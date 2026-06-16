Diploma nije dovoljna? Studenti otkrili što im najviše pomaže da uđu u svijet rada

Za ulazak na tržište rada, teorija može biti dobra osnova, ali praksa je ipak ključna. Otkrili smo kako na stručnu praksu gledaju studenti ZŠEM-a.

Bez praktičnog znanja, papirnato priznanje o završetku fakultetskog obrazovanja nije dovoljno. S time se slažu i Ante Tolj i Lovro Lesić, studenti Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta (ZŠEM) koji dobro iskorištavaju prilike za odrađivanje stručne prakse.

O tome koliko je praksa važna, razgovarali smo u sklopu projekta Brucoš 101, online video vodiča koji maturantima i brucošima otkriva kako zapravo izgleda studentski život. Projekt provodi portal srednja.hr, a kroz razgovore sa studentima i stručnjacima donosi savjete i iskustva koja se ne uče iz udžbenika. Ante Tolj i Lovro Lesić | Foto: srednja.hr

Da teorija nije dovoljna, Antu i Lovru ne treba uvjeravati. Smatraju kako se doticaj s pravim tržištem rada treba dogoditi što prije i kako praksa nije nešto što se događa tek kad fakultet završi.

- Bilo tko, tko se želi na vrijeme uključiti u poslovnu zajednicu trebao bi odraditi barem jednu praksu za vrijeme studija. Ja svake godine odradim jednu do dvije prakse. Na početku sam birao prakse u istom sektoru, ali u različitim dijelovima kako bi vidio što me točno zanima, a sada kada znam što me zanima pokušavam prakse ciljano usmjeriti prema tom dijelu, rekao nam je Lovro.

Želju za radom u struci ima i Ante. Nakon što je odradio prvu praksu, dobio je još veću motivaciju za rad.

- Bilo mi je jako zanimljivo, moj prvi iskorak u financije i financijski svijet. Imao sam priliku vidjeti kako se to zapravo događa izvan knjiga, papira i Excela na predmetu, ispričao je Ante.

Teorija kao temelj, praksa kao nadogradnja

Ante vjeruje kako su prakse nužne, ali ne zato što je fakultetsko znanje beskorisno već zato što ono čini tek početak priče. ZŠEM-ov pristup podržava takvo mišljenje.

- Praksa je jako bitna jer se kroz nju nauči jako puno izvan okvira fakultetskog i akademskog teorijskog znanja. ZŠEM-ova ideja jest naučiti nas praktičnim vještinama i zato imamo neke modificirane kolegije koji su više usmjereni na praktično znanje nego klasično učenje na pamet. Ja sam na trećoj godini morao u sklopu kurikuluma odraditi obaveznu praksu u trajanju od 320 sati, što je zapravo dosta, s obzirom na to da jedan radni dan traje osam sati, podijelio je s nama Ante. Ante Tolj i Lovro Lesić | Foto: srednja.hr

Iako fakultet nudi visoku razinu praktičnog rada unutar raznih kolegija, razlika između predavaonica i ureda ostaje jasna. Lovro vjeruje kako su znanja stečena na fakultetu odličan temelj, ali da i dalje postoji mjesta za napredak.

- Kada sam došao u firmu u kojoj sam radio praksu, bilo mi je super što sam mogao primijeniti znanja stečena na fakultetu na ono što su me tražili, ali samo to mi nije bilo dovoljno da izvršavam zadatke. Trebalo mi je sigurno dva, tri tjedna da pohvatam neke osnove onoga s čime se ta firma bavi i što je meni potrebno da obavljam svakodnevne zadatke, zaključuje Lovro.

Iako Lovro studira Ekonomiju i management, a Ante Poslovnu matematiku i ekonomiju, oboje imaju slična iskustva s praksom. Bez obzira na smjer, na ZŠEM-u studente se kombinacijom teorijskih i praktičnih znanja priprema na tržište rada. Cijeli razgovor s Antom i Lovrom kao i razgovore o ostalim temama možete pogledati u videu ispod.

Projekt Brucoš 101: Uvodni kolegij o studiranju provodi portal srednja.hr. Srebrni partneri projekta su RIT Croatia, Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta (ZŠEM), Privredna banka Zagreb (PBZ) i SPAN, a partneri projekta je dm. U sklopu projekta ćemo nagraditi najbolje projekte studentskih udruga, a prijavite se putem ovog linka. Sve vijesti o projektu pratite kroz rubriku Brucoš 101.