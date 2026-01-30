Obrat nakon Plenkovićevog ultimatuma oko plaća: Sindikatima stigao iznenadni dopis

Nakon što je svih 11 sindikata javnih službi odbilo Vladinu ponudu o povećanju osnovice plaće za 2026., Vlada ih je ipak pozvala na novi, 8. krug pregovora. On će se održati u srijedu. Sindikati poručuju da ostaju jedinstveni u zahtjevu za većim rastom plaća i uvođenjem naknade za topli obrok te upozoravaju da neće pristati na odugovlačenje ni pritiske koji narušavaju socijalni dijalog.

Ako sindikati javnih službi ne pristanu na ponudu Vlade RH oko povećanja osnovice plaće u tri navrata po jedan posto u 2026., Vlada će sama donijeti odluku. Riječi su to premijera Andreja Plenkovića s jučerašnje sjednice Vlade. Sindikatima, uključujući i one u školstvu, je u četvrtak dao svega nekoliko sati da se izjasne o ponudi. Svih 11 u javnim službama to je odbilo – pisanim putem izvijestili su premijera i ministra rada Marina Piletića da je njihov potez bio nekorektan jer u tako kratkom vremenu ne mogu provesti niti izjašnjavanje članstva niti donijeti odluku na tijelima sindikata.

Obrat nakon Plenkovićevog ultimatuma, sindikatima stigao poziv na sastanak

Ovoga petka čelnici sindikata održali su i konferenciju za medije – čini se da je u Vladi oko ovog ultimatuma ipak došlo do obrata.

– Danas smo, prije sat vremena, dobili poziv Vlade na 8. pregovarački sastanak. To baca jedno novo svjetlo na očiti pritisak koji je ovih 11 sindikata napravilo pa ćemo vidjeti što će nam donijeti ta srijeda, rekao je Zrinko Turalija, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.

Ovoga puta uz sindikalne kolege bila je i Sanja Šprem, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja. Rekla je da su oni vrlo jasno, nakon posljednjeg sastanka, ponudu Vlade ocijenili neprihvatljivom. Ponovila je da su Vladi u četvrtak jasno komunicirali da očekuju nastavak pregovora. Iako je Plenković rekao da će Vlada, ako sindikati javnih službi ne pristanu, sama propisati istu osnovicu kao u državnoj službi, Šprem napominje kako su oni pregovarali odvojeno.

– Ovih 11 sindikata javnih službi ima svoju strategiju pregovaranja, svoje zahtjeve i svoje ciljeve. Ponuda Vlade bila je neprihvatljiva na samim pregovorima. Pozicija u koju nas je stavila Vlada s jučerašnjim dopisom nije nimalo korektna prema ovim reprezentativnim sindikatima javnih službi. Državne službe prihvatile su ponudu Vlade, ali nas to ne ograničava za nastavak pregovora. Vlada ne može očekivati ovakvu razinu socijalnog dijaloga, Vlada ne može ove relevantne sindikate staviti u poziciju da jednim dopisom očekuju da se sindikati javnih službi ili slože s ponudom Vlade koju su prihvatili državni službenici ili da se očitujemo u roku od pet sati. Ne možemo provesti referendum u tom roku, to je podcjenjivački. Moj sindikat broji 23.500 članova, u pet sati ne možemo donijeti niti formalnu odluku na tijelu, a kamoli provesti referendum, rekla je Šprem i dodala da se takvo postupanje Vlade ne može ponoviti ako njegujemo socijalni dijalog.

Ne odustaju od rasta osnovice, ali i toplog obroka

Sindikati i dalje ostaju pri svome – da mora rasti i osnovica, ali i biti ugovorena naknada za topli obrok, koja je ‘ispala’ iz posljednje ponude Vlade. Podsjetimo, na zadnjem sastanku sindikati javnih službi korigirali su svoj zahtjev i traže rast osnovice od 3 posto 1. veljače i još 2 posto od 1. listopada te 50 eura za topli obrok od 1. lipnja.

– Ovisno o idućoj ponudi Vlade, svih 11 sindikata će ponudu staviti na izjašnjavanje svojim tijelima. Ukoliko ponuda Vlade bude na razini onoga što je sada nuđeno, to je ovim sindikatima trenutačno neprihvatljivo i u tom slučaju ćemo od našeg članstva, između ostalog, tražiti i jedno prisnaženje našeg odbijanja ponude Vlade, na način da ćemo Vladi pokazati što naši članovi misle o toj ponudi, rekao je Domagoj Rebić iz Sindikata djelatnika u kulturi.

