Tri studentice udružile snage na genijalnom projektu: Amerikance učile plesti tradicionalne košare uz VR

Isabell, Mia Katarina i Laura su kroz projekt 'The Last Weavers' spojile međimursku tradiciju pletenja košara i VR, a predstavile su ga u New Yorku.

Isabell Repalust, Miu Katarinu Borjanović McGuire i Lauru Kenteru spojio je studij. Upoznale su se na RIT Croatia i postale dobre prijateljice, iako sve tri studiraju na različitim studijima. Kad je Isabell došla s idejom o projektu 'The Last Weavers', svoja su komplementarna znanja odlučile dobro iskoristiti.

Ukratko, studentice su kreirali VR iskustvo pletenja tradicionalnih košara iz Isabellinog rodnog Međimurja. Ideja za to rodila se tijekom Isabellinog boravka na studijskoj godini u SAD-u. RIT Croatia, za one koji ne znaju, je veleučilište čiji je matični kampus u Rochesteru, New Yorku. Studenti koji se upišu mogu provesti dio studija i tamo, uz prilike za ostalim studentskim razmjenama.

Tu je priliku odlučila iskoristiti i Isabell. Provela je vrijeme na studiju u New Yorku, a jedan od događaja kojeg je posjetila bio je Imagine RIT, godišnji festival koji okuplja sve RIT studente s kampusa iz New Yorka, Zagreba, Dubrovnika, Dubaija i Kosova. Na njemu studenti izlažu svoje kreativne i inovativne projekte. Isabell je shvatila da je to prilika koju može iskoristiti da se vrati u SAD.

- Htjela sam naći neku ideju koja spaja hrvatsku kulturu i tako je zapravo nastala ideja, prisjetila se Isabell.

Ona studira na studiju Međunarodno poslovanje, stoga je njen zadatak bio voditi cijeli projekt. Znanja koja je Laura stekla na studiju Informacijskih tehnologija iskoristila je za game development, razvoj back-enda i cijele logike igrice, dok se Mia Katarina sa studija Dizajna novih medija pobrinula za cijeli dizajn i približavanje međimurske tradicije igračima. Uz te studije, RIT izvodi i Service Management te nedavno pokrenuti Cybersecurity.

- Ideja mi se na prvu jako svidjela, zato sam pristala raditi na ovom projektu. Spaja tehnologiju i kulturu pa mogu pokazati da tehnologija ne mora biti loša, može donijeti i puno dobrog, objasnila je Laura.

Sa studenticama smo razgovarali u sklopu online konferencije Brucoš 101 koja odgovara na ključna pitanja o maturi, upisu studija i studiranju.