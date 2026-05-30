Ante i Lovro ruše stare predrasude o studentima ekonomije: Izvrsni su studenti s impresivnim postignućima

Dvojica studenata ZŠEM-a putuju svijetom, vode udruge, odrađuju prakse i uz sve to drže odličan prosjek. Kažu da su temelje postavili u srednjoj.

Postoji stara predrasuda: kada ne znate što upisati - upišite ekonomiju. Upravo su Ante Tolj i Lovro Lesić, studenti Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta (ZŠEM), savršen dokaz da ekonomija nije sigurna luka za neodlučne, nego odskočna daska za ambiciozne. Osim što drže odličan prosjek, u svojim studentskim danima stižu voditi studentske udruge, putovati, osvajati nagrade i odrađivati prakse.

Ante i Lovro gosti su na novom izdanju online konferencije Brucoš 101, projekta portala srednja.hr koji svake godine okuplja studente i nastavnike kako bi maturantima što realnije prikazali što ih čeka na faksu. Razgovarali smo o odabiru studija, razmjenama diljem svijeta, studentskim udrugama i klubovima, nagradama i svemu što ZŠEM nudi.

Zašto su izabrali ekonomiju?

Već od malih nogu, Ante je po uzoru na roditelje želio ići u smjeru ekonomije i biznisa. Za vrijeme odabira studija, pažnju mu je privukao ZŠEM ponudom koja je bila presudna za ostanak u Hrvatskoj.

– Gledao sam neka rangiranja i Hrvatska se baš nije nametala. Neki fakulteti van Hrvatske su ipak bili nešto bolji. Onda sam čuo da postoji ZŠEM. Svidjela mi se ideja da možeš biti tu i graditi svoju karijeru i život, a provesti dio studija vani, ispričao je Ante.

Lovro je došao do sličnog zaključka, ali drugačijim putem. Nije oduvijek znao da će ekonomija biti njegov put, ali je kroz srednju školu shvatio da ga upravo ona zanima. Dvoumio se između fakulteta u području ekonomije, ali jedan je ipak presudio.

– Imao sam opciju upisati državni faks, ZŠEM u Hrvatskoj ili možda nešto vani. I onda sam došao do zaključka: ZŠEM je po meni najbolji fakultet za ekonomiju u Hrvatskoj, tvrdi Lovro.

Uz to, Lovro dodaje kako za vrijeme studiranja na ZŠEM-u svake godine može ići na razmjene na super fakultete po cijelom svijetu. Bilo to od Kine, Švicarske u kojoj je nedavno bio, čak i u Americi imaju razne fakultete za posjetiti. Ante Tolj | Foto: srednja.hr

Od Madrida do Kine – razmjene koje mijenjaju perspektivu

ZŠEM studentima nudi razmjene na partnerskim fakultetima diljem svijeta i obojica su to iskoristila do maksimuma. Ante govori kako je na drugoj godini otišao u Madrid, na IE University, jedno od najbolje rangiranih sveučilišta u Europi.

– To je jedna impozantna zgrada u Madridu na 35 katova u financijskoj zoni i ne izgleda uopće kao fakultet, nego kao zgrada neke financijske tvrtke. I zapravo je jedan jako zanimljiv fakultet, s interesantnim ljudima i profesorima, kaže Ante.

Prije Madrida, na prvoj godini bio je i na proljetnoj i zimskoj školi u Turskoj, na kratkoročnim razmjenama koje, kako ističe, dolaze u kombinaciji s Erasmus+ programom i za studente su besplatne. Razlika kod kratkoročnih razmjena jest u trajanju. Na zimskoj školi Ante je bio dva tjedna u Istanbulu i Antaliji gdje je položio kolegij iz politike, dok je na proljetnoj školi proveo tjedan dana u Kapadokiji, okružen balonima iz turskih serija, te je tamo položio marketing. U rujnu ga čeka Kina, Tsinghua University – rangiran kao broj jedan u Kini i Aziji godinama za redom.

– Mislim da bi bila šteta da mi se pruži takva mogućnost, a da ne idem. Iako nisam nikad bio tamo, jednostavno je to prilika koju moram iskoristiti, ističe Ante.