Vjeruje, kaže, da će Vlada na novi sastanak doći s novom ponudom.

– Ovi sindikati nisu razjedinjeni, mi nismo homogena skupina, svatko od nas ima specifičnosti u svojim sektorima i zahtjeve, ali u dijelu koji se odnosi na ovo pregovore i prava koja se odnose na sve nas, osnovice i naknade za topli obrok, apsolutno smo složni, kaže Rebić.

Stipić: ‘Nećemo dopustiti 10., 11., 15. sastanak…’

Željko Stipić, čelnik Školskog sindikata Preporod, naglasio je da neće prihvatiti daljnja odugovlačenja Vlade s pregovorima.

– Nećemo dopustiti 10., 11., 15. sastanak, ne treba isključiti ni takve namjere Vlade da sa svime odugovlači i stvara privid da je njima do socijalnog dijaloga, a da s druge strane postoje nerazboriti sindikalisti koji tjeraju svoje i ometaju Vladu u provođenju socijalnog dijaloga sa sindikatima. To mi nećemo dopustiti, rekao je Željko Stipić.

Iznio je i optužbe na račun sindikata državnih službi koji su potpisali dodatak temeljnom kolektivnom ugovoru, istaknuvši da se samo dva sindikata državnih službi imaju pravo dogovarati s Vladom o nečemu što bi se onda trebalo odraziti i na javne službenike, a kojih je uvjerljivo više, čak 190.000.

– U dopisu uoči 7. sastanka oni su vrlo jasno naveli da su spremi prihvatiti bilo koju ponudu Vlade RH, ukoliko se izađe ususret njihovim zahtjevima koji se odnose isključivo na zatiranje djelovanja nereprezentativnih sindikata. Ne znam jesam li mogao biti jasniji. U takvoj situaciji gdje imamo spregu vlasti i dva sindikata, koja je izravno usmjerena protiv nekih trećih i kojom se nanosi izravna šteta ovim sindikatima i svim radnicima u javnim službama, mislim da je jako važno da se razobliči ta sprega. Žalosno, kazao je Stipić.

Novinari su primijetili i da su na konferenciji ovoga puta svi čelnici sindikata, uključujući i Sanju Šprem, s kojom su preostali sindikati u obrazovanju protekle godine tijekom štrajka bili u prijeporima.

– Uvijek kad voda dođe do grla i kad se ugroze elementarni interesi svim sindikatima javnih službi, mi smo uvijek bili zajedno. I nadam se, uvijek ćemo biti. Možda je samo malo prekasno do toga došlo, rekao je Stipić.

Za kraj je poručio – poziv ministra tumače na dva načina: ili će izaći s novom ponudom ili će reći da je to Vladina konačna ponuda, što sindikat očekuju i o čemu ovise njihovi daljnji koraci.

Dopuna teksta, 31. siječnja u 13:59 h: Vlada je donijela odluku o osnovici

Vlada Republike Hrvatske je na današnjoj telefonskoj sjednici donijela Odluku o visini osnovice za obračun plaće zaposlenicima u javnim službama u 2026. godini, priopćilo je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

– Odluka je donesena sukladno čl. 13. Zakona o plaćama i čl. 53. Temeljnog kolektivnog ugovora, nakon što je dan prije, 29. siječnja 2026. Vlada RH s reprezentativnim sindikatima državne službe potpisala Dodatak V. Kolektivnom ugovoru. U okviru pregovora sa sindikatima državne službe dogovoreno je povećanje osnovice u tri navrata i to: povećanje osnovice sa 1004,87 eura na 1.015,00 eura za razdoblje od 1. travnja 2026. do 31. srpnja 2026. godine, 1.025,00 eura bruto za razdoblje od 1. kolovoza 2026. do 30. studenoga 2026. godine te 1.035,00 eura bruto za razdoblje od 1. prosinca 2026. do 31. prosinca 2026. godine. Utvrđivanjem osnovice na predloženi način ujednačavaju se prava zaposlenika u javnim službama s pravima državnih službenika i namještenika te se osigurava njihovo kontinuirano ostvarivanje prava u istom opsegu, priopćilo je Ministarstvo rada.

