Treba li brisati fakultete na koje ne upadate? Stigao odgovor na vječno pitanje maturanata

Maturanti u sustavu Postani student ne trebaju brisati studije, osim ako im se na listi nalazi studij koji nikako ne žele upisati.

U sustavu Postani student studije je moguće prijavljivati sve do 15. srpnja u 13:59 sati, s iznimkom manjeg broja fakulteta koji su odredili ranije rokove zbog dodatnih provjera. Tjedan dana prije maturanti će vidjeti i privremene rang-liste studija. Nerijetko se događa da mnogi od njih u posljednjim danima brišu studije na koje u tim trenucima ne ostvaruju pravo upisa, ali bi ih voljeli upisati. Međutim, maturanti to ne bi trebali raditi.

Kako je na našoj konferenciji Brucoš 101 objasnio Igor Drvodelić, pomoćnik ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje, potrebno je obrisati samo one prijavljene studije koje maturant nema ni u kojemu slučaju namjeru upisati, čak ni onda kada bi ostvario pravo upisa. Sve ostale studije koje bi željeli upisati, iako na njima trenutačno možda ne ostvaruju pravo upisa, ne treba uklanjati s liste.

Podsjetimo, kandidati se mogu upisati samo na studij za koji su u sustavu Postani student nakon objave konačnih rang-lista ostvarili pravo upisa (onaj uz koji stoji 'DA') i dobili upisni broj.I taj studij u konačnici i moraju upisati. Pa tako morate pripaziti da je to zaista studij na koji želite, a obratite pažnju i je li izvanredni li redoviti, oko čega kandidati često griješe.

Kandidate koji se ne odu upisati na studij na kojemu su ostvarili pravo upisa očekuje novčana i još jedna sankcija, a više o tome i drugim greškama na upisima, poslušajte na našoj konferenciji Brucoš 101:

Projekt Brucoš 101: Uvodni kolegij o studiranju provodi portal srednja.hr. Srebrni partneri projekta su RIT Croatia, Span, Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta (ZŠEM) i PBZ, a partner projekta je dm.