Lovro je, s druge strane, Madrid doživio drugačije. Bio je na Carlos III Universityju, jednom od vodećih državnih sveučilišta u Španjolskoj, a prošle je akademske godine bio i u Švicarskoj, u St. Gallenu. Studij u Švicarskoj ga je modelom više podsjećao na način nastave u Zagrebu. Objasnio je kako na ZŠEM-u imaju kvartalnu podjelu nastave, koja je slična studiju u Švicarskoj.

Izborom ZŠEM-a ni Ante ni Lovro nisu morali odlučiti se za jedan grad u kojem će provesti idućih nekoliko godina. Odabrali su ostati u Zagrebu jer im studij nudi da svake godine mogu provesti semestar van Hrvatske i stvarati nova znanja i poznanstva. Inače, ZŠEM Ima ugovore s više od 150 partnerskih sveučilišta u 60 zemalja, a MBA program kojeg izvode jedini je u Hrvatskoj uvršten među top 200 MBA programa na svijetu prema QS rangiranju. A da sve to nije samo na papiru, potvrđuju upravo Ante i Lovro. Ante Tolj i Lovro Lesić | Foto: srednja.hr

Klubovi, udruge i zdrava konkurencija s bratom

Osim razmjena, obojica su se duboko uključila u studentski život na ZŠEM-u. Ante vodi Next Junior Enterprise, studentsku udrugu koja radi projekte vezane uz poslovanje i consulting, a koju je s kolegom pokrenuo na prvoj godini studija.

– Pokrenuli smo je prošle akademske godine na mojoj prvoj godini studija. I trenutno radimo na jednom velikom projektu u suradnji s Lovrinim klubom, Financijskim klubom. Organiziramo veliku konferenciju koja će se održati u devetom mjesecu, najavio je Ante.

Lovro je, uz brata Marina, pokrenuo Studentski financijski i investicijski klub na ZŠEM-u. Na to su se odlučili nakon što je veći financijski klub u Zagrebu odbio njihov zahtjev za članstvo jer su bili, po njihovom sudu, premladi.

– To nam nije bilo prihvatljivo, jer smo htjeli odmah započeti s dodatnim aktivnostima. Iz tog razloga smo pokrenuli klub na ZŠEM-u. Odaziv je bio jako dobar od svih studenata. Dovodili smo različite govornike, bili smo u posjetama firmama, imali smo natjecanje u investiranju. Kroz taj klub pokušavamo gurati stvari koje nas zanimaju i za koje mislimo da bi mogle zanimati druge studente, govori Lovro.

Lovro nije jedini Lesić na ZŠEM-u. Na fakultetu svoje studentske dane provodi s bratom blizancem Marinom. Lovro je rekao kako između braće postoji samo zdrava konkurencija i da studiranje s bratom vidi kao prednost.

– Što god radiš, možeš pitati brata i reći mu: okej, hoćeš li ti isto to raditi? Na taj način imaš još jednog za koga znaš da će isto posvetiti vrijeme i biti ti od pomoći. Također je to i dosta dobra motivacija jer smo jedan i drugi dosta kompetitivni: tko će imati bolje ocjene, tko će imati bolji prosjek. Mislim da je to zapravo ono što jednog i drugog gura naprijed, kaže Lovro. Lovro Lesić | Foto: srednja.hr

Nagrade koje se zarađuju, ne dobivaju

Osim studiranja i vođenja klubova, Lovro i Marin su dva puta za redom ušli u top 3 na natjecanju HANFA-e za studentske radove iz područja ekonomije i to na prvoj i drugoj godini. Na prvoj godini pisali su o revitalizaciji tržište kapitala u Hrvatskoj, dok su druge godine pisali o utjecau globalizacije na tradicionalne metode diverzifikacije.

– Obje teme bile su jako interesantne. Ali prva godina je bila ona koja nas je zapravo naučila na koji način pisati znanstveni rad i istraživački rad. Zato što smo morali pristupiti studentima, pitati ih o mišljenju, pristupiti profesionalcima iz industrije, tražiti ih za intervjue. Mislim da je to glavna razlika između seminarskog i znanstvenog rada, objašnjava Lovro.

