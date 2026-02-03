Ovim djelatnicima u školama konačno će se priznati zanimanje, ali to im ne garantira veću plaću

Pomoćnici u nastavi uskoro će biti uvršteni u Nacionalnu klasifikaciju zanimanja (NKZ) što im daje formalno priznanje u sustavu, doznajemo od Ministarstva rada. No, to ne znači automatski veću plaću ili koeficijent – to se određuje Uredbom Vlade kojom pomoćnici u nastavi trenutačno nisu obuhvaćeni. Njihova satnica, radni uvjeti i organizacija posla i dalje su definirani Pravilnikom Ministarstva obrazovanja. To znači da se položaj pomoćnika u nastavi neće znatno promijeniti stavljanjem njihovog zanimanja na popis NKZ-a.

Kako nam je potvrdilo Ministarstvo rada – zanimanje pomoćnika u nastavi bit će uvršteno na popis pojedinačnih zanimanja prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja (NKZ).

– Popis pojedinačnih zanimanja prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja NKZ 10 ažurirat će se do kraja kalendarske godine, stoji u odgovoru Ministarstva rada na naš upit.

Bit će im formalno priznato zanimanje, ali to nije povezano s njihovim radnopravnim statusom

To znači da će pomoćnici u nastavi do kraja ove godine imati formalno priznato zanimanje, ali njihova prava i dalje ostaju kao i do sada. Naime, njihova satnica i uvjeti rada uređeni su Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi koje je izdalo Ministarstva obrazovanja, dok uvođenje koeficijenta ovisi isključivo o odluci Vlade.

– Određivanje visine koeficijenta za obračun plaće nije vezano uz uvrštavanje zanimanja u Popis pojedinačnih zanimanja. Pitanja vezana uz rad pomoćnika u nastavi, uključujući i njihovu satnicu, regulirana su Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima koji je u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, ističu u odgovoru iz Ministarstva rada.

Što je Nacionalna klasifikacija zanimanja – NKZ?

Nacionalna klasifikacija zanimanja namijenjena je prikupljanju, obradi i diseminaciji službenih statističkih podataka o zanimanjima. Nacionalna klasifikacija zanimanja, kao nacionalni standard službene statistike, osigurava jednoznačnu komunikaciju davatelja, nositelja i korisnika podataka, ponajprije u službenoj statistici Republike Hrvatske, a jednako tako u posredovanju pri zapošljavanju, u sustavu obrazovanja, u razvoju i upravljanju ljudskim potencijalima, u znanosti te ostalim istraživanjima. NKZ kao statistički standard nije osnova za utvrđivanje prava i obveza pravnih i fizičkih osoba.

Koeficijent se određuje drugim dokumentom i to kada (ako) Vlada tako odluči

Kako bi pomoćnici u nastavi dobili koeficijent, Vlada ih svojom zasebnom odlukom mora staviti u Uredbu o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama. Uvrštavanje u Uredbu o koeficijentima nije povezano s uvrštavanjem u NKZ.

Podsjetimo, posljednja Uredba o koeficijentima donesena je u veljači 2024. nakon čega su se nastavnici se pobunili. Smatrali su da su im novi koeficijenti nepravedno dodijeljeni u usporedbi s nekim drugim zanimanjima, a zbog toga su i prosvjedovali.

O Uredbi se raspravljalo i prije godinu dana i to na tribini tajnika škola koju je organizirao tajnik škole i bloger Damir Mikolji. Ustanovljeno je da pri izradi nove Uredbe nije poštovana zakonska procedura koja prethodi određivanju koeficijenta. Uz to, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu Vedran Đulabić koji je bio sudionik tribine, istaknuo je kako bi ta Uredba mogla pasti na Ustavnom sudu jer smatra da je protuzakonita.

Pomoćnici u nastavi godinama se bore za svoj status

Hoće li i kada doći do promjene Uredbe o koeficijentima zbog nastavnika i drugih djelatnika škola, još nije poznato, kao ni to hoće li Vlada u toj izmjeni Uredbe uopće uvrstiti i pomoćnike u nastavi. Dakle, pomoćnici u nastavi bit će na popisu klasifikacije zanimanja do kraja 2026., ali u Uredbi o koeficijentima još ne, već moraju čekati novu odluku Vlade.

Inače, pomoćnici u nastavi, kojih u Hrvatskoj danas ima oko 5.000, bore se za svoj radnopravni status već godinama. Tek su školske godine 2024./2025. dobili Pravilnik kojim se definira njihova minimalna bruto satnica. Do tada je svaki osnivač škole određivao satnicu koju je htio, a sada minimalna bruto satnica za to zanimanje iznosi 7,50 eura.