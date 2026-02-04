Na posljednji počinak ispraćen omiljeni nastavnik: 'Sve o njemu govori ogromna tuga učenika'

U dobi od 63 godine preminuo je Mirko Vinčić, nastavnik Ekonomsko-birotehničke škole u Slavonskom Brodu. Kolege iz zbornice pamtit će ga po profesionalnosti, ali možda još važnije – toplini kojom je zračio. Tužni su i učenici na čijim je životima ostavio trag.

Prosvjetna zajednica u Hrvatskoj siromašnija je za jednog pripadnika – u dobi od 63 godine iznenada je preminuo cijenjeni nastavnik ekonomske grupe predmeta u Ekonomsko-birotehničkoj školi Slavonski Brod, Mirko Vinčić. Rođen je 10. srpnja 1962. godine.

– U Ekonomsko-birotehničkoj školi u Slavonskom Brodu radio je od 2016. godine, gdje je svoj posao obavljao savjesno, odgovorno i s istinskom predanošću učenicima i kolektivu. Generacije učenika pamtit će ga po stručnosti, strpljenju i spremnosti da pomogne, a kolege po korektnosti i profesionalnosti. Posebno ćemo ga pamtiti po njegovoj vedrini, dobroj volji i iskrenom osmijehu, kojim je svakodnevno unosio toplinu u radno okruženje. Njegova prisutnost ostavila je trag – ljudski i profesionalni – koji se ne zaboravlja lako, izvijestili su djelatnici brodske škole.

Obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali izražavaju iskrenu sućut. Profesor Vinčić na posljednji je počinak ispraćen u srijedu na groblju u Našicama.

– Neka počiva u miru Božjem! Koliko je bio veliki čovjek i profesor govori ogromna tuga i žaljenje njegovih učenika, jedna je u nizu oproštajnih poruka.