Božina priča pokazuje zašto ne treba strahovati od krivog izbora faksa: 'To vas ne mora definirati za život'

U sklopu projekta Brucoš 101 razgovarali smo s Božom Crnkovićem, Service Desk Team Leadom u Spanu, o izboru faksa te kako uskladiti posao i studij.

Pronaći posao unutar branše koju pokriva odabrani studij velik je izazov zbog težine usklađivanja studentskih i poslovnih obaveza. Bez obzira na to, volja i motivacija ključ su pri ulasku u poslovni svijet, podijelio je s nama Božo Crnković koji danas radi kao Service Desk Team Lead u Spanu, jednoj od vodećih hrvatskih IT kompanija.

Ugostili smo ga u sklopu projekta Brucoš 101, a razgovarali smo o tome kako je došao do pozicije na kojoj danas jest, koliko mu je fakultet pomogao i kako gleda na razvoj umjetne inteligencije. Projekt Brucoš 101 funkcionira kao uvodni tečaj u svijet studiranja. Cilj je riješiti što više upitnika iznad glava brucoša i pripremiti ih na ono što slijedi kroz online konferenciju na YouTube kanalu portala srednja.hr.

Motivacija može biti važnija od iskustva

Studentski dani puno su više od zabave i ludovanja. Uz učenje i polaganje ispita, studenti često traže i posao. Božo je svoju karijeru u Spanu započeo upravo kao student kroz Span IT Akademiju, pa iz prve ruke zna kako se probiti u struci i kako od studentske prakse doći do voditeljske pozicije.

- Span IT Akademija bila je organizirana kao ljetna praksa i trajala je dva mjeseca. Za to vrijeme svaki dan smo dolazili i učili o tehnologijama. Imali smo predavanja iz različitih područja, dobili smo i svoja računala pa smo rješavali različite tehničke zadatke, a na kraju smo imali ispit, prisjetio se Božo.

Njegov primjer odlično oslikava način na koji si probitačni studenti mogu osigurati posao u struci još za vrijeme faksa - iskorištavajući sve prilike za učenje koje im se nude. Na Akademiju je došao nadajući se da će se nakon nje tamo i zaposliti, a upravo to mu je pošlo za rukom.

- S obzirom da nisam imao tehničku podlogu i nedostajalo mi je iskustva, upisao sam Akademiju. Mjesec dana nakon prakse počeo sam raditi kao Service Desk Operator, a to je početna pozicija unutar Service Deska. Bio sam direktno u operativi i radio sam to neke dvije godine. Voditelji su me prepoznali i ponudila mi se pozicija Team Leada, što sam na kraju i prihvatio i tu sam sad već dvije godine, rekao nam je Božo.

Uspješne karijere ne nastaju preko noći i važno je osvijestiti da se uvijek mora početi od negdje. Spanov Service Desk Boži je bio odskočna daska, baš zato jer tamo nije presudno iskustvo, već motivacija i volja. Zaposlenjem na Service Desku studenti imaju priliku uči u IT svijet bez velikog tehničkog znanja i početi graditi svoj karijerni put. Božo Crnković | Foto: srednja.hr

- Trebao sam se pokazati. Nisi mogao samo doći, ne raditi ništa, ne truditi se i očekivati da će ti se ponuditi prilika. Naravno, motivacija je bila bitna, da nadređeni vide zanima li te to stvarno ili si došao samo zato što si čuo da je to fora, podijelio je Božo.

Božo naglašava kako poslodavci moraju prepoznati tvoju želju za radom. Zato motivacija, volja i upornost dolaze prije iskustva.

- Iz naše perspektive, nije nikakav problem zaposliti se kao student kod nas sve dok prepoznajemo osobni interes, želju za razvojem, učenjem i sve ono što je nama bitno od jedne osobe koja ulazi u IT svijet. Ako dolaziš s nekog drugog faksa, bar ćeš pogledati pojmove kojima se bavimo. Iz perspektive studenta, sve ovisi o tome koliko si predan na faksu, koje imaš obaveze na faksu i kako si znaš organizirati vrijeme. U svom timu imam studente koji si znaju organizirati vrijeme nemaju problema, rekao je Božo.

