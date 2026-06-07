Svi pričaju o umjetnoj inteligenciji, ali ova struka jednako je uzbudljiva, a trebat će sve više stručnjaka

Božo Crnković radi u kibernetičkoj sigurnosti. Objasnio nam je zašto su stručnjaci tog profila sve važniji i kako se obrazovati za to područje.

O umjetnoj inteligenciji priča se posvuda. Možda vam je ta tema već pomalo dosadila, no činjenica je da razvoj AI-ja otvara brojne prilike mladima koji se žele obrazovati u području IT-ja. S druge strane, o kibernetičkoj sigurnosti u javnosti se govori znatno manje, iako je riječ o jednako važnom području koje također nudi mnogo mogućnosti za obrazovanje i razvoj karijere.

O toj temi razgovarali smo s Božom Crnkovićem, stručnjakom koji radi kao Service Desk Team Lead u hrvatskoj IT kompaniji Span. Ugostili smo ga na online konferenciji Brucoš 101 koja sve maturante uvodi u temu upisa na studije i studentskog života. Važan dio tog iskustva je i izbor buduće karijere, a kibernetička sigurnost može biti prilika za sve s interesom za IT.

- Ne bih rekao da se ne priča puno o kibernetičkoj sigurnosti, ali se definitivno ne priča dovoljno. Ona je važna, sigurno je važna. Definitivno je nešto o čemu bi svaka veća i manja organizacija trebala aktivno razmišljati, biti u trendu sa svim sigurnosnim pravilima, rekao nam je Božo. Božo Crnković | Foto: srednja.hr

'AI potencijalno može otkriti rak prije stručnjaka'

Ako se, pak, ubrajate u one koje AI jako zanima, dobra je vijest da taj trend nije zaobišao niti područje kibernetičke sigurnosti. Umjetna inteligencija i tu može biti koristan alat, doznali smo.

- AI je povezan sa svime. Primjerice, u medicini može potencijalno otkriti rak prije nekog vrhunskog stručnjaka. Isto tako model umjetne inteligencije može otkriti kibernetički napad prije nego neki analitičar. Bitno ga je koristiti kao alat, kao pomoć, pojasnio je stručnjak.

Zanima li vas područje kibernetičke sigurnosti, ali o tom području ne znate puno, imamo dobru vijest. Span Security Center organizira Ljetnu akademiju za buduće cyber stručnjake u koju se mogu uključiti svi srednjoškolci stariji od 16 godina i studenti. Više informacija o akademiji i prijave pronađite ovdje, a Božo nam je objasnio što možete očekivati.

- Cilj je predstaviti što se može raditi unutar odjela kibernetičke sigurnosti. Zapošljavanje polaznika nakon edukacije je uvijek opcija. Ako prepoznamo talente, sigurno će im nešto biti ponuđeno. Definitivno treba znati osnove IT-ja, ali većinu stvari će naučiti tamo, istaknuo je Božo.

Zanima li vas karijera u IT-ju, ali nemate puno znanja niti iskustva, Service Desk na kojem radi Božo može biti odlična odskočna daska. Service Desk možete zamisliti kao prvu liniju obrane kojoj se korisnici javljaju kad imaju problem ili pitanje vezan uz tehnologiju kojom se Span bavi. Na tom poslu se zato jako puno nauči, a otvorene pozicije možete vidjeti ovdje.

Cijeli razgovor s Božom u kojem smo čuli kako razviti karijeru u IT-ju još tijekom studija pogledajte ispod.

Projekt Brucoš 101: Uvodni kolegij o studiranju provodi portal srednja.hr. Srebrni partneri projekta su RIT Croatia, Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta (ZŠEM), Privredna banka Zagreb (PBZ) i SPAN, a partneri projekta je dm. U sklopu projekta ćemo nagraditi najbolje projekte studentskih udruga, a prijavite se putem ovog linka. Sve vijesti o projektu pratite kroz rubriku Brucoš 101.