. Kad u udžbenicima iz Informatike imamo doslovno na stotine pogrešnih podataka – nikog nije briga. Iskusni učitelji rade mimo udžbenika prema vlastitim materijalima, ali zbog nepovoljnog materijalnog položaja u školama u mnogim slučajevima Informatiku predaju potpuno nestručni ljudi. Kako bi oni trebali prepoznati greške u udžbenicima?
‘Učitelji informatike ne mogu raditi tako da na ploču kredom crtaju sučelja ili matične ploče’
Učitelji ističu – navedeni problemi samo su dio sustava koji se nalazi u početnoj fazi urušavanja. Krajnje su zabrinuti i oko ulaganja dostatnih materijalnih sredstava u agenciju ‘koja je administrativni, obrazovni i digitalni temelj Republike Hrvatske’.
– Agencija poput CARNET-a zahtijeva vrhunske stručnjake, a takvi uvelike odbijaju raditi u državnoj agenciji u kojoj su im primanja daleko ispod standarda industrije. Nedostatak kvalitetnih stručnjaka prati i nedostatak adekvatne infrastrukture. Isto pitanje se odnosi na produljenje i plaćanje softverskih licenci. Učitelji informatike ne mogu raditi tako da na ploču kredom crtaju sučelja ili matične ploče, navode potpisnici ovog pisma.
Dodaju, u hrvatskim školama volonterski se odrađuju poslovi sistem inženjera, izrađuju i održavaju mrežne stranice škole, održavaju školske mreže i slično.
– Sve navedeno prešutno se očekuje od učitelja informatike, iako nitko ne očekuje primjerice da učitelj Tehničke kulture obavlja poslove domara ili da učitelj kemije u školskom laboratoriju sintetizira sredstvo za čišćenje školskih WC-a. Unatoč svemu navedenom najvažniji nam ostaju naši učenici kojima želimo osigurati najbolje moguće uvjete školovanja. To nismo u mogućnosti kvalitetno obavljati bez podrške Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, kao i Agencije za odgoj i obrazovanje. Ministarstvo i Agencija uvijek su spremni promptno reagirati na pritužbe roditelja na ocjene, čak i kad to znači da inspekcija Ministarstva krši cijeli niz zakona i pravilnika. Od Ministarstva zahtijevamo hitno preuzimanje odgovornosti i konkretan plan sanacije sustava, a ne kozmetičke promjene. Naši učenici nemaju vremena čekati još jednu propalu reformu. Velik i važan produkt hrvatskog gospodarstva je IT sektor. IT sektor nastaje u učionicama u osnovnoj i srednjoj školi zahvaljujući učiteljima koji prepoznaju te rade s darovitim učenicima na tom području. Ne, ne tražimo veće plaće. Tražimo bolje uvjete za naše učenike. Budući da se smatramo odgovornima obavijestiti širu javnost u kopiju stavljamo medije, poručuju učitelji informatike.
Pismo potpisuju učitelji informatike:
Adela Stilin, Osnovna škola Fran Koncelak Drnje
Adriana Bencek, Osnovna škola Vinica
Alenka Njegovac, Osnovna škola Vladimira Nazora, Daruvar
Ana Barišić, Osnovna škola Vukomerec
Ana Bartolić, Osnovna škola Ivan Benković, Dugo Selo
Ana Flisar Odorčić, Osnovna škola Cvjetno naselje, Zagreb
Ana Jelak, Osnovna škola Hvar
Ana Knežević, Osnovna škola Veliko Trgovišće i PŠ Dubrovčan
Ana Marija Abramac, Osnovna škola Ostrog, Kaštel Lukšić
Ana Marija Marić, Osnovna škola Medvedgrad
Ana Marović, Osnovna škola kneza Trpimira, Kaštel Gomilica
Ana Topalović, Osnovna škola Tenja, Tenja
Ana Vuger, Osnovna škola Ivana Mažuranića Vinkovci
Ana Vukman, Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin
Anamarija Jelavić, Osnovna škola Vladimir Nazor Virovitica
Andrea Brčić, Osnovna škola Petra Kanavelića Korčula i Osnovna škola Smokvica
Andrea Dimač, Osnovna škola Legrad
Andrea Leko Slošić, Osnovna škola Zrinskih Nuštar
Andreja Habek, Osnovna škola Sesvetski Kraljevec
Andreja Rašić Samardžija, Osnovna škola Vladimir Nazor, Slavonski Brod
Anđelina Sokolović, Osnovna škola Zorke Sever Popovača
Anita Kanić, Osnovna škola Šestine
Ante Bagarić, Osnovna škola Bijači, Kaštel Novi
Antonela Kristić, Osnovna škola Vođinci
