Znate li kolike trebaju biti školske učionice: Propisana jasna pravila za sve od WC-a do igrališta

Možda ste nezadovoljni jer imate dojam da su učionice u vašoj školi premale, ili ste nastavnik i nezadovoljni ste veličinom kabineta. Naime, od 2022. godine usvojeni su normativi kojima se određuje kolike trebaju biti dimenzije prostorija i vanjskog prostora novih i obnovljenih osnovnih škola. Normativa se moraju držati projektanti za projekte izgradnje ili rekonstrukcije osnovnih škola. Također predviđeno je da nove škole budu prilagođene za cjelodnevnu nastavu.

Učionice veličine 56 kvadrata, kabineti upola manji od toga, blagovaonice od pola kvadratna metra po učeniku u školi i tri WC kabine sa školjkama i dva umivaonika po svakih 56 učenika, samo su neke od normativa prostora kojih se projektanti moraju pridržavati prilikom izgradnje novih školskih građevina i rekonstrukcije postojećih.

Normativi su osvojeni 2022. godine i vrijede za sve projekte izgradnje i rekonstrukcije osnovnih škola u Hrvatskoj. Također normativi propisuju da škole koje se grade ili rekonstruiraju rade u jednoj smjeni i da su prilagođene programu cjelodnevne škole. Za nastavu od prvog do četvrtog razreda u školi mora biti najmanje jedna učionica za svaki razred, a za predmetnu nastavu ukupan broj učionica je fleksibilniji i određen planiranim programom cjelodnevne škole.

Najmanje učionice mogu imati 14 kvadrata

Učionice za razrednu nastavu i opće učionice za predmetnu nastavu trebaju imati barem dva metra kvadratna po učeniku, odnosno 56 metara kvadratnih za maksimalan broj učenika. Dvije učionice dijele po jedan kabinet, koji prema normi može biti dvostruko manji od učionica.

– Kabinet služi kao prostor za dodatno učenje, izdvojeni rad manjih grupa, pohranu didaktičkih sredstava, a može preuzeti dodatne izdvojene programe u cjelodnevnoj nastavi. Povećana površina kabineta, povezanih s učionicama, omogućava širenje dijela aktivnosti iz učionice, posebne kutke itd. Po dvije učionice dijele jedan kabinet i uspostavljajući tako neposrednu prostornu vezu s njim, stoji u normativima.

U školama koje imaju samo jedan razred po generaciji, područnim školama i područnim odjelima učionice mogu biti i manje, a iznositi najmanje 14 metara kvadratnih.

Svaka specijalizirana učionica treba imati spremište

Informatičke učionice također trebaju imati po 56 kvadrata, a škole koje imaju više od 31 razreda, trebaju imati dvije informatičke učionice. Uz informatičku, škole trebaju imati specijalizirane učionice za Likovnu i Glazbenu kulturu, učionice za Fiziku, Kemiju i Biologiju te učionice za Tehničku kulturu, a uz svaku specijaliziranu učionicu treba biti spremište s prostorom za pripremu nastave.

Specijalizirane učionice trebaju biti nešto veće od općih, odnosno po 2,5 kvadrata po učeniku u razredu, odnosno 70 metara kvadratnih za predviđene razrede od 28 učenika, dok je predviđeno da spremište ima 14 kvadrata. Zajednička učionica za Likovni, Glazbeni i Tehnički može imati dva spremišta.

Prema potrebi škola, bez obzira na veličinu moga se dodati ‘male učionice’ veličine 28 kvadratnih metara za provedbu specifičnih programa s manjih grupama učenika kao što su grupe djece s poteškoćama u razvoju ili u slučaju škola s paralelnim programima za nacionalne manjine.

Blagovaonica se može koristiti i kao prostor za više namjena

Veličina knjižnice može se značajno razlikovati o potrebama škole. Čitaonica može biti veličine od 28 do 140 metara kvadratnih, a računa se da ima 0,15 do 0,3 kvadrata po učeniku škole. Spremište knjiga pak se dimenzionira prema koeficijentu od 0,05 kvadrata po učeniku za velike škole, odnosno 0,08 kvadrata po učeniku za male škole. Kabinet knjižničara treba biti proporcionalan veličini knjižnice i iznosi 7 do 28 kvadrata.

