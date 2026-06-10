Kako je kad studiraš s bratom blizancem? Lovro je podijelio svoje iskustvo: 'Obojica smo dosta kompetitivni'

Pronalazak savršenog timskog partnera velik je izazov, ali ne i za blizance s ZŠEM-a. Lovro Lesić otkrio nam je kako to funkcionira u praksi.

Rad u paru ili timu često zna rezultirati kaosom. Tok priče najčešće ide ovako: jedna osoba povlači najviše, druga se barem pravi da joj je stalo, a treća ni ne zna temu o kojoj se radi. Studenti Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta, braća Lesić s time nemaju problem jer u timskom radu uvijek biraju jedan drugog.

Čak i najčvršća prijateljstva u timskom radu znaju pokleknuti, ali bratska energija je ipak jača. Upravo takve studentske priče željeli smo čuti na online konferenciji Brucoš 101, video vodiču koji maturantima i brucošima otkriva kako izgleda pravi studentski život.

Kako braća funkcioniraju zajedno i što im taj zajednički rad i trud donosi, otkrio nam je Lovro Lesić. Zajedno sa svojim bratom studira na ZŠEM-u, privatnom sveučilištu koje obrazuje buduće ekonomiste, menadžere i pravnike. ZŠEM je poznat po snažnom naglasku na praktičnom radu, a u takvom okruženju dobar partner je nužan. Lovro se oko svoga nikad ne dvoumi.

- Rijetko tko ima brata blizanca, ali to je zapravo super. Što god radiš, možeš se obratiti bratu i pitati ga želi li i on to isto raditi. Na taj način imaš nekoga za koga znaš da će posvetiti jednako vremena i biti ti od pomoći u svemu, rekao nam je Lovro. Student ZŠEM-a, Lovro Lesić | Foto: srednja.hr

Iako zajedno odlično funkcioniraju, međusobno su si i najveći konkurenti. Kad su u istom timu, cilj je zajednički i oboje teže napraviti što bolji posao i dati maksimum od sebe.

- Obojica smo dosta kompetitivni, pa tko će imati bolje ocjene, bolji prosjek... Mislim da je to ono što nas oboje gura naprijed i tjera da se potrudimo oko svakog predmeta i svakog ispita, ispričao nam je Lovro.

Blizanci koji osvajaju nagrade

Spoj motivacije i međusobne podrške rezultirao je i konkretnim uspjesima. Braća Lesić dva su puta zaredom osvojila HANFA natjecanje - natjecanje za studentske znanstvene i istraživačke radove.

- Prva godina bila je ona koja nas je naučila kako pristupiti znanstvenom radu. Morali smo pristupiti studentima, tražiti intervjue od profesionalaca iz industrije. To je glavna razlika između seminarskog i znanstvenog rada kroz znanstveni moraš izaći van, pitati ljude što misle i posvetiti tome puno više vremena i ozbiljnosti, podijelio je s nama Lovro.

Osim Lovrinog iskustva, saznali smo i o iskustvu drugog studenta ZŠEM-a, Ante Tolja. Na ZŠEM-u možete birati između dva prijediplomska studija, a s obzirom da Lovro studira Ekonomiju i management, a Ante Poslovnu matematiku i ekonomiju, saznali smo kako izgleda studiranje na svakom od njih. Nakon četiri godine, studentima se otvara i mogućnost upisa MBA programa s devet različitih koncentracija. Cijeli razgovor s Lovrom i Antom možete pogledati ispod.

Projekt Brucoš 101: Uvodni kolegij o studiranju provodi portal srednja.hr. Srebrni partneri projekta su RIT Croatia, Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta (ZŠEM), Privredna banka Zagreb (PBZ) i SPAN, a partneri projekta je dm. U sklopu projekta ćemo nagraditi najbolje projekte studentskih udruga, a prijavite se putem ovog linka. Sve vijesti o projektu pratite kroz rubriku Brucoš 101.