Antonia Miličić, Osnovna škola Cavtat
Antonija Duizendstra, Osnovna škola Brodarica, Brodarica
Antonijo Sabljak, Osnovna škola J.J. Strossmayera Đurđenovac
Antonio Štefančić, Osnovna škola Sveta Klara
Arijana Homoky, Osnovna škola Zadarski otoci,Zadar
Barbara Bedenik, Osnovna škola Vladimira Nazora, Zagreb
Biljana Makoter Postružin, Osnovna Škola Ivana Kukuljevića Belišće
Blanka Bagarić, I. Osnovna škola Dugave, Zagreb
Bojan Bokan, Osnovna škola Matija Gubec Cernik
Boris Aračić, Osnovna škola Marjan, Split
Borka Njergeš, Osnovna škola Bariše Granića Meštra, Baška Voda
Božena Ukić, Osnovna škola Središće
Branka Turkalj, Osnovna škola Banija
Brigita Adanić Krajnik, Osnovna škola FHK Lobor
Bruno Nađ, Osnovna škola Mate Balote Buje
Carla Astrid Gajšak, Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića, Zagreb
Dajana Lukić, Osnovna škola “Retfala” Osijek
Dalibor Pinčić, Osnovna škola Smiljevac, Zadar
Danijel Forjan, Osnovna škola Pantovčak, Zagreb
Danijel Lukić, VI. osnovna škola Varaždin
Danijel Stanić, Osnovna škola Stenjevec, Zagreb
Danijela Barukčić, III osnovna škola Bjelovar
Danijela Čuček, Osnovna škola Janka Leskovara, Pregrada
Danijela Naranđa, Srednja škola Prelog
Darko Leskovar, Osnovna škola Bukovac, Zagreb
Darko Miloknoja, Osnovna škola Cvjetno naselje, Zagreb
Darko Zbukvić, Osnovna škola Ljudevita Gaja, Zaprešić
Deborah Špehar, Osnovna škola Stenjevec, Zagreb
Dijana Smontara, Osnovna škola Bogumila Tonija, Samobor
Dinko Šimić, Osnovna škola Ljudevita Gaja Nova Gradiška
Dinko Šuliček, Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Staro Petrovo Selo
Dinko Tarakčija, Osnovna škola Matija Gubec Piškorevci
Dino Sabljak, Osnovna škola Ivana Batelića – Raša
Domagoj Matić, Osnovna škola Lotrščak
Domagoj Šesto, Osnovna škola Josipa Kozarca Vinkovci
Dominik Hlavsa, Osnovna škola Luka, Luka
Dora Kozic, Osnovna škola Vjenceslava Novaka
Dorian Ščibajlo, Osnovna škola Mladost, Grad Zagreb
Draženka Kuzman, Osnovna škola Zlatar Bistrica
Edita Brljak, Osnovna škola kralja Tomislava, Zagreb
Ema Štrocinger, VI. osnovna škola Varaždin
Emilija Budimir, Osnovna škola Dragutina Lermana
Emir Asani, Osnovna škola Augusta Harambašića
Enis Ramadan, Osnovna škola Jože Šurana Višnjan
Erika Tušek Vrhovec, Osnovna škola Gornje Jesenje
Filipina Jukičić, Osnovna škola Granešina
Florijan Lazički, Osnovna škola Alojzija Stepinca, Zagreb
Fran Gača, Osnovna škola Medvedgrad
Goran Podunavac, Osnovna škola Drenje i Osnovna škola Popovac
Gordana Grujić, Osnovna škola Luka, Sesvete
Helena Dravec, Osnovna škola Đakovački Selci, Selci Đakovački
Helena Kereša, Područna škola Novi Golubovec, Novi Golubovec
Hrvoje Miklaužić, Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića
Hrvoje Nemec, Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb
Igor Kemenović, Osnovna škola prof. F. V. Šignjara
Igor Puharić, Osnovna škola “Vladimir Nazor” Đakovo
Ines Petelin, Osnovna škola Brod Moravice, Brod Moravice
Ines Pivac, Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula
Irena Grgić, Osnovna škola Ivana Filipovića Zagreb
Irena Šafarik Župić, Osnovna škola Matije Gupca
Irena Weigand, Coo Slave Raškaj Zagreb
Iva Fabijanić, Osnovna škola Rapska, Zagreb
Iva Mihalic Krčmar, Osnovna škola Tomaša Goričanca Mala Subotica
Iva Mikić, Osnovna škola kralja Tomislava, Našice
Ivan Gotić, Osnovna škola Gustava Krkleca
Ivan Jelić, Osnovna škola Antun Gustav Matoš, Vinkovci
Ivan Piria, Osnovna škola Velika Pisanica
Ivan Škorić, Osnovna škola Marije i Line, Umag
Ivan Trojić, Osnovna škola Ljudevit Gaj, Lužani
Ivana Antal, Osnovna škola Darda, Darda
Ivana Bakoška, Osnovna škola Darda
Ivana Crnjac, Osnovna škola Lovas u Lovasu
Ivana Filipović, Osnovna škola Milana Langa, Bregana
Ivana Keber, Osnovna škola Luka, Sesvete. Zagreb.
