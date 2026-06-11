Zašto se ne vidite na listama svih fakulteta koje ste prijavili? Ovo je objašnjenje

Svi oni koji imaju nedoumice oko prijava studijskih programa putem sustava Postani student mogu se s upitom obratiti Središnjem prijavnom uredu koji provodi upise na studije. Zašto ih maturanti najčešće kontaktiraju, pitali smo Igora Drvodelića, pomoćnika ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Na našoj konferenciji Brucoš 101 otkrio je da je često pitanje kandidata zašto ne vide svoj plasman na svim studijima koje su prijavili, a mogu ih prijaviti najviše 10.

- Ono što mi pokažemo samim kandidatima, ako su oni ostvarili pravo upisa na svoj prvi prioritet, onda oni vide i svoju šifru na rang-listi. Na svom drugom prioritetu ne vide, ali vide svoj mogući plasman. I kada oni uđu u samu rang-listu, ne vide svoju šifru pa se bune da je sustav nešto zeznuo, 'mene nema tamo, a ja sam tamo na desetom mjestu od njih sto'. Ali ne, tebe uopće nema na toj rang-listi. Mi smo tebi prikazali tvoj mogući plasman kada bi ti taj studij bio na vrhu liste prioriteta, onda bi ti bio zapravo na tom desetom mjestu. S obzirom da nije, da si na nekom drugom studiju ostvario pravo upisa, onda te nema na svim ostalima nižim prioritetima. S druge strane, ako si ostvario pravo upisa na svoj treći prioritet, nema te na četvrtom, petom, šestom i tako dalje, ali te ima na prvom i drugom, samo si ispod crte. U slučaju da se crta pomakne i ostvariš pravo upisa, ti ćeš biti unutar liste, objasnio je Drvodelić.

Uz to su vezani i slučajevi kada se netko pojavi na rang-listama studija koji su ranije zaključili prijave zbog prijemnog ispita, a više o tome možete poslušati u razgovoru s Drvodelićem na konferenciji Brucoš 101:

Projekt Brucoš 101: Uvodni kolegij o studiranju provodi portal srednja.hr. Srebrni partneri projekta su RIT Croatia, Span, Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta (ZŠEM) i PBZ, a partner projekta je dm.