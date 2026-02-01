Što sve može prosvjetna inspekcija, je li moguće prijavu poslati anonimno i kakve su kazne?

U sustavu odgoja i obrazovanja inspekcijski nadzor provode prosvjetni inspektori. Izravnim uvidom u opće i pojedinačne akte prosvjetna inspekcija može narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka, izreći zabranu, podnijeti prijavu nadležnom tijelu, predložiti razrješenje ravnatelja ili raspuštanje školskog odbora. Oni zapravo provjeravaju jesu li odluke donesene u skladu sa zakonom i drugim aktima. Prijavu prosvjetnoj inspekciji može podnijeti svaki građanin. Pritom mora navesti svoje ime i prezime, no inspektori tu informaciju ne smiju nikome drugome otkrivati.

Koje su dužnosti prosvjetne inspekcije propisano je Zakonom o prosvjetnoj inspekciji. Prosvjetna inspekcija provodi izravan uvid u opće i pojedinačne akte, uvjete i način rada ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja. Konkretno, radi se o predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima i drugim pravnim osobama koje obavljaju odgojno-obrazovnu djelatnost, izuzev visokih učilišta.

Što sve može kontrolirati prosvjetna inspekcija?

Inspektor utvrđuje je li škola, primjerice, donijela status u propisanom postupku, jesu li joj drugi akti usklađeni sa zakonom, je li dnevna, tjedna i godišnja organizacija rada provedena u skladu s godišnjim planom rada. Mogu provjeravati primjenjuje li se državni pedagoški standard, provode li upis i ispis djece u skladu sa zakonom te je li broj odjela i učenika u njemu u skladu sa zakonom. Pod dužnostima su im i:

– Jesu li učenici opterećeni nastavom i drugim oblicima neposrednog odgojno-obrazovnog rada u skladu sa zakonom, drugim propisom i normativom te s nastavnim planom i programom, ispunjava li se obveza praćenja rada i napredovanja učenika, obveza redovitog ocjenjivanja u tijeku nastave te izvode li se zaključne ocjene na osnovi podataka o praćenju i ocjenjivanju u tijeku nastave, provodi li se postupak pohvaljivanja i nagrađivanja učenika te izricanja pedagoških mjera u skladu sa zakonom, drugim propisom te statutom, odnosno općim aktom, odnose li se zaposlene osobe u nadziranoj ustanovi prema učenicima i njihovim roditeljima, odnosno skrbnicima u skladu s obvezama i odgovornostima, ispunjavaju li se obveze prema roditeljima na suradnju i izvješćivanje o uspjehu, napredovanju i ponašanju učenika, naplaćuju li se učenicima, odnosno njihovim roditeljima novčana sredstva za propisane svrhe i troše li se ta sredstva namjenski, u skladu sa zakonom, drugim propisom, općim aktom i godišnjim planom i programom rada, piše u Zakonu o prosvjetnoj inspekciji.

Od drugih nabrojenih prava inspekcije tu je i moguća provjera učeničke prehrane, prijevoza i izleta, jesu li radne obveze usklađene s ugovorom o radu, je li imenovanje ravnatelja provedeno na propisani način, upotrebljavaju li se neodobreni udžbenici, primjenjuje li se zakon kojim se zabranjuje uporaba duhanskih proizvoda te provodi li se u školi promidžba i prodaja proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i obrazovanja.

– Inspektor ima pravo pregledati i pedagošku i drugu dokumentaciju i evidencije, poslovne prostorije i poslovne spise, opremu i nastavna sredstva; pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osoba zaposlenih u nadziranoj ustanovi te u upravnom postupku saslušati pojedine osobe zaposlene u nadziranoj ustanovi. Ravnatelj nadzirane ustanove dužan je inspektoru osigurati uvjete za provedbu nadzora i pružiti mu potrebne podatke i obavijesti. Zaposlenik nadzirane ustanove dužan je na svome području rada osigurati uvjete za obavljanje nadzora i inspektoru pružiti potrebne podatke i obavijesti, navedeno je u zakonu.

Tko može podnijeti prijavu prosvjetnoj inspekciji i kako ona mora izgledati?

Prijavu prosvjetnoj inspekciji može podnijeti svaki građanin, tijelo javne vlasti ili pravne osobe. Da bi takozvana predstavka bila valjana, u njoj treba upozoriti na nepravilnost, propust ili postupanje protivno propisima iz djelokruga prosvjetne inspekcije. U prijavi podnositelj treba navesti ime i prezime, adresu stanovanja i podatke za kontakt. Prijava tako ne može biti u potpunosti anonimna, no podatke prijavitelja znat će samo inspektori i oni ih ne smiju otkriti nikome drugome. Dakle, garantira se anonimnost prijavitelja prema trećoj strani. Takvi uvjeti doneseni su zakonskim izmjenama u 2021. godini.

Sama prosvjetna inspekcija djeluje kao Samostalni sektor za inspekcijski nadzor u okviru Ministarstva, znanosti, obrazovanja i mladih. Unutar sektora četiri su službe – Zagreb ([email protected]), Područna jedinica u Rijeci ([email protected]), Područna jedinica u Splitu ([email protected]) i Područna jedinica u Osijeku ([email protected]). Na navedene mailove moguće je odaslati prijavu.

Što može narediti prosvjetna inspekcija ako naiđe na nepravilnosti i može li ulaziti u stručni nadzor djelatnika?

