Otvoren je nagradni natječaj za najbolje projekte studentskih udruga: Prijavi svoju

Studentske udruge čine fakultetski život bogatijim, pokažite što vaša radi i osvojite poklon paket u sklopu projekta Brucoš 101.

Prelazak iz srednjoškolskih učionica u fakultetske dvorane velika je promjena, no nje se ne treba bojati jer studentski dani puno su više od predavanja. Kako bi se maturanti što bolje snašli u studentskom životu koji ih čeka, portal srednja.hr organizira projekt Brucoš 101.

Osim prilagodbe na drugačiji obrazovni sistem, upisom na fakultet kreće i era pronalaženja zanimljivih izvannastavnih aktivnosti. U tom procesu od pomoći su i razno razne studentske udruge koje su uvijek tu negdje čak i kad ih direktno ne primjećujemo.

Članovi studentskih udruga stoje iza organizacije zabava, edukacija, prikupljanja donacija i još mnogo toga, a u njima svatko može pronaći svoje mjesto. Ako ste već pronašli svoje, vrijeme je da svoju udrugu prijavite na nagradni natječaj u sklopu projekta Brucoš 101.

Što je projekt Brucoš 101?

Portal srednja.hr petu godinu za redom organizira projekt Brucoš 101 s ciljem upoznavanja maturanata s njima potpuno novim svijetom studiranja.

Kroz tekstove na portalu i istoimenu online konferenciju uz prilagodbu na studentski život, odgovara se i na ključna pitanja koja dolaze prije, a to su pitanja oko mature te upisa na studij.

Online konferencija emitirala se na YouTube kanalu portala srednja.hr, a možete ju pogledati ispod.

Prijava na nagradni natječaj

U sklopu projekta Brucoš 101 nagrađujemo najbolje projekte studentskih udruga u akademskoj godini 2025/2026 kako njihov rad i trud ne bi ostao nevidljiv.

Prijave traju do 16. lipnja 2026. godine u 23:59 sati, a šalju se putem ovog obrasca. Tijekom prijave potrebno je opisati projekt i priložiti fotografiju ili videozapis. Moguće je prijaviti više projekata i aktivnosti, a u tom slučaju je potrebno svaku prijavu poslati zasebno.

Prijavom na natječaj imate priliku upoznati širu publiku s radom vaše udruge i možda zainteresirati još kojeg brucoša ili studenta viših godina da vam se priključi. Uz to, tri najbolja projekta prema procjeni stručnog žirija kojeg čine članovi redakcije portala srednja.hr nagrađujemo s poklon paketom dm-a.

Pravilnik nagradnog natječaja pročitajte ispod.

