Ekonomija je popularan smjer, ali kako odabrati pravi studij? Pitali smo aktualne studente za savjete

Izbor visokog učilišta na kojem ćemo studirati jednako je važan kao izbor smjera koji nas zanima. Ante i Lovro imaju savjet za neodlučne.

Ante Tolj i Lovro Lesić sa Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta (ZŠEM) dobitnici su nagrada, pišu znanstvene radove, idu na razmjene i prakse, održavaju odlične ocjene. Uz sve to, Ante vodi i studentsku udrugu Next Junior Enterprise, a Lovro, zajedno s bratom blizancem, Studentski financijski i investicijski klub.

Obojicu smo ugostili na online konferenciji Brucoš 101 koja maturantima pruža odgovore na ključna pitanja oko mature i upisa studija. Iako su danas odlični studenti, njihov akademski put nije izgledao isto. Ante je oduvijek znao da će upisati studij u području ekonomije, ispričao nam je, po uzorku na ostatak svoje obitelji. No, pred njim je još uvijek bila velika odluka - koji fakultet upisati?

- Nisam znao gdje bih studirao. Gledajući neke rankinge Hrvatska se nije baš nametala. Po tim ljestvicama su fakulteti van Hrvatske bili bolji. No, onda sam čuo da postoji ZŠEM. Privukla me ideja da studiraš u Hrvatskoj, a svake godine dobiješ priliku studirati negdje vani. Svidjelo mi se da možeš biti tu i graditi karijeru, a istovremeno i provesti vrijeme na najboljim fakultetima svijeta, ispričao je Ante svoj misaoni proces iza donošenje odluke o upisu studija. Ante Tolj i Lovro Lesić | Foto: srednja.hr

Kao maturant, Lovro je pred sobom imao još teži zadatak. Nije znao što studirati, a kad je shvatio da ga zanima ekonomija, razmatrao je više opcija: državni fakultet ili privatni fakultet u Hrvatskoj, ili pak studij vani. Došao je do sličnog zaključka kao i Ante, ispričao nam je. Odlučio je upisati ZŠEM kako bi mogao ostati u Hrvatskoj, a opet dobiti međunarodno iskustvo studiranja.

- ZŠEM je, po meni, najbolji fakultet za ekonomiju u Hrvatskoj. Mogu ići svake godine na razmjenu na super fakultete po cijelom svijetu. Sad sam nedavno bio u Švicarskoj, planiram razmjenu u Kini, pa i u Americi imamo različite fakultete. Mislim da je to super opcija, da spojiš studij u Hrvatskoj sa globalnim iskustvom, podijelio je Lovro.

Dakle, izbor smjera koji vas zanima često nije jedini kojeg ćete kao maturanti donijeti. Faktori koje je važno razmotriti su i prilike za praksu i razmjene, mogućnosti za studentski život, kao i sami studijski programi koje određeno učilište izvodi.

Na ZŠEM-u možete birati između dva prijediplomska studija: Ekonomija i management te Poslovna matematika i ekonomija. Nakon četverogodišnjeg preddiplomskog studija, studenti imaju priliku završiti i MBA program u jednoj od devet koncentracija. Cijeli razgovor s Lovrom i Antom u kojem smo čuli više o njihovom iskustvu s razmjenama, aktivnostima u koje su uključeni, ali i važnosti prakse za sve studente, pogledajte ispod.

Projekt Brucoš 101: Uvodni kolegij o studiranju provodi portal srednja.hr. Srebrni partneri projekta su RIT Croatia, Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta (ZŠEM), Privredna banka Zagreb (PBZ) i SPAN, a partneri projekta je dm. U sklopu projekta ćemo nagraditi najbolje projekte studentskih udruga, a prijavite se putem ovog linka. Sve vijesti o projektu pratite kroz rubriku Brucoš 101.