Najbolniji oproštaj škole, preminula učiteljica i bivša ravnateljica (48): 'Vjerovali smo u njezin oporavak...'

Golema tuga zavladala je Osnovnom školom Budaševo-Topolovac-Gušće, nedaleko od Siska. U 49. godini života preminula je donedavna ravnateljica i učiteljica Mirela Maričević. Od nje se danas mnogi opraštaju dirljivim porukama koje svjedoče o njenom vedrom duhu i dobroti.

– S nevjericom, nijemi i zatečeni, primili smo vijest kako nas je 5. veljače u večernjim satima, u 49. godini života, zauvijek napustila naša donedavna ravnateljica, naša radna kolegica i prijateljica Mirela Maričević. Iscrpljena teškom bolešću, ali hrabra i borbena do samoga kraja, izgubila je ovu životnu bitku, najtužnija je objava Osnovne škole Budaševo-Topolovac-Gušće.

Učiteljica Mirela Maričević bila je iznimno poštovana u svom kolektivu, a osim profesionalnih vještina, mnogi u porukama oproštaja ističu i njenu dobrotu.

– Tijekom prvog i dijela drugog ravnateljskog mandata vodila je našu školu kako je najbolje mogla i znala suočavajući se s brojnim izazovima. Na tome smo joj beskrajno zahvalni. Bila je na raspolaganju za savjete i pomoć do samoga kraja, čak i onda kada je to od nje iziskivalo veliki napor. Mirela je bila majka, supruga, kćerka i sestra, prijateljica….i još puno toga. Nedostajat će mnogima, kako nama u kolektivu koji smo vjerovali u njezin oporavak i povratak u školu, tako još više svojoj obitelji s kojom suosjećamo u ovim preteškim trenucima. Draga naša Mirela, što god sad pisali, neće moći izraziti našu tugu i prazninu koju osjećamo. Želimo ti vječni mir nakon silnih borbi kroz koje si prolazila. Zauvijek ćeš biti utkana u naše misli i molitve, jer ti si jedna od nas, poručili su njeni kolege iz Osnovne škole Budaševo-Topolovac-Gušće.

Vedar duh, ističu poznanici učiteljice Mirele, ono je što ju je posebno krasilo. Ostat će upamćena, poručuju, po svojoj predanosti, toplini i plemenitosti.

– Draga moja Mirela Maričević već par sati, otkad znam, borim se s tim jer ne prihvaćam. Još ne vjerujem, a ne znam ni kad ću. Tako pozitivna i jaka osoba s kojom sam se relativno nedavno počeo družiti i baš smo si kliknuli i mislim da smo bili pravi prijatelji. Naše druženje s prijateljicama nas je uvijek održavalo pa makar od petka do petka. Ne mogu svoju tugu objasniti riječima. Volim i pamtim svaki naš zajednički trenutak. Odmori se, pa se vidimo. Znaj da te prijateljice neće zaboraviti, napisao je njen prijatelj pod objavom škole.