Lovro je dodao kako mu je jedna od dražih nagrada upravo s investicijskog natjecanja CFA Research Challenge, u kojem se analiziraju dionice kompanija. Njihov tim sa ZŠEM-a prošao je do polufinala i na kraju završio u finalu EMEA regije, jedan korak do globalnog finala u Hong Kongu.

– Ne mogu reći da mi je žao, zato jer smo stvarno daleko dogurali, najdalje dokud je dogurao jedan hrvatski tim u povijesti tog natjecanja. Mislim da je samo još jedan tim došao do te razine, 2018. godine ako se ne varam. A da smo prošli dalje – to bi bilo fenomenalno, prisjetio se Lovro.

Teorija je temelj, ali praksa je gdje se sve stvarno dogodi

Uz sve navedeno, obojica su redovito na praksi, u segmentima koji ih stvarno zanimaju. Lovro svake godine odradi jednu do dvije prakse, a zadnje dvije bile su u private equity fondu u Hrvatskoj. Iduća ga čeka izvan Hrvatske – u američkom fondu sa sjedištem u Njemačkoj.

– Mislim da je to zapravo genijalna prilika da steknem znanje koje ide izvan Hrvatske, internacionalna iskustva u segmentu posla i prakse koje možda nisu tipične za Hrvatsku nego za Europu ili Ameriku, navodi Lovro.

Ante je svoju prvu praksu odradio u tvrtki koja se bavi financijskim savjetovanjem. Početkom lipnja počinje mu druga praksa u PwC-u, u odjelu Deals Advisory koji se bavi pripajanjima i akvizicijama.

– ZŠEM ima cilj i namjeru pripremiti studente za praksu. Na prvoj godini sam imao predmet Excel for Mathematical Modeling i tamo sam stvarno puno naučio. I kada su mi u firmi rekli da napravim tablicu i izračune – ja sam zapravo znao. Nije da sam čitao u knjizi nešto, nego sam to stvarno znao, kaže Ante.

Lovro se slaže s Antom i nadovezuje se kako faks služi kao baza u poslu. Na faksu, kako kaže, možete naučiti osnove, na što dalje gradite znanje dolaskom u bilo koju firmu ili sektor.

– Bilo koji faks služi kao baza. Da naučiš neke osnove, na što možeš dalje graditi priču. I kada dođeš u bilo koju firmu, u bilo koji sektor, sa znanjem iz fakulteta nećeš moći odmah početi raditi ono što ta firma radi. I to je za svaku firmu drugačije, tvrdi Lovro. Ante Tolj i Lovro Lesić | Foto: srednja.hr

Povratak u klupe V. gimnazije

Ante i Lovro obojica su pohađali V. gimnaziju u Zagrebu, koja je matematička srednja škola. Ante navodi kako se iz njihove srednje škole rijetko odlazilo u smjeru ekonomije, što smatra štetom – po njemu je ekonomija podcijenjena znanost. Bio je jedini u svom razredu koji je upisao ekonomiju.

– Ja sam pratio svoj put i meni je sad super. Mislim da puno njih nije ni pogledalo u tom smjeru, govori Ante.

Lovro poručuje maturantima da se informiraju i znaju što žele na vrijeme, kako bi se sukladno tome mogli prijaviti na željeni faks. Dodaje kako su nedavno bili u posjetu svojoj bivšoj srednjoj školi.

– Mi na ekonomiji i financijama zahtijevamo super znanje matematike. Gdje ćeš bolje znanje iz matematike steći nego u V. gimnaziji ili MIOC-u u Hrvatskoj? Mislim da je to super prilika za sve, kaže Lovro.

Što se tiče samih smjerova na ZŠEM-u, Ante bi svoj smjer Poslovne matematike i ekonomije preporučio ljubiteljima matematike i onima koje zanimaju brojke i biznis. Lovrin smjer, Ekonomija i management, četverogodišnji je studij koji pokriva ekonomiju, management, računovodstvo, financije, poduzetništvo, marketing i poslovno pravo.

