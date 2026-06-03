Doznali smo koja je najčešća greška kod prijave studija: 'Često to ne vide'

Kod prijave studija obratite pažnju jeste li prijavili izvanredni ili redoviti, kao i na cijenu školarine izvanrednih studija koje imate na popisu.

Sve do 15. srpnja maturanti mogu prijavljivati studijske programe u sustavu Postani student, s iznimkom studija na kojima se provode dodatne provjere za upis. Iako proces nije kompliciran, nekim su se kandidatima ranijih godina potkrale greške u koracima. Naša konferencija Brucoš 101 bila je prilika da Igora Drvodelića, pomoćnika ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje pitamo koje su najčešće pogreške prilikom prijave studija.

- Greške su uglavnom vezane uz prijave studija koji možda kandidat ne želi upisati. Dakle, prijavio je možda izvanredni studij i nije znao da se taj studij plaća. Možda nema dovoljno da bi uopće platio taj studij, ali ga je tako, reda radi, stavio na svoju listu prioriteta. Na kraju je ostvario pravo upisa na taj studij. Ne želi ga upisati, a visoko učilište ima puno pravo naplatiti trošak za nepopunjeno mjesto za taj studij. I tu dolazi do problema. Kažu da im je sustav sam prijavio studij i slično, što nije moguće. Dakle, kandidati si sami prijavljuju sve i nije se još nikad dogodilo da da sustav sam prijavi studij koji kandidat nije htio prijaviti, rekao nam je Drvodelić.

Prostora za popravak grešaka ima, dodaje, dok se ne objave konačne rang-liste. Nakon njih promjena - nema. Inače, u sustavu Postani student uz svaki je studij jasno navedeno je li redoviti ili izvanredni i cijena školarine, na što bi kandidati trebali obratiti pažnju.

- Često ne vide to, cijenu školarine. Ta cijena školarine je dosta bitan podatak - točno se vidi ona zapravo maksimalna godišnja školarina i to ako kandidat ne planira stvarno i platiti tu godišnju školarinu onda ne bi trebao niti prijavljivati taj studij, rekao je Drvodelić.

U sklopu konferencije Brucoš 101 odgovorili smo i na druga važna pitanja - koja su najčešća pitanja maturanata koji prijavljuju studije, koliko se rang-lista mijenja posljednjih dana, zašto je važan redoslijed prijave studija, ali i mnoga druga. Cijeli razgovor poslušajte u nastavku:

Projekt Brucoš 101: Uvodni kolegij o studiranju provodi portal srednja.hr. Srebrni partneri projekta su RIT Croatia, Span, Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta (ZŠEM) i PBZ, a partner projekta je dm.