'Fakultet vas ne mora definirati za cijeli život'

Iako danas vodi timove i bavi se zapošljavanjem mladih nada, Božo je svoje obrazovanje započeo na potpuno drugom kraju spektra, upisavši pravo. Upravo zbog te 'pogreške' na početku, on danas nudi dragocjenu perspektivu maturantima i brucošima, dokazujući da vas faks ne mora definirati za cijeli život.

- U tom trenutku biraš što će biti tvoj posao za cijeli život i onda važeš tri, četiri stvari. Želim li ja to raditi, zanima li me to područje, vidim li se u tome cijeli život, hoću li moći toliko dobro živjeti? Sve su to neka pitanja koja ljudima prolaze kroz glavu. I meni su prolazila. Možda sam zbog tog svega i izabrao na prvu krivi faks, ispričao nam je Božo.

Upis na fakultet često zna probuditi ogroman stres. U takvim situacijama ne treba se bojati promijeniti smjer.

- IT me je zanimao cijeli život. Najteže mi je bilo probiti mentalnu barijeru. Mislio sam da sam puno uložio u prvi faks i sad ću to sve baciti u vodu. Naravno, nikad to nije bačeno u vodu. Uvijek upoznaš ljude i ostane ti iskustvo. Moje osobno iskustvo je da je bilo relativno bezbolno i lako prebaciti se na drugi faks. Nisam se osjećao kao da puno zaostajem. Na kraju, kad dođeš na posao i kad uzmeš u obzir ovu komponentu da moraš učiti praktički cijeli život, što je godina ili dvije naspram toga? Ništa, smatra Božo. Podcast s Božom Crnkovićem | Foto: srednja.hr

Umjetnu inteligenciju treba koristiti oprezno

Prema Božinom iskustvu čak i ako dođe do izbora krivog fakulteta, to nije ni blizu kraj puta već iskustvo više. Znanje stečeno na fakultetu je itekako korisno, ali teorija i praksa, dva su svijeta različita.

- Kad sam kretao na faks, mislio sam da je to to, doći ću, naučit ću sve što trebam i krenut ću raditi. Kad sam krenuo raditi, shvatio sam da to nije realnost. Tehnologija napreduje, a na tržištu moramo biti u korak s njom. Kad si okružen ljudima koji žude za znanjem i vole istraživati nove stvari, to ti postane normalna stvar, rekao nam je Božo.

Brzina razvoja tehnologije sa sobom nosi i konstantnu potrebu za usvajanjem novih znanja i vještina. Ono što je danas aktualno, sutra može biti zastarjelo i zbog toga se od IT stručnjaka ne očekuje samo da prate trendove, već da ih aktivno istražuju i ugrađuju u svakodnevni rad.

- Mi u Spanu koristimo umjetnu inteligenciju najviše za automatizaciju procesa, za ubrzavanje ogromnih analiza i tako dalje. Uglavnom ju koristimo kao alat, ne koristimo ju kao zamjenu za ljude. Ono što je bitno za naglasiti, treba biti oprezan u tome što dajemo umjetnoj inteligenciji, pogotovo ovoj koja je javno dostupna, smatra Božo.

Upravo zato što umjetna inteligencija nosi i rizike, znanje o kibernetičkoj sigurnosti postaje sve važnije. Span Security Center organizira Ljetnu akademiju za buduće cyber stručnjake u koju se mogu uključiti svi srednjoškolci stariji od 16 godina i studenti. Ljetna akademija je zamišljena kao pet dana intenzivnog učenja uz stručnjake, od osnova mrežne sigurnosti i kriptografije do digitalne forenzike i web sigurnosti.

Prvi termin jest od 29. lipnja do 3. srpnja, a drugi od 24. do 28. kolovoza. Polaznicima će biti osiguran obrok i okrijepa te računalo uz pristup zadacima i vježbama. Više informacija o akademiji i prijave pronađite ovdje.

Ne moraš pitati AI kako je to studirati

S obzirom da umjetna inteligencija nikad nije iskusila studentski život, tu ona ne može pomoći. Kroz projekt Brucoš 101 želimo pomoći maturantima u svojim prvim koracima na fakultetu, ne kroz generičke poruke, već kroz iskustva i savjete pravih ljudi snimljenih u formi online konferencija na YouTube kanalu portala srednja.hr.