Škola mora imati blagovaonicu, koja se može koristiti i kao prostor za više namjena (PNV), odnosno i kao dodatna učionica, prostor za školske priredbe i izložbe, roditeljske sastanke ili dodatne aktivnosti. Ovaj prostor mora imati pola metra po učeniku škole, a predviđeno je da u njemu učenici jedu u dvije smjene. Neposredno uz blagovaonicu, odnosno PNV mora biti sanitarni čvor, prostor za pranje ruku, pipa s pitkom vodom te spremište opreme.

Veličina školske kuhinje ovisi o tome priprema li se sva hrana u kuhinji ili škola naručuje hranu izvana, a kuhinja može biti korištena za spremanje samo nekih jela. Norme propisuju i veličinu kotlovnice i prostorija za sanitarije, odlaganje smeća i drugih prostorija energetsko-tehničkog bloka.

Jasno propisano koliko škola ima WC-a po učenicima

Zbornica treba imati 2,5 metra po razredu u školi, a uredi ravnatelja, tajnika i drugih članova stručne službe trebaju imati po 12 do 16 kvadrata po djelatniku.

Što se tiče garderobe norme propisuju da dva učenika mogu dijeliti jedan ormarić veličine 40 × 50 centimetara, a ako svaki učenik ima svoj ormarić, onda oni moraju biti dimenzija 30 × 50 centimetara, u oba slučaja sa 60 centimetara dubine. Garderoba uz hodnik treba imati 0,22 do 0,33 kvadrata po učeniku.

Što se tiče WC-a, norma propisuje da za svakih 56 učenica u školi moraju biti tri kabine sa školjkama i dva umivaonika, a za svakih 56 učenika jedna kabina sa školjkom, dva pisoara te dva umivaonika. Također škole moraju imati najmanje jedan invalidski WC.

Dimenzije dvorana za Tjelesni

Školske dvorane za Tjelesni mogu biti jednodijelne ili podijeljene. Jednodijelne dvorane trebaju biti dimenzija 15 × 27 × 6 metara, dvodijelne 22 × 32 × 7 metara, a trodijelne 27 × 45 × 8 metara. Uz ove dvorane, ovisno o broju razreda, planira se i dodatna jedinica za aktivnost u vidu manje dvorane 14 × 14 × 5 m.

U školama manjeg kapaciteta škole mogu imati dvorane dimenzija 14 × 14 × 5 metara, a najmanja predviđena dvorana je 10 × 10 × 4 metra. Kod najmanjih područnih škola dvorane za Tjelesni mogu se koristiti i kao PVN, odnosno blagovaonica.

Svaka škola mora imati vanjsko vježbalište

Normativi propisuju i veličinu školskog dvorišta koje mora imati najmanje pola kvadrata po učeniku za škole koje imaju do osam razreda, odnosno najmanje 0,35 kvadrata po učeniku za škole s osam razreda i više. Školski vrt ili park treba imati barem 150 kvadrata i još jedan kvadrat po učeniku škole, a iznimno je moguće da to bude manje ako se zemljište nalazi uz postojeće zelene površine.

Svaka osnovna škola, bez obzira na veličinu, mora imati školsko vježbalište, odnosno vanjski prostor za nastavu Tjelesnog. Njegova površina ovisi o veličini škole i lokalnim uvjetima. Najmanja površina vježbališta je četiri kvadrata po učeniku. Poželjno je da škole koje imaju do osam razreda imaju barem jedno vježbalište, poput igrališta za košarku, vježbališta sa spravama ili poligona te kružnu stazu, dok one s osam do 22 razreda trebaju imati vježbalište sa spravama ili poligon, kombinirano igralište za košarku i rukomet veličine 40 × 22 metra te trim stazu. Škole koje imaju više od 22 razredna odjela uz to trebaju imati odvojeno igralište za košarku dimenzija 28 × 15 metara i igralište za rukomet i mali nogomet dimenzija 52 × 32 metra.

Cijeli dokument s normativima možete pogledati u nastavku. Napomena: Ako se ne učitava, osvježite stranicu.