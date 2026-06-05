Isabell je bila na razmjeni u SAD-u i Francuskoj, evo gdje je bolje: 'Da mogu, iste sekunde bih se vratila'

Doživjeti studentski život u drugim državama prilika je koju mnogi ne propuštaju, pa ni Isabell. Ispričala nam je svoje iskustvo s razmjena.

Odlasci na studentske razmjene nisu samo prilika za putovanjima. Omogućuju nam da studiramo na najboljim sveučilištima svijeta, upoznamo ljude koje inače nikad ne bismo, doživimo sasvim nova iskustva. Važan su dio studentskog iskustva, stoga nismo propustili razgovarati o njima na online konferenciji Brucoš 101.

Riječ je o video vodiču namijenjenom svim maturantima koji namjeravaju upisati faks, a vodi ih kroz maturu, upise i prve korake u studentskom životu. Jedna od studentica s kojom smo razgovarali bila je i Isabell Repalust, studentica na RIT Croatia.

RIT je američko sveučilište čiji se matični kampus nalazi u Rochesteru, New Yorku. Uz to, njihove studije moguće je upisati i u Zagrebu, Dubrovniku, Dubaiju te Prištini. Svi studenti mogu dio studija provesti i na drugim kampusima, pa je Isabell tako iskoristila priliku i otišla na studijsku godinu u SAD.

- U Americi sam doživjela studentski život kao iz filma. Na kampusu si, kroz dan odlaziš na predavanja, događaje na fakultetu, a navečer na partijanja, prisjetila se Isabell.

'Život kao iz Netflixa'

Naravno, uz studiranje na kampusima svog sveučilišta, studenti veleučilišta RIT Croatia mogu iskoristiti i prilike za razmjenu putem programa kao što su Erasmus+. Tako je Isabell odlučila studirati i u Francuskoj.

- U Parizu je baš bio život kao iz Netflixa. 'Emily in Paris', točno sam se tako osjećala. Ako mi je bilo dosadno, samo sam otišla na metro, došla u grad, pila kavu uz pogled na Eiffel. Oba iskustva s razmjena su bila jako različita, ali oba su mi jako draga i da mogu opet, iste sekunde bih se vratila, rekla nam je Isabell.

Iako nije lako otići posve sam u novu državu, gdje ne poznaješ nikoga, to te iskustvo promijeni nabolje, dodala je naša sugovornica. Upravo to se i njoj dogodilo.

- Uvijek sam bila samostalna. Ipak kad odeš u državu gdje nikog ne znaš, moraš se snaći. Imala sam problema sa smještajem, s internetom, brojem, karticom. Tu sam se najviše promijenila. Rekla sam si: 'Ok, sad mama i tata nisu tu, ne mogu ih nazvati, ne mogu pomoći, moram se sama snaći', istaknula je.

Osim što smo razgovarali s Isabell, Brucoš 101 ugostio je i njene kolegice Lauru i Miu Katarinu. Dok Isabell studira na studiju Međunarodno poslovanje, Laura je odabrala studij Informacijskih tehnologija, a Mia Katarina studij Dizajna novih medija. Uz njih, RIT izvodi i Service Management te nedavno pokrenuti Cybersecurity.

Sa studenticama smo razgovarali o njihovim studentskim iskustvima, kao i zajedničkom projektu koji je povezao međimursku tradiciju pletenja košara i VR tehnologiju, a koji ih je odveo na put u New York. Cijeli razgovor pogledajte ispod.

Projekt Brucoš 101: Uvodni kolegij o studiranju provodi portal srednja.hr. Srebrni partneri projekta su RIT Croatia, Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta (ZŠEM), Privredna banka Zagreb (PBZ) i SPAN, a partneri projekta je dm. U sklopu projekta ćemo nagraditi najbolje projekte studentskih udruga, a prijavite se putem ovog linka. Sve vijesti o projektu pratite kroz rubriku Brucoš 101.