Ovim djelatnicima u školama konačno će se priznati zanimanje, ali to im ne garantira veću plaću

Ramona Ščuric srednja.hr

03. veljača 2026.

Pomoćnici u nastavi uskoro će biti uvršteni u Nacionalnu klasifikaciju zanimanja (NKZ) što im daje formalno priznanje u sustavu, doznajemo od Ministarstva rada. No, to ne znači automatski veću plaću ili koeficijent – to se određuje Uredbom Vlade kojom pomoćnici u nastavi trenutačno nisu obuhvaćeni. Njihova satnica, radni uvjeti i organizacija posla i dalje su definirani Pravilnikom Ministarstva obrazovanja. To znači da se položaj pomoćnika u nastavi neće znatno promijeniti stavljanjem njihovog zanimanja na popis NKZ-a.

Kako nam je potvrdilo Ministarstvo rada – zanimanje pomoćnika u nastavi bit će uvršteno na popis pojedinačnih zanimanja prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja (NKZ).

– Popis pojedinačnih zanimanja prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja NKZ 10 ažurirat će se do kraja kalendarske godine, stoji u odgovoru Ministarstva rada na naš upit.

Bit će im formalno priznato zanimanje, ali to nije povezano s njihovim radnopravnim statusom

To znači da će pomoćnici u nastavi do kraja ove godine imati formalno priznato zanimanje, ali njihova prava i dalje ostaju kao i do sada. Naime, njihova satnica i uvjeti rada uređeni su Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi koje je izdalo Ministarstva obrazovanja, dok uvođenje koeficijenta ovisi isključivo o odluci Vlade.

– Određivanje visine koeficijenta za obračun plaće nije vezano uz uvrštavanje zanimanja u Popis pojedinačnih zanimanja. Pitanja vezana uz rad pomoćnika u nastavi, uključujući i njihovu satnicu, regulirana su Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima koji je u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, ističu u odgovoru iz Ministarstva rada.

Što je Nacionalna klasifikacija zanimanja – NKZ?

Nacionalna klasifikacija zanimanja namijenjena je prikupljanju, obradi i diseminaciji službenih statističkih podataka o zanimanjima. Nacionalna klasifikacija zanimanja, kao nacionalni standard službene statistike, osigurava jednoznačnu komunikaciju davatelja, nositelja i korisnika podataka, ponajprije u službenoj statistici Republike Hrvatske, a jednako tako u posredovanju pri zapošljavanju, u sustavu obrazovanja, u razvoju i upravljanju ljudskim potencijalima, u znanosti te ostalim istraživanjima. NKZ kao statistički standard nije osnova za utvrđivanje prava i obveza pravnih i fizičkih osoba.

Pomoćnici u nastavi nemaju satnicu 5 eura neto kako tvrdi Most, ali nisu previše daleko od toga

Koeficijent se određuje drugim dokumentom i to kada (ako) Vlada tako odluči

Kako bi pomoćnici u nastavi dobili koeficijent, Vlada ih svojom zasebnom odlukom mora staviti u Uredbu o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama. Uvrštavanje u Uredbu o koeficijentima nije povezano s uvrštavanjem u NKZ.

Podsjetimo, posljednja Uredba o koeficijentima donesena je u veljači 2024. nakon čega su se nastavnici se pobunili. Smatrali su da su im novi koeficijenti nepravedno dodijeljeni u usporedbi s nekim drugim zanimanjima, a zbog toga su i prosvjedovali.

O Uredbi se raspravljalo i prije godinu dana i to na tribini tajnika škola koju je organizirao tajnik škole i bloger Damir Mikolji. Ustanovljeno je da pri izradi nove Uredbe nije poštovana zakonska procedura koja prethodi određivanju koeficijenta. Uz to, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu Vedran Đulabić koji je bio sudionik tribine, istaknuo je kako bi ta Uredba mogla pasti na Ustavnom sudu jer smatra da je protuzakonita.

stol, dijete ui, ruke učiteljice koja pomaže

Pomoćnica u nastavi iz Zagrebačke županije radi s učenikom s autizmom: Plaća joj je 450 eura

Pomoćnici u nastavi godinama se bore za svoj status

Hoće li i kada doći do promjene Uredbe o koeficijentima zbog nastavnika i drugih djelatnika škola, još nije poznato, kao ni to hoće li Vlada u toj izmjeni Uredbe uopće uvrstiti i pomoćnike u nastavi. Dakle, pomoćnici u nastavi bit će na popisu klasifikacije zanimanja do kraja 2026., ali u Uredbi o koeficijentima još ne, već moraju čekati novu odluku Vlade.

Inače, pomoćnici u nastavi, kojih u Hrvatskoj danas ima oko 5.000, bore se za svoj radnopravni status već godinama. Tek su školske godine 2024./2025. dobili Pravilnik kojim se definira njihova minimalna bruto satnica. Do tada je svaki osnivač škole određivao satnicu koju je htio, a sada minimalna bruto satnica za to zanimanje iznosi 7,50 eura.

