U školske odbore gradonačelnica imenovala partnerice svojih zamjenika: To tijelo ima ključnu ulogu u školi

Školski odbori upravljaju školama – od izbora ravnatelja, izdavanja suglasnosti za zapošljavanja do financija – sve to iznimno su važne uloge su koje su im zakonski povjerene. Gradovi kao osnivači škola biraju troje od sedmero članova. Tako je, među ostalim, riječka gradonačelnica Iva Rinčić, u odbore škola imenovala partnerice i tetu svojih zamjenika.

Iva Rinčić, gradonačelnica Rijeke, imenovala je u školske odbore partnerice svojih zamjenika Vedrana Vivode i Aleksandra-Saše Milakovića. Za Novi list to je potvrdio i sam Grad – Ana Barbalić, supruga Vedrana Vivode, imenovana je u školski odbor OŠ ‘Vladimir Gortan’, a Tea Lovrinov, partnerica Aleksandra-Saše Milakovića, u školski odbor OŠ Brajda. Uz to, Danica Milaković, inače teta zamjenika Milakovića, imenovana je u Školski odbor OŠ Gornja Vežica, potvrđeno je Novom listu iz Grada Rijeke.

Grad Rijeka ne skriva da su imenovali partnerice zamjenika gradonačelnika: ‘Ispunile su sve uvjete’

Isti medij navodi i da je u školski odbor Centra za autizam i Upravno vijeće Dječjeg vrtića More imenovana Branka Zemunik, supruga gradskog vijećnika stranke Centar Marina Račića.

– Napominje se da su u ovim slučajevima ispunjeni svi uvjeti koje moraju ispunjavati članovi Školskog odbora, odnosno Upravnog vijeća dječjeg vrtića koje imenuje osnivač. Naime, imenovane osobe imaju završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te nisu radnici školske ustanove, odnosno dječjeg vrtića u čiji se Školski odbor ili Upravno vijeće imenuju, naveli su iz Grada Rijeke Novom listu.

Novi list ima i očitovanje zamjenika riječke gradonačelnice. Varivoda im je naveo da ne vidi problem u tome da osoba koja već 42 godine živi na Vojaku, bivša je učenica Osnovne škole ‘Vladimir Gortan’, i kojoj je iskreno stalo do škole i kvarta u kojem živi, pristane volontirati i bez ikakve naknade biti članica u školskom odboru kao predstavnica Grada. Naglasio je da je njegova supruga u školski odbor imenovana prema propisima i da na ovo ne gleda kao na privilegij, već građanski angažman ‘osobe koja poznaje potrebe zajednice i želi dati svoj doprinos’.

I Aleksandar-Saša Milaković čija je partnerica po novom članica školskog obora ističe da je riječ o nadzornim ili savjetodavnim funkcijama koje se ‘obavljaju uz simboličnu ili nikakvu naknadu’ i da tako članovi daju doprinos gradu izdvajajući svoje vrijeme. Smatra uobičajenim ‘da izvršna vlast na ta mjesta imenuje osobe od povjerenja, uključujući i članove političkih stranaka koje čine vladajuću većinu’.

– S druge strane, kod zapošljavanja na profesionalnim i operativnim funkcijama, poput direktora komunalnih društava, do sad nezabilježen način regrutiranja koji koristimo rezultirao je s gotovo deset puta većim odazivom na natječaje od uobičajenog, što jasno govori o našoj posvećenosti transparentnom i meritokratskom upravljanju. Što se tiče konkretnih imenovanja, Danica Milaković ima višedesetljetno iskustvo u upravljanju dječjim vrtićima u Švedskoj, dok je Tea Lovrinov aktivna članica upravnog odbora stranke Fokus i osoba uključena u njezin rad na lokalnoj razini, izjavio je zamjenik gradonačelnice Aleksandar-Saša Milaković za Novi list.

Školski odbori imaju važne zadaće: U dva velika grada biraju se putem javnog poziva

O problematici izbora članova školskih odbora puno smo pisali na portalu srednja.hr. Važna je to tema, budući da školski odbori imaju zakonske ovlasti puno važnije od onih kakvima se percipiraju u javnosti – školski odbor zapravo je taj koji upravlja školom.

Školski odbor tako imenuje i razrješuje ravnatelja, daje suglasnosti na zapošljavanja u školama, donosi statut i druge opće akte škole na prijedlog ravnatelja, a školske kurikulume na prijedlog učiteljskog vijeća i ravnatelja. Uloga školskog odbora je i da donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja, ali i financijske planove te odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa. Jedna od zakonskih zadaća školskog odbora je i da predlaže osnivaču, dakle gradu ili županiji, promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava te daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u školskoj ustanovi.

Inače, školski odbori imaju po sedam članova. Zakon o odgoju i obrazovanju nalaže da jednog člana bira i razrješuje radničko vijeće, a ako radničko vijeće nije utemeljeno, imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem. Od preostalih šest članova dvoje bira učiteljsko ili nastavničko vijeće iz svojih redova, jednog vijeće roditelja, dok osnivač škole, u ovom slučaju Grad Rijeka, bira tri člana.

Iako ih Zakon na to ne obvezuje, u Zagrebu i Splitu, valja to istaknuti, 2021. uvedena je promjena u načinu izbora članova koje imenuju osnivači, odnosno do tada sami gradonačelnici. U Zagrebu se tako dva od tri člana biraju putem javnog poziva, dok je treći predstavnik mjesnog odbora u sklopu kojeg se nalazi škola. S druge strane, u Splitu se sva tri biraju putem javnog poziva.