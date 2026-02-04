Poznat datum isplate plaće za siječanj: Propali još jedni pregovori, kreće izjašnjavanje radnika

I dok je poznat datum isplate plaće za siječanj u školama, propali su još jedni pregovori Vlade i sindikata oko rasta osnovice za 2026. godinu. Iako je Vlada prošli tjedan sama donijela odluku o plaćama za 2026. za sve javne službenike, novi sastanak održan je ove srijede. Sindikati koji se danas nisu dogovorili s Vladom najavljuju izjašnjavanje u školama.

Isplata plaće za siječanj za zaposlenike u osnovnim i srednjim školama bit će u ponedjeljak, 9. veljače, izvijestio je Sindikat Preporod. Povišice koju su mnogi priželjkivali neće biti u ovom mjesecu. Naime, nakon osam pregovaračkih sastanaka sindikata javnih službi i Vlade dogovor oko rasta osnovice – nije postignut. Vlada je zato prošli tjedan sama donijela odluku prema kojoj će javni službenici dobiti povećanje osnovice u 2026. u tri navrata po jedan posto, kao i državni. Konkretno, u odluci Vlade propisuju se sljedeća povećanja osnovice od 1.004 eura za javne službenike:

od 1. travnja 2026. do 31. srpnja 2026. 1.015 eura bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec travanj, koja se isplaćuje u mjesecu svibnju

od 1. kolovoza 2026. do 30. studenoga 2026. 1.025 eura bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec kolovoz, koja se isplaćuje u mjesecu rujnu

od 1. prosinca 2026. pa nadalje 1.035 eura bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec prosinac 2026., koja se isplaćuje u mjesecu siječnju 2027.

Kroflin: ‘Vlada ne želi zaštititi interese svojih zaposlenika’

Iako je Vlada već donijela odluku o rastu osnovice, 11 sindikata koji su to odbili potpisati smatrajući da je rast nedostatan, za ovu je srijedu dobilo poziv na sastanak u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Sindikati ne odustaju od zahtjeva za rastom osnovice od tri posto od 1. veljače i još dva posto od 1. listopada te 50 eura za topli obrok od 1. lipnja, Vlada ne popušta pa dogovora nije bilo. Matija Kroflin, glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, za HRT je rekao da je pozicija Vlade ‘i dalje bezobrazna’, da nema drugog rasta osnovice i da u Vladi ne žele ugovoriti topli obrok.

– Danas je ministar cijeli sastanak tvrdio da smo mi navodno odustali od nečega u pregovorima, što je potpuno netočno. Jedina poruka koja danas može otići je da Vlada ne želi zaštititi interese svojih zaposlenika, njihovu cijenu rada i njihov životni standard. Imamo primjer, recimo u Gradu Zagrebu, gdje odgojiteljima plaće ove godine rastu sedam posto i gdje će plaće odgojitelja biti veće nego plaće učitelja, nastavnika i asistenata u cijeloj zemlji. Dakle, u Gradu Zagrebu se može, a Vlada premijera Plenkovića ne može, kazao je za HRT Kroflin.

Kreće izjašnjavanje djelatnika u školama oko ponude Vlade

Iz Sindikata Preporod najavljuju izjašnjavanje oko ponude Vlade, što je bila standardna procedura kod prijašnjih konačnih ponuda Vlade.

– Nema idućeg sastanka, ima izjašnjavanja. Topli obrok definitivno je ad acta i vidimo se nakon izjašnjavanja, kazao je za HRT Željko Stipić, predsjednik Školskog sindikata Preporod.

Ministar rada Marin Piletić hvalio se iznosom rasta plaće u mandatu ove Vlade.

– Mi smo do sada povećali plaće u državnom i javnom sektoru u mandatu ove Vlade za nešto više od 116 posto. Kada uzmete koliko su rasle sveukupne prosječne plaće u Hrvatskoj za sve zaposlene, to je negdje na razini od 97 posto. Mi imamo, i s ovim dodatnim rastom, razliku od 20 postotnih bodova razlike rasta plaće u realnom sektoru, u odnosu na državni i javni. Naravno, želimo i dalje pratiti rast plaća, ali u skladu s mogućnostima, makroekonomskim kretanjima i planiranim deficitom, odnosno manjkom prihoda u odnosu na rashode u državnom proračunu. To smo jasno komunicirali. Žao mi je što jedna vrsta sindikata to prihvaća i potpisuje dodatak kolektivnom ugovoru, a druga već drugu godinu uzastopce ne, iako je sastavni dio paketa svih dosadašnjih mjera bila i naknada za prehranu, rekao je Piletić za HRT.