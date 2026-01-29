Veliki grad povećao satnice skupini djelatnika u školama: Nove važe već od ovog mjeseca

I dok država propisuje minimalnu satnicu za pomoćnike u nastavi u iznosu od 7,50 eura bruto, osnivači svojom odlukom mogu propisati i više. Posljednji u nizu gradova koji su to napravili je Grad Rijeka. Nova satnica iznosit će 8,25 eura.

Prema Pravilniku o pomoćnicima u nastavi, minimalna satnica pomoćnika u nastavi unificirana je na državnoj razini i iznosi 7,50 eura bruto. Međutim, osnivači škola, a to su gradovi i županije, za škole u svojoj nadležnosti mogu propisati i više satnice.

Nova satnica pomoćnika u nastavi u Rijeci je 8,25 eura bruto

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić tako je donijela odluku da će u tom gradu satnice pomoćnika u nastavi povećati na 8,25 eura bruto. Nova satnica za pomoćnike u nastavi primjenjuje se od 1. siječnja 2026. godine. Ova odluka dio je projekta ‘RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama’. Kako smo pisali, još neki gradovi i županije su u 2026. povećali satnice pomoćnika. Među najvećima je ona od 10 eura bruto koju, primjerice, imaju pomoćnici u nastavi u Šibeniku.

– Mi smo, općenito, mišljenja da bi sada najveća satnica (10 eura bruto, op. a.) trebala biti minimum za sve. Ono što je još bitnije je priznavanje zanimanja pa samim time i koeficijent složenosti posla koji bi, konačno, napravio reda i u radu i u plaći, rekla je još u prosincu za srednja.hr predsjednica Udruge za pomoćnike u nastavi, Nataša Pavičić.

U Rijeci se uvode i potpore za mentore koji rade s darovitim učenicima

Iz Grada Rijeke ovih je dana priopćeno i da su donijeli zaključke posvećene kvalitetnijem radu s darovitom djecom u gradskim osnovnim školama – uvest će potpore za mentoriranje od strane vanjskih stručnjaka, i izraditi svoje smjernice za rad s darovitim učenicima.

– U cilju unaprjeđenja sustava odgoja i obrazovanja za darovite učenike, donesen je zaključak o pristupanju izradi smjernica za rad s darovitim učenicima u osnovnim školama Grada Rijeke. U tu svrhu, imenovan je radni tim, koji uključuje ravnatelje, stručne suradnike te djelatnike nadležnog Upravnog odjela, a koji će analizirati trenutno stanje te izraditi smjernice, navode iz Grada Rijeke.