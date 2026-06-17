Poznato kad izlaze privremene liste upisa na fakultete: Evo koja je razlika između njih i orijentacijskih

Prije konačnih, maturantima su vidljive orijentacijske i privremene ljestvice upisa na studije. Razlika između njih je poprilično velika.

Dok traje državna matura, istodobno se odvijaju i uz to vezane prijave na studijske programe. Započele su početkom veljače, traju do 15. srpnja u 13:59 sati, osim na manjem broju fakulteta koji su odredili raniji rok, najčešće radi provedbe prijemnog ispita. Tog 15. srpnja iza 15 sati bit će objavljene konačne rang-liste upisa na studije. No, tjedan dana prije, 8. srpnja u 14 sati, izlaze i privremene ljestvice.

Maturante mogu zbuniti dva pojma – koja je razlika između orijentacijskih rang-lista upisa objavljenih krajem travnja i tih privremenih koje izlaze u 8. srpnja? Na to pitanje odgovorio je na konferenciji Brucoš 101 Igor Drvodelić, pomoćnik ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

- Zapravo je velika razlika. Dakle, ove orijentacijske objavimo da kandidati vide gdje trenutačno stoje sa svojim ocjenama. U tom trenutku nisu imali rezultate ispita državne mature, osim malog broja njih koji su prijašnjih godina pisali ispite pa su oni onda i na višim pozicijama . Na orijentacijskim ljestvicama svi ostali trenutačno kandidiraju samo s ocjenama prvog, drugog i trećeg razreda i onda su niže u odnosu na sve te kandidate koji imaju rezultate mature od ranijih godina, navodi Drvodelić.

S druge strane, privremene rang-liste, koje izlaze nekoliko sati nakon privremenih rezultata državne mature, sadrže te prve rezultate mature.

- Te su rang-liste zapravo jako slične onim konačnim rang listama, jer onda zapravo imamo sve rezultate. Uz kompletne ