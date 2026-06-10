Kako znati da smo odabrali pravi faks? Tri studentice podijelile su svoja iskustva: 'Tu je moje mjesto'

Jedna je vodila projekt, druga postala glavna testerica na prvoj praksi, a treća studenticom godine. Evo kako su znale da su na pravom faksu.

Kad se na jednom faksu sretnu studentica međunarodnog poslovanja, IT-ja i dizajna novih medija, može nastati nešto neočekivano. Upravo to se dogodilo Isabell Repalust, Lauri Kenteri i Miji Katarini Borjanović McGuire, tri studentice RIT Croatia, međunarodnog kampusa američkog sveučilišta Rochester Institute of Technology s kampusima u Zagrebu i Dubrovniku.

Njihov zajednički projekt 'The Last Weavers', koji spaja međimursku tradiciju pletenja košara s virtualnom stvarnošću, završio je na festivalu Imagine RIT u Rochesteru u New Yorku, gdje je privukao pažnju publike cijelog sveučilišta. Na ovogodišnjem Brucoš 101 otkrile su nam i nešto osobnije: kako su svaka za sebe znale da su upisale pravi faks.

Trenutak u kojem je sve sjelo na svoje mjesto

Isabell je do sad već imala prilike osjetiti na vlastitoj koži što znači studirati međunarodno poslovanje: od vođenja zajedničkog projekta i koordinacije s američkim kampusom do nagrade za PR event koju je osvojila za vrijeme razmjene u Rochesteru. Međunarodno poslovanje studij je koji kombinira poslovne vještine s međunarodnom perspektivom.

Upravo ta otvorenost prema industriji i stvarnom tržištu rada bila je ono što ju je privuklo od početka. Potvrdu je dobila već na prvoj godini na Career Education Dayu, kada su na faks dolazili predstavnici tvrtki i industrije.

– Mogli smo pričati s njima i netko je možda odmah dobio praksu. Tad sam shvatila: 'Ok, ovo je faks kojemu je stalo do studenata i koji želi da studenti uspiju. Tu je moje mjesto', rekla je Isabell.

Kada teorija postane praksa

Lauri, koja studira Informacijske tehnologije s naglaskom na web i mobilno računarstvo, potvrda se javila nešto kasnije. Smjer koji spaja IT s managementom kako bi studenti znali i razviti proizvod i razumjeti poslovni kontekst u kojemu on funkcionira. Laura se u svoje znanje uvjerila već na prvoj praksi, gdje su je odmah postavili na ulogu glavne QA testerice.

– Već tada sam znala ne samo tražiti probleme nego i predlagati rješenja za njih. Tu sam primijetila razliku između našeg fakulteta i možda nekoga koji je više okrenut teoriji, istaknula je Laura.

Nešto drugačiji put imala je Mia, koja je bila dio prve generacije studija Dizajn novih medija na RIT Croatia - smjera koji pokriva vizualne komunikacije, game design, animaciju i digitalne medije. Snalažljivost koju je tamo izgradila pretvorila se u portfelj koji je govorio sam za sebe: posao u Školskoj knjizi, potom angažman u dizajnerskoj firmi u Americi, a 2022. proglašena je studenticom godine na RIT-u.

– Bilo je puno prilika gdje sam mogla putovati svijetom i dobiti jako dobre poslove. Zaista sam zadovoljna i s fakultetom, ali i sa sobom na kraju krajeva, zaključila je Mia.

Nastava na RIT Croatia izvodi se na engleskom jeziku, a po završetku studenti dobivaju dvije diplome: hrvatsku i američku. Uz navedene studije, na RIT Croatia dostupni su i Service Management te novi Cybersecurity, čija prva generacija kreće s nastavom ove jeseni. Sve o studiranju pročitajte na njihovoj web stranici.

Sa studenticama smo razgovarali o njihovim studentskim iskustvima. Cijeli razgovor, uključujući priču o projektu koji ih je odveo u New York, pogledajte ovdje

Projekt Brucoš 101: Uvodni kolegij o studiranju provodi portal srednja.hr. Srebrni partneri projekta su RIT Croatia, Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta (ZŠEM), Privredna banka Zagreb (PBZ) i SPAN, a partneri projekta je dm. U sklopu projekta ćemo nagraditi najbolje projekte studentskih udruga, a prijavite se putem ovog linka. Sve vijesti o projektu pratite kroz rubriku Brucoš 101.