Koje greške brucoši najčešće rade? 'Najveća ludost je bila što sam upisao krivi faks'

Početak studija donosi stres, nesigurnost i brojne pogreške. Jedan stručnjak prisjetio se najveće ludosti koju je napravio kao brucoš.

Prilagodba na studentski život definitivno nije laka. Možemo pročitati hrpu vodiča i čuti sve dobronamjerne savjete koje nam okolina nudi, ali činjenica je da nam nedostaje stvarno iskustvo studentskog života. Zato je neizbježno da ćemo na tom putu prilagodbe napraviti i pokoji ludi potez.

To nam je potvrdio i naš sugovornik na online konferenciji Brucoš 101, Božo Crnković. Brucoš 101 je, inače, namijenjen svim učenicima koji planiraju upisati faks, a sažima najvažnije što trebaju znati o maturi, upisima i studentskom životu.

Božo je danas stručnjak koji radi kao Service Desk Team Lead u Spanu, jednoj od najvećih hrvatskih IT tvrtki, a njegov studentski život nije počeo sasvim glatko, prisjetio se na našoj konferenciji. Kao i većini brucoša, najveći stres su mu izazivali prvi ispiti.

- Svaki izlazak na ispit je bio stresan. Jesam li tad nužno razmišljao kako ću se snaći i što ću raditi u ovom svijetu? Pa, to je išlo samo od sebe, naveo je Božo.

Pitali smo ga i za najluđe stvari koje je radio kao brucoš. Jedna se posebno ističe, a tiče se važne odluke koju donose svi maturanti - izbora studija. Od stresa kojeg osjećaju, nije neobično da upravo u tome pogriješe.

- Nisam nešto 'ludo' studirao, ali definitivno je bila ludost što sam upisao pravo, jer to nije imalo veze sa mnom. Sve druge stvari su bile više vezane uz kolege i neke spontane događaje, prisjetio se naš sugovornik.

Nakon studija prava, Božo je upisao drugi studij na Fakultetu prometnih znanosti. On je bio više u smjeru IT-ja koji ga je uvijek zanimao. No, danas se ipak se ne bavi točno onim poslom za koji se obrazovao, ali faks ga je definitivno usmjerio ka tome.

Spanov Service Desk, na kojem radi i danas, bio je njegova odskočna daska za IT karijeru. Service Desk možete zamisliti kao prvu liniju obrane kojoj se korisnici javljaju kad imaju problem ili pitanje vezan uz tehnologiju kojom se Span bavi. Na tom poslu se zato jako puno nauči, pa nije neophodno da početnici dođu s jako puno tehnološkog znanja.

Zanima li i vas IT karijera, bilo da tek planirate upis faksa ili ste već student, otvorene pozicije u Spanu možete vidjeti ovdje. Zanima li vas područje kibernetičke sigurnosti, nudi vam se još jedna prilika. Span Security Center organizira Ljetnu akademiju za buduće cyber stručnjake u koju se mogu uključiti svi srednjoškolci stariji od 16 godina i studenti. Više informacija o akademiji i prijave pronađite ovdje.

Projekt Brucoš 101: Uvodni kolegij o studiranju provodi portal srednja.hr. Srebrni partneri projekta su RIT Croatia, Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta (ZŠEM), Privredna banka Zagreb (PBZ) i SPAN, a partneri projekta je dm. U sklopu projekta ćemo nagraditi najbolje projekte studentskih udruga, a prijavite se putem ovog linka. Sve vijesti o projektu pratite kroz rubriku Brucoš 101.