Brucoš 101 Je li bitan redoslijed kojim prijavljujete studije? Evo kakva su pravila

Je li bitan redoslijed kojim prijavljujete studije? Evo kakva su pravila

Martina Gelenčir
Martina Gelenčir

06. lipanj 2026.

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Je li bitan redoslijed kojim prijavljujete studije? Evo kakva su pravila

Postani student | foto: srednja.hr

U sustavu Postani student maturanti mogu prijaviti najviše 10 studija, no iznimno je važno kojim ih redoslijedom prijavljuju.

Sve do 15. srpnja, s iznimkom studija koji imaju dodatne provjere za upis, maturanti mogu prijavljivati studije u sustavu Postani student. Mogu ih prijaviti najviše deset, međutim, lista ne smije biti sastavljena nasumično, već tako da je najviše na listi studij koji najviše žele upisati i tako redom, objasnio je na našoj online konferenciji Brucoš 101 Igor Drvodelić, pomoćnik ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Prisjetio se kako je prve godine upisa putem Postani student bilo omogućeno da kandidat upiše bilo koji od studija na koje je upao, a imali su dan ili dva da odaberu koji će. I tu je došlo do kaosa jer kandidati nisu na vrijeme izabrali što će upisati, a slično se događalo u drugim zemljama. Pa je osmišljen sistem kakav imamo danas – da sustav sam upiše kandidate prema listi prioriteta. Pored studija na koji ostvare pravo upisa kandidatima će po objavi konačnih rang-lista, 15. srpnja, stajati 'Da' i dobit će upisni broj.

- Dakle, ako si ti upao na svoj prvi izbor, ti upisuješ svoj prvi izbor, taj i taj studij i to je gotovo. Niti jedan drugi ne možeš upisati. Ili ako su, ne znam, ostvarili pravo upisa na svoj osmi prioritet, onda na njega moraju upisati, a ne svoj deveti prioritet, objasnio je Drvodelić.

To je važno jer u slučaju da maturant ostvari pravo upisa na studiju na kojem ne želi studirati i ne ode se upisati, čeka ga novčana kazna – fakultet može naplatiti oportunitetni trošak nepopunjenoga upisnog mjesta u iznosu od jedne do dvije trećine godišnje školarine. Kandidati koji ne izvrše uplatu oportunitetnih troškova ne mogu ponovo prijaviti studij iste razine u NISpVU sustavu.

Cijelu online konferenciju Brucoš 101, na kojoj smo odgovorili i na druga važna pitanja o upisima na studije, pogledajte u nastavku:

Projekt Brucoš 101: Uvodni kolegij o studiranju provodi portal srednja.hr. Srebrni partneri projekta su RIT Croatia, Span, Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta (ZŠEM) i PBZ, a partner projekta je dm.

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