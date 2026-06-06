Je li bitan redoslijed kojim prijavljujete studije? Evo kakva su pravila

Sve do 15. srpnja, s iznimkom studija koji imaju dodatne provjere za upis, maturanti mogu prijavljivati studije u sustavu Postani student. Mogu ih prijaviti najviše deset, međutim, lista ne smije biti sastavljena nasumično, već tako da je najviše na listi studij koji najviše žele upisati i tako redom, objasnio je na našoj online konferenciji Brucoš 101 Igor Drvodelić, pomoćnik ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Prisjetio se kako je prve godine upisa putem Postani student bilo omogućeno da kandidat upiše bilo koji od studija na koje je upao, a imali su dan ili dva da odaberu koji će. I tu je došlo do kaosa jer kandidati nisu na vrijeme izabrali što će upisati, a slično se događalo u drugim zemljama. Pa je osmišljen sistem kakav imamo danas – da sustav sam upiše kandidate prema listi prioriteta. Pored studija na koji ostvare pravo upisa kandidatima će po objavi konačnih rang-lista, 15. srpnja, stajati 'Da' i dobit će upisni broj.

- Dakle, ako si ti upao na svoj prvi izbor, ti upisuješ svoj prvi izbor, taj i taj studij i to je gotovo. Niti jedan drugi ne možeš upisati. Ili ako su, ne znam, ostvarili pravo upisa na svoj osmi prioritet, onda na njega moraju upisati, a ne svoj deveti prioritet, objasnio je Drvodelić.

To je važno jer u slučaju da maturant ostvari pravo upisa na studiju na kojem ne želi studirati i ne ode se upisati, čeka ga novčana kazna – fakultet može naplatiti oportunitetni trošak nepopunjenoga upisnog mjesta u iznosu od jedne do dvije trećine godišnje školarine. Kandidati koji ne izvrše uplatu oportunitetnih troškova ne mogu ponovo prijaviti studij iste razine u NISpVU sustavu.

Cijelu online konferenciju Brucoš 101, na kojoj smo odgovorili i na druga važna pitanja o upisima na studije, pogledajte u nastavku:

Projekt Brucoš 101: Uvodni kolegij o studiranju provodi portal srednja.hr. Srebrni partneri projekta su RIT Croatia, Span, Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta (ZŠEM) i PBZ, a partner projekta je dm.