Ivana Patković, Osnovna škola Markušica, Markušica
Ivana Primorac, Osnovna škola Vrgorac
Ivana Sečen, Osnovna škola Vjenceslava Novaka, Zagreb
Ivana Tuđan, Osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog, Donja Zelina
Ivona Han, Osnovna škola fra Kaje Adžića Pleternica
Ivona Kovačić, Osnovna škola Augusta Šenoe u Zagrebu
Ivona Zirdum, Osnovna škola “Blaž Tadijanović” Slavonski Brod
Ivor Podunavac, Osnovna škola Lipik
Jakica Stanišić, Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula
Jasenka Kuljak, Osnovna škola Zlatar Bistrica
Jasna Mikić, Osnovna škola “Vladimir Nazor” Đakovo
Jelena Bekavac Krčadinac, Osnovna škola Čučerje
Jelena Meić, Osnovna škola Murterski škoji, Murter
Jelena Tintor Dujmović, Osnovna škola Jurja Dobrile Rovinj
Josipa Brgles, Osnovna škola Gornje Jesenje, Osnovna škola Antuna Mihanovića Petrovsko
Josipa Crnov, IV. Osnovna škola Varaždin
Josipa Strnišćak, Osnovna škola dr. Ivana Novaka Macinec
Karla Kovačušić, Osnovna škola Dobri
Karla Petković, Osnovna škole Iver
Karmela Kalilić, Osnovna škola Pučišća
Katarina Blažić, Osnovna škola Julija Klovića
Katarina Miloloza, Osnovna škola Ljudevita Gaja, Osijek
Katarina Muranić, Osnovna škola Antuna Mihanovića Petrovsko
Klaudija Wild, Osnovna škola Zrinskih Nuštar
Krisitan Iskra, Osnovna škola “Sveti Matej” Viškovo
Kristina Dragičević, Osnovna škola AUGUSTA ŠENOA, ZAGREB
Kristina Drezgić, Osnovna škola Ivana Mažuranića u Zagrebu
Kristina Hržić, Osnovna škola Frane Petrića Cres
Kristina Repek, Osnovna škola Ivana Mažuranića, Zagreb
Krunoslav Sakač, Osnovna škola “Ivan Benković”, Dugo Selo
Lana Borovina, Osnovna škola Petra Kanavelića
Lana Remenar, Osnovna škola Davorina Trstenjaka
Laura Mikuš, Osnovna škola Sesvete
Lidija Klobučar, Osnovna škola Lovre pl. Matačića, Zagreb
Lovro Srnec, Osnovna škola Alojzija Stepinca Zagreb
Lovro Strmo, Osnovna škola Miroslava Krleže
Lucija Bolšec, Osnovna škola Donja Stubica
Lucija Brozović, Osnovna škola “Vladimir Nazor” Pisarovina
Luka Kaleb, Osnovna škola Blatine-Škrape
Luka Liverić, Osnovna škola Marije i Line, Umag-Umago
Ljiljana Herceg, Osnovna škola Đurmanec, Đurmanec
Ljiljana Kadija Pulić, Osnovna škola Sv. Filip i Jakov
Ljubica Murković, Osnovna škola Vladimira Nazora Pribislavec
Magdalena Pišćak, Osnovna škola “Tin Ujević”, Osijek
Maja Đuričić, Osnovna škola Eugena Kumičića, Velika Gorica
Maja Lozar, Osnovna škola Mate Lovraka, Zagreb
Maja Milinković, Osnovna škola Hinka Juhna Podgorač, Podgorač
Maja Vižentin, Osnovna škola Jelenje-Dražice, Dražice
Maja Vladimir, Osnovna škola Kajzerica, Zagreb
Marija Benić, Osnovna škola Ljudevita Gaja Nova Gradiška, Nova Gradiška
Marija Čorić, Osnovna škola Bol Split
Marija Depikolozvane, Osnovna škola Pušća
Marija Draganjac, Osnovna škola “Vladimir Nazor”, Duga Resa
Marija Duilo, Osnovna škola Ljubljanica
Marija Jagić Šantek, Osnovna škola Ivana Granđe Soblinec
Marija Petković, Osnovna škola Čučerje, Zagreb
Marija Tomljanović Mihalić, Osnovna škola Rečica
Marijana Jakelić, Osnovna škola Kneževi Vinogradi
