Brucoš 101 Zašto se ne vidite na listama svih fakulteta koje ste prijavili? Ovo je objašnjenje

Zašto se ne vidite na listama svih fakulteta koje ste prijavili? Ovo je objašnjenje

Martina Gelenčir
Martina Gelenčir

11. lipanj 2026.

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Zašto se ne vidite na listama svih fakulteta koje ste prijavili? Ovo je objašnjenje

Studentica | foto: srednja.hr

Jedno od najčešćih pitanja maturanata je zašto ne vide svoju šifru na rang-listama svih studija koje su prijavili u sustavu Postani student.

Svi oni koji imaju nedoumice oko prijava studijskih programa putem sustava Postani student mogu se s upitom obratiti Središnjem prijavnom uredu koji provodi upise na studije. Zašto ih maturanti najčešće kontaktiraju, pitali smo Igora Drvodelića, pomoćnika ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Na našoj konferenciji Brucoš 101 otkrio je da je često pitanje kandidata zašto ne vide svoj plasman na svim studijima koje su prijavili, a mogu ih prijaviti najviše 10.

- Ono što mi pokažemo samim kandidatima, ako su oni ostvarili pravo upisa na svoj prvi prioritet, onda oni vide i svoju šifru na rang-listi. Na svom drugom prioritetu ne vide, ali vide svoj mogući plasman. I kada oni uđu u samu rang-listu, ne vide svoju šifru pa se bune da je sustav nešto zeznuo, 'mene nema tamo, a ja sam tamo na desetom mjestu od njih sto'. Ali ne, tebe uopće nema na toj rang-listi. Mi smo tebi prikazali tvoj mogući plasman kada bi ti taj studij bio na vrhu liste prioriteta, onda bi ti bio zapravo na tom desetom mjestu. S obzirom da nije, da si na nekom drugom studiju ostvario pravo upisa, onda te nema na svim ostalima nižim prioritetima. S druge strane, ako si ostvario pravo upisa na svoj treći prioritet, nema te na četvrtom, petom, šestom i tako dalje, ali te ima na prvom i drugom, samo si ispod crte. U slučaju da se crta pomakne i ostvariš pravo upisa, ti ćeš biti unutar liste, objasnio je Drvodelić.

Uz to su vezani i slučajevi kada se netko pojavi na rang-listama studija koji su ranije zaključili prijave zbog prijemnog ispita, a više o tome možete poslušati u razgovoru s Drvodelićem na konferenciji Brucoš 101:

Projekt Brucoš 101: Uvodni kolegij o studiranju provodi portal srednja.hr. Srebrni partneri projekta su RIT Croatia, Span, Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta (ZŠEM) i PBZ, a partner projekta je dm.

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