Upisao pravo, sada je IT stručnjak: Je li izbor faksa presudna odluka za cijeli život?

Razgovarali smo s IT stručnjakom koji je svoj karijerni put započeo na pravu. Božo Crnković dokaz je kako svaka greška donosi nešto dobro.

Koji faks upisati? Pitanje je koje muči gotovo svakog maturanta, a odgovor se čini kao odluka za cijeli život. No, je li stvarno tako?

Pogledamo li oko sebe, lako ćemo primijetiti da mnogi uspješni ljudi danas rade nešto potpuno drugačije od onoga što su studirali. Odvjetnici koji su postali programeri, geodeti koji su završili u kulinarstvu, biolozi koji vode marketinške agencije. Karijerni putevi rijetko su ravna crta.

Takav put prošao je i Božo Crnković, danas Service Desk Team Lead u Spanu, jednoj od vodećih hrvatskih IT kompanija. Svoj studentski život započeo je na pravnom fakultetu, daleko od ekrana i koda, a danas vodi tim i zapošljava mlade ljude u IT industriji.

Kako je napravio taj zaokret i što poručuje svima koji strahuju od krivog izbora, Božo je ispričao u sklopu projekta Brucoš 101 kojem je cilj upoznati maturante sa svime što ih čeka.

Savjeti za maturante

Iako je osjećaj oko odabira fakulteta kao da potpisuješ ugovor u kojem se obvezuješ da ćeš samo to raditi cijeli život, realnost nije takva. Pogreške su moguće i one vas također mogu usmjeriti na novi put.

- U redu je pogriješiti, pogotovo prvi put s tih 18, 19 godina. Mislim da rijetko tko uspije upisati ono što stvarno želi. Ako i pogriješiš, ne moraš se toga držati čvrsto i ne puštati. Ako shvatiš na vrijeme da to nije za tebe, nije problem prebaciti se, cijeli život je pred tobom i stvarno ima vremena. To je njima velika stvar definitivno, ali ima većih stvari u životu koje ih čekaju, podijelio je s nama Božo.

Ponekad bismo voljeli vratiti vrijeme i čuti savjete koje shvatimo tek nakon nekoliko godina. Božini savjeti nisu samo teorija, već iskustvo iz prve ruke. Ono što bi on poručio sebi s 18 godina, danas govori svim maturantima koji stoje pred istim izborom.

- To bi bio zaključak onoga što sam pričao, da se ne moraju brinuti koji će faks upisati, to nije nešto što će ih odrediti i obilježiti za cijeli život. Svijet je danas puno brži nego prije i nije rijetkost da ljudi danas mijenjaju karijere, rekao je Božo.

U sklopu projekta Brucoš 101 otvorili smo i nagradni natječaj za studentske udruge, a prijaviti se možete putem ovog obrasca do 16. lipnja 2026. godine u 23:59 sati.

Koga smo sve ugostili i što su nam imali za reći, možete pogledati u videu ispod.

Projekt Brucoš 101: Uvodni kolegij o studiranju provodi portal srednja.hr. Srebrni partneri projekta su RIT Croatia, Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta (ZŠEM), Privredna banka Zagreb (PBZ) i SPAN, a partneri projekta je dm. U sklopu projekta ćemo nagraditi najbolje projekte studentskih udruga, a prijavite se putem ovog linka. Sve vijesti o projektu pratite kroz rubriku Brucoš 101