Marijana Kos, Osnovna škola Sveta Nedelja
Marijo Balašković, Osnovna škola Antuna Mihanovića Klanjec
Marin Mrčela, Osnovna škola Tina Ujevića Šibenik
Marina Gernhardt, Osnovna škola Milka Cepelića Vuka
Marina Kulaš, Osnovna škola Smiljevac, Zadar
Marina Oršulić, Osnovna škola “Opuzen”
Marina Perica, Osnovna škola Kamen-Šine, Split
Marina Stojković, Osnovna škola kraljice Jelene, Solin
Marinela Bešlić, Osnovna škola oca Petra Perice, Makarska
Marinela Rebić, Osnovna škola Vukovina, Gornje Podotočje
Mario Jurić, Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića, Zagreb
Marita Katušatić, Osnovna škola Skradin, Osnovna škola Rogoznica
Marko Hrga, Osnovna škola “Blaž Tadijanović” Slavonski Brod
Marko Šolić, Osnovna škola Matije Gupca, Zagreb
Markus Dobrinić, Osnovna škola “Rikard Katalinić Jeretov” Opatija
Marta Grgurica, Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Lišane Ostrovičke
Martina Boltižar, Osnovna škola Kneginec Gornji, Gornji Kneginec
Martina Galović, Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb
Martina Golac Vugrin, Osnovna škola Miroslava Krleže Zagreb
Martina Plavšić, Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Zagreb
Martina Rožić, Osnovna škola Grabrik Karlovac
Matea Bajivić, Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić Virovitica, Virovitica
Matea Borojević, Osnovna škola Pučišća
Matea Laća, Osnovna škola Tina Ujevića, Šibenik
Matea Paljuca, Osnovna škola Đuro Pilar, Slavonski Brod
Matea Vincetić, Osnovna škola Hrvatski sokol, Podgajci
Mateja Badenić, Osnovna škola Krunoslava Kutena, Vrbovec
Mateja Činko, Osnovna škola “Vazmoslav Gržalja” Buzet
Mateja Golubić, Osnovna škola Sesvete, Sesvete
Mateja Korov, Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića Zagreb
Mateja Kušec Krabbe, Osnovna škola Viktora Kovačića Hum na Sutli
Mateja Petrović, III. osnovna škola Bjelovar
Mihaela Marenić, Osnovna škola Gustava Krkleca, Zagreb
Mihaela Tomašević, Osnovna škola Augusta Harambašića Zagreb
Miljenko Ilić, Osnovna škola Augusta Cesarca, Krapina
Miranda Dragičević, Osnovna škola “Bogoslav Šulek”
Mirena Maljković, Osnovna škola Rapska, Zagreb
Mirjana Levanić, Osnovna škola Josipa Kozarca, Vinkovci
Mirjana Stipković, Osnovna škola Sesvete
Mirna Vitković, Medicinska škola u Rijeci, Rijeka
Miroslav Pavić, Osnovna škola Petra Preradovića, Zagreb
Mirta Grandić, Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci, Rijeka
Mladen Ćurić, Osnovna škola Ante Kovačića, Zagreb
Monika Smojver, Osnovna škola Mladost, Zagreb
Monika Tomljenović, Osnovna škola Sveta Nedelja
Natalija Stambolija, Osnovna škola Vladimir Bosnar Stubičke Toplice
Nataša Petković, Osnovna škola Turanj, Karlovac
Nataša Salamon Rebić, Osnovna škola Viktora Kovačića Hum na Sutli
Nenad Sušec, Osnovna škola Josipa Broza, Kumrovec
Nevenka Šestak, Osnovna škola Kneginec Gornji
Nika Drokan, Osnovna škola “Vukomerec”, Zagreb
Nikica Lovrić, Osnovna škola Tin Ujević
Nikolina Begović, Osnovna škola Dalj
Nikolina Jevrić, Osnovna škola Mirka Pereše, Kapela
