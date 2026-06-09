Izostanak s upisa skupo ćete platiti: Čekaju vas čak dvije kazne

Osim naplate oportunitetnih troškova onima koji se ne dođu upisati na studij na koji su upali, uvedena je još jedna sankcija.

Dan 15. srpnja dvostruko je važan maturantima – prvo će tog dana izaći konačni rezultati državne mature, do 13:59 h toga dana mogu prijavljivati studije, a onda iza 15 sati izaći će i konačne rang-liste upisa na studije. Stanje na ljestvicama nakon toga se više ne mijenja. U tom trenutku maturanti za studij na kojem su stekli pravo upisa i pored kojega im stoji 'DA', dobiti upisni broj. I na taj studij maturanti se moraju otići upisati, inače im prijete dvije kazne.

Prva – onima koji se ne upišu na studij fakultet će naplatiti oportunitetni trošak nepopunjenog upisnog mjesta. Iznos ovisi o visokom učilištu, a kreće se od jedne do dvije trećine godišnje školarine za studenta. No, od prošle godine, a budući da kandidati to ne bi plaćali na vrijeme, uvedena je i druga sankcija o kojoj je na našoj online konferenciji Brucoš 101 govorio Igor Drvodelić, pomoćnik ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

- Samim visokim učilištima predstavlja veliki problem, i to je možda najveći problem koji imaju sa samim postupkom ove centralne prijave, da im kandidati koji su ostvarili pravo upisa ne dođu na upis. I taj problem se svake godine pojavljuje. Što god mi napravili, kakve god mi upute napisali, i vi to sjajno napišete, opet nam se ponavlja isti problem. Dakle sami studenti jednostavno ne dođu na upis. Razgovarali smo sa samim visokim učilištima što napraviti. Ja nikada nisam bio za te oportunitetne troškove, nije mi se činilo kao neko rješenje i pokazalo se da i nije najbolje rješenje. I onda smo razmišljali što još možemo napraviti – visoka učilišta su donijela odluku da se zapravo i zabrani samim kandidatima prijava studija sve dok ne uplate dakle troškove koje su dužni uplatiti, objasnio je Drvodelić.

Odgovorili smo na još neka važna pitanja o upisima – zašto je važan redoslijed prijavljenih studija, ali i koje su najčešće greške koje maturanti čine prilikom prijave, a odgovore možete poslušati u videu:

Projekt Brucoš 101: Uvodni kolegij o studiranju provodi portal srednja.hr. Srebrni partneri projekta su RIT Croatia, Span, Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta (ZŠEM) i PBZ, a partner projekta je dm.