Inspektori su dužni izvijestiti podnositelje o poduzetim mjerama. Ako prosvjetna inspekcija utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis, inspektor može narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka u određenom roku, izreći zabranu, podnijeti prijavu nadležnom državnom tijelu, predložiti razrješenje ravnatelja, raspuštanje školskog odbora i poduzimanje mjera protiv radnika koji krši radne obveze.

– Ako u provedbi nadzora uoči stručno-pedagoške ili druge stručne propuste, nedostatke ili nepravilnosti, ili ako procijeni da je za utvrđivanje ili ocjenu činjenica važnih za rješavanje stvari iz nadležnosti Prosvjetne inspekcije potrebno stručno-pedagoško ili drugo stručno znanje, inspektor će zatražiti stručno-pedagoški odnosno drugi odgovarajući stručni nadzor. Na osnovi nalaza stručno-pedagoškog nadzornika ili druge osobe ovlaštene za stručno-pedagoški nadzor inspektor može: narediti učitelju, nastavniku, stručnom suradniku i drugoj osobi koja obavlja odgoj i obrazovanje da u određenom roku otkloni utvrđene propuste, nedostatke ili nepravilnosti u radu, zabraniti obavljanje odgojno-obrazovnih poslova učitelju, nastavniku, stručnom suradniku ili drugoj osobi koja obavlja odgoj i obrazovanje, stoji u Zakonu o prosvjetnoj inspekciji.

Dakle, pojasnimo još jednom, prosvjetna inspekcija nije nadležna za stručno-pedagoški nadzor djelatnika. Stručno-pedagoški nadzor nad radom odgojno-obrazovnih radnika u osnovnim i srednjim školama provode viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje, odnosno Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. No, na temelju tih nalaza inspekcija može, kako je gore navedeno, narediti djelatniku da otkloni propuste ili nedostatke.

Tko se može žaliti na rješenje prosvjetne inspekcije?

Za ispunjenje obveza iz rješenja inspekcije odgovoran je ravnatelj te nakon što prosvjetna inspekcija donese rješenje, on je mora izvijestiti o ispunjenju obveza. Protiv rješenja inspekcije žalbu je moguće podnijeti Ministarstvu obrazovanja. Na nju pravo ima ravnatelj, ali i radnik koji je uključen u situaciju.

– Žalba odgađa izvršenje rješenja, osim kad se radi o poduzimanju hitnih mjera koje se ne mogu odgađati. Rješenje se dostavlja u roku od petnaest dana od dana zaključenja zapisnika, odnosno, ako su izrečene hitne mjere u roku od osam dana od dana zaključenja zapisnika. Rješenje s naredbom ili zabranom iz stavka 1. ovoga članka može se donijeti i u tijeku nadzora čim su činjenice na kojima se utemeljuje rješenje utvrđene ili učinjene vjerojatnim. Naredbe i zabrane iz rješenja moraju se tada unijeti i u zapisnik. U iznimno hitnim slučajevima, kad se radi o poduzimanju mjera radi osiguranja javnoga mira i sigurnosti ili radi otklanjanja neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi ili za imovinu, rješenje se može donijeti i usmeno. Usmeno se rješenje mora unijeti u zapisnik. Na zahtjev stranke usmeno će se rješenje izdati u pisanome obliku u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva, propisano je.

Kakve su kazne?

Zakonom o prosvjetnoj inspekciji predviđene su i kazne. Pravna osoba, odnosno škola, može biti kažnjena iznosima od 663,61 do 1.327,23 eura (od 5.000 do 10.000 kuna) ako ne osigura uvjete za provedbu nadzora ili ako inspektoru ne pruži potrebne podatke o obavijesti, ako ne postupi po rješenju ili ako u određenom roku ne izvijesti prosvjetnog inspektora o ispunjenju obveza. Za ove prekršaje kaznit će se i ravnatelj novčanom kaznom od 265,45 do 929,06 eura (između 2.000 i 7.000 eura). Kažnjena može biti i pravna osoba ako na bilo koji način sprječava ili ometa inspektora u obavljanju nadzora ili poduzimanju mjera i radnja za koje je ovlašten.

Nadalje, fizička osoba zaposlena kod pravne osobe (na primjer ravnatelj ili djelatnik) može biti kažnjena iznosom između 132,72 i 265,45 eura (između 1.000 i 2.000 kuna) ako na svom području rada ne osigura uvjete za provedbu nadzora ili ako ne pruži potrebne podatke i obavijesti, ako na bilo koji način sprječava ili ometa inspektora u obavljanju nadzora ili u poduzimanju mjera i radnja za koje je ovlašten ili ako ne postupi po rješenju.

Isto tako, inspektor na licu mjesta može izreći kaznu od 265,45 eura (2.000 kuna) osobi zaposlenoj u nadziranoj ustanovi ako je zatekne u obavljanu poslova suprotnoj izrečenoj zabrani, ako je zatekne u uporabi neodobrenog udžbenika ili dopunskog nastavnog sredstva, ako na svom području rada ne osigura uvjete za provedbu nadzora ili inspektoru ne pruži potrebne podatke i obavijesti te ako na bilo koji način sprječava ili ometa inspektora u obavljanju nadzora. Za takve prekršaj kažnjava se i ravnatelj na licu mjesta u istom iznosu.