Nikolina Kokolek Sačer, Osnovna škola Matije Gupca, Gornja Stubica
Nikolina Posavec, Osnovna škola Svibovec
Nikolina Turkalj, Osnovna škola Vjenceslava Novaka
Nina Habek, Osnovna škola Luka, Sesvete
Paola Čubra, Osnovna škola Sesvetska Sela, Sesvete
Patricia Pučić, Osnovna škola Jabukovac – Zagreb
Patricija Kurtušić, Osnovna škola “Ivan Filipović”, Velika Kopanica
Petar Dobrić, Osnovna škola Julija Klovića, Zagreb
Petar Žugec, Osnovna škola Gola
Petra Ujdur, Gimnazija Metković
Predrag Matko, Osnovna škola “Slava Raškaj” Ozalj
Renato Budimir, Osnovna škola Antuna Gustava Matoša, Zagreb
Roko Brljević, Elektrotehnička škola Split
Romana Ivančić, Osnovna škola Medvedgrad
Ružica Mlinarić, Srednja škola Dugo Selo, Dugo Selo
Sanda Pavlek, Osnovna škola Kustošija, Zagreb
Sandra Bašić Kantolić, Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića u Zagrebu
Sandra Ćalušić, Osnovna škola Blatine-Škrape
Sanja Juras, Osnovna škola Marina Getaldića, Dubrovnik
Sanja Kasač, Osnovna škola Višnjevac, Višnjevac
Sanja Križan Sučić, Osnovna škola Grigora Viteza
Sara Tomić, Osnovna škola Kajzerica, Zagreb
Saša Petrinić, Osnovna škola Vladimir Nazor Križevci
Sebastijan Galiot, Osnovna škola Mladost Jakšić
Slađana Tekaić, Osnovna škola Ivanska
Slaven Pokos, Osnovna škola Ivana Granđe Soblinec
Snježana Stojaković, Osnovna škola Zapruđe, Zagreb
Sofija Čubrić, Osnovna škola Petar Zoranić Stankovci
Sonja Ivančić, Osnovna škola Augusta Harambašića
Sonja Vidalin, Osnovna škola Stjepana Kefelje Kutina
Srećko Jančikić, Osnovna škola Kuna, Osnovna škola Orebić
Srećko Tomaš, Osnovna škola Kamen-Šine Split
Tamara Jozinović, Osnovna škola Sveta Nedelja
Tanja Šebalj-Kocet, Osnovna škola Petar Zrinski Čabar
Tatjana Perić, Osnovna škola Fran Koncelak Drnje
Tatjana Šikić, Osnovna škola Grigora Viteza, Zagreb
Tea Đorđievski, Osnovna škola Retkovec, Zagreb
Tomislav Brljak, Osnovna škola Ljubljanica
Tomislav Jelić, Osnovna škola Pokupsko
Tomislav Lačić, Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Slavonski Brod
Tomislav Višnić, Osnovna škola Marina Držića
Tomislava Ivanković, Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića Metković
Valentina Sučec, Srednja škola Petrinja
Valentina Turkalj Konta, Osnovna škola Turanj, Karlovac
Vanja Pavlić, Osnovna škola Dragutina Domjanića, Zagreb
Vedrana Plenča, Osnovna škola Dr. Andrija Mohorovičić
Veronika Skrivanek, Osnovna škola Antuna Branka Šimića
Vesna Kašaj, Prva katolička osnovna škola u Gradu Zagrebu
Vesna Mikulić, Osnovna škola Strahoninec
Vinko Blažević, Osnovna škola Rudeš, Zagreb
Vjera Barbir Alavanja, Osnovna škola Ivana Gundulića, Zagreb
Vlatka Jeras, Osnovna škola Jure Kaštelana, Zagreb
Vlatka Rašić, Osnovna škola Ivana Filipovića Osijek
Zdravka Milošić, Osnovna škola Dalj
Zoran Gabelica, Osnovna škola Stjepan Radić, Imotski
Zrinka Romić, Osnovna škola Davorina Trstenjaka
Željana Fabijanić, Osnovna škola braće Radića, Kloštar Ivanić
Željka Johan Kotur, Osnovna škola Marije Jurić Zagorke, Zagreb
Željka Vargić, Osnovna škola Vladimir Nazor