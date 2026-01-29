Što će biti s plaćama u školama? Plenković: Ako sindikati ne prihvate ponudu, sami donosimo odluku

Ako sindikati javnih službi ne pristanu na ponudu Vlade, tada će Vlada svojom odlukom utvrditi osnovicu za javne službe i to u iznosima kao i za državnu službu, najavio je u četvrtak premijer Andrej Plenković. Sindikati državnih službi pristali su na ponudu u kojoj osnovica u 2026. raste u tri navrata po jedan posto. Tu su ponudu sindikati javnih službi odbili početkom tjedna.

Na današnjoj sjednici Vlade premijer Andrej Plenković najavio je potpisivanje dodatka temeljnom kolektivnom ugovoru za državne službenike. Ujedno je i izvijestio da će, ako sindikati javnih službi ne pristanu na ponudu Vlade, Vlada sama donijeti odluku o osnovici u istim iznosima kakvi su ugovoreni za državne službenike. Ta najava odnosi se i na djelatnike škola i fakulteta te one u znanosti.

Posljednja ponuda uključuje rast osnovice u tri navrata

A što su potpisali sindikati državnih službi?

– Nakon više sadržajnih razgovora dogovoreno je povećanje osnovice u tri navrata tijekom 2026. godine. Danas je osnovica 1.004,87 eura. Njeno prvo povećanje u ovoj godini nastupit će s 1. travnja i osnovica će biti 1.015 eura. Drugo povećanje nastupit će 1. kolovoza i osnovica će se podići na 1.025 eura, a treće povećanje će nastupiti od 1. prosinca i bruto osnovica ide na 1.035 eura. Pregovarački odbori su se usuglasili o povećanju broja dana plaćenog dopusta za sudjelovanje na sindikalnim susretima, seminarima u obrazovanju te sindikalnim aktivnostima s dva na tri dana. Usuglašeno je i povećanje osnovice za rođenje djeteta s pola proračunske osnovice na jednu proračunsku osnovicu (iznosi 441,44 eura, op.a) te uvećanje terenskog dodatka s 26,54 na 30 eura, rekao je Plenković.

Dodao je i da je riječ o ponudi koja je ukupno vrijedna 300 milijuna eura na godišnjoj razini, a koja obuhvaća oko 265 tisuća zaposlenika državnih, ali i javnih službi kojima je ta informacija, kaže Plenković, prenesena.

Izdvojeni članak Sindikati i Vlada opet se nisu uspjeli dogovoriti, poznato koje su ponude bile na stolu

Plenković: Ako sindikati javnih službi ne pristanu, sami donosimo odluku o osnovici

– S obzirom da se Vlada sporazumjela sa sindikatima državnih službi, mi ćemo o prihvaćanju ove iste ponude, nadamo se ako prihvate i sindikati javnih službi, također obavijestiti javnost o njihovom stavu. Budući da su sindikati državnih službi ovu ponudu prihvatili, nakon sjednice Vlade ministar Piletić će potpisati dodatak kolektivnom ugovoru. Ako sindikati javnih službi ne pristanu na ponudu Vlade, tada će Vlada, sukladno Zakonu o plaćama i Temeljnom kolektivnom ugovoru, svojom odlukom utvrditi osnovicu i za javne službe i to u iznosima kao i za državnu službu kako bi se normalno mogle isplaćivati plaće, rekao je Plenković.

Podsjetimo, još je nakon pregovaračkog sastanka u utorak svih 11 sindikata javnih službi odbilo ovu ponudu Vlade, izvijestio je tada Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama. Školski sindikati tek su šturo tada priopćili da su nakon pregovaračkog održali i sindikalni sastanak na kojem je sudjelovao dio reprezentativnih sindikata i da se na njemu ‘razgovaralo i o daljnjim sindikalnim koracima’.