Nastavnici imaju priliku za dodatnu zaradu, objavljeno i kolike su naknade za rad

Tisuće ispita državne mature uskoro će završiti u rukama nastavnika-ocjenjivača, a Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja upravo je objavio javni poziv za sve koji žele taj dodatni posao i zaradu. Najviše ocjenjivača traži se za Hrvatski jezik, Engleski jezik i Matematiku. Naknade po ispitu ovise o predmetu i razini i kreću se od 1,65 eura po ispitu iz Vjeronauka pa sve do 4,73 eura po ispitu iz Filozofije.

Za nekoliko mjeseci maturanti će pisati ispite državne mature, a onda te ispite treba i ocijeniti. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja sada je objavio javni poziv za nastavnike koji će vrednovati ispite mature. Konkretno, nudi se dodatni posao za ocjenjivanje ispita Hrvatskog, Srpskog, Talijanskog, Engleskog i Njemačkog jezika te od obveznih još i Matematike. Također, na javni poziv mogu se javiti i nastavnici koji će ocjenjivati ispite Biologije, Fizike, Politike i gospodarstva, Filozofije, Geografije, Kemije, Informatike, Likovne umjetnosti, Povijesti, Psihologije i Sociologije. Najviše, čak 210 ocjenjivača traži se za Hrvatski jezik, zatim njih 140 za Engleski, a 105 za Matematiku.

Najviše naknada za ocjenjivanje ispita Filozofije

Kada je riječ o naknadama, one nisu iste za sve predmete. Najveća je za ocjenjivanje ispita iz Filozofije, 4,73 eura po ispitu te na A razini Matematike, 4,51 euro po ispitu, dok je na B razini tog predmeta naknada 1,98 eura po ispitu. Oni koji će ocjenjivati maturu iz Hrvatskog jezika mogu zaraditi 4,07 eura za ocjenjivanje eseja, a 3,08 eura za vrednovanje sažetka. Na Engleskom je zarada po ocijenjenom ispitu 3,52 eura na višoj razini i 2,97 eura na osnovnoj. Naknade su veće za ocjenjivanje ispita prevedenih na jezik nacionalnih manjina i ispita s prilagodbom. Pritom treba napomenuti da se radi kontrole kvalitete ocjenjivanja propisuje norma ispravljenih ispita u danu. Ocjenjivači najčešće prijavljivanog izbornog predmeta, Fizike, mogu zaraditi 3,63 eura po ispitu, a iznose za ostale predmete možete pronaći u javnom pozivu pri dnu članka. Kandidatima su dodatno plaćeni putni troškovi i smještaj.

A koje su zadaće ocjenjivača? Osim što su dužni sudjelovati u edukacijama za ocjenjivanje zadataka otvorenoga tipa i ocjenjivati ispite, trebaju prema potrebi sudjelovati u moderiranju ocjenjivanja ispita državne mature i po potrebi u rješavanju prigovora maturanata. Satnica za rješavanje prigovora je 15 eura za sat rada. Prema javnom pozivu, ocjenjivači se obvezuju posao ocjenjivanja zadataka otvorenoga tipa u ispitima državne mature odraditi najkasnije do 6. srpnja 2026. godine za prvi ispitni rok, odnosno najkasnije do 7. rujna 2026. godine za drugi ispitni rok državne mature, a ostale zadaće koje odredi NCVVO do 15. rujna 2026. godine.

Tko se može prijaviti?

U javnom pozivu stoji da se od kandidata očekuje visoka razina organiziranosti i profesionalnosti u poslu te mogućnost rada u unaprijed zadanim vremenskim rokovima. Također, kandidati čiji će srodnici u prvome stupnju u školskoj godini 2025./2026. polagati ispite državne mature dužni su o tome obavijestiti NCVVO. Prijaviti se mogu kandidati koji imaju:

završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij ili studij kojim se prema ranijim propisima stjecala visoka stručna sprema

radno iskustvo u neposrednom odgojno-obrazovnom radu u srednjoškolskoj ustanovi i nastavi predmeta za koji se kandidat prijavljuje u neprekidnom trajanju u posljednjim trima godinama

suglasnost ravnatelja škole za sudjelovanje u svim aktivnostima ocjenjivanja ispita državne mature.

Prijave se vrše online putem na ovoj poveznici do 5. ožujka 2026. godine, a što je sve nužno poslati, provjerite u javnom pozivu u nastavku. Ispod se nalaze i termini ocjenjivanja ispita mature u 2026., a ako vam dokumenti nisu vidljivi, osvježite stranicu. Obrazac za suglasnost ravnatelja moguće je preuzeti ovdje, a izjavu o srodstvu na linku.

