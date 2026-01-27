Sindikati i Vlada opet se nisu uspjeli dogovoriti, poznato koje su ponude bile na stolu

Niti sedmi po redu sastanak sindikata javnih službi i predstavnika Vlade nije rezultirao dogovorom. Sindikati su došli s novim zahtjevom, a i Vlada je korigirala svoju ponudu – njihova posljednja uključuje rast osnovice u ovoj godini u tri navrata. Međutim u toj opciji više nije na stolu ugovaranje naknade za topli obrok.

Ovoga četvrtka u Ministarstvu rada održan je novi pregovarački sastanak sindikata javnih službi, što uključuje i one u školstvu, oko materijalnih prava zaposlenika javnog sektora. Riječ je i ljetos započetim pregovorima s glavnom temom osnovice za obračun plaća u 2026. godini, a ni ovaj sedmi po redu sastanak nije rezultirao dogovorom. Iako su obje strane imale nove ponude na stolu.

Vlada je sindikatima ponudila rast osnovice u tri navrata, umjesto dva koliko je nudila posljednji puta. Trenutačna osnovica od 1.004 eura prema ponudi Vlade bi od 1. travnja rasla na 1.015, od 1. kolovoza na 1.025 eura i od 1. prosinca na 1.035 eura. No, u ponudi više nije uvođenje materijalnog prava, toplog obroka za koji je Vlada u prethodnom krugu nudila 30 eura mjesečno.

Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin za HRT je rekao da je Vlada učinila stanovit pomak prema dogovoru, ali i dalje nedovoljan da bi ponuda bila prihvaćena. Krofiln je naveo da su sindikati na današnjem sastanku učinili poprilično ozbiljan ustupak u odnosu na zadnji krug pregovora.

– To je rast osnovice odmah tri posto, od 1. siječnja, za još dodatnih dva posto od 1. listopada te da se ugovori topli obrok u iznosu od 50 eura od 1. lipnja, rekao je Kroflin za HRT.

Piletić je sindikatima obećao da će njihov zahtjev prenijeti premijeru Andreju Plenkoviću i ostatku Vlade i da će im kroz dva dana javiti o nastavku pregovora. Kroflin ističe da će Vlada morati napraviti ozbiljniji iskorak u odnosu na ovu ponudu, jer je ovo poruka Vlade da će zaposlenici ove godine živjeti lošije nego 2025. godine. Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti rekao je i da im je Piletić najavio da će Vlada u četvrtak donijeti odluku o visini osnovice za 2026., no da to ne znači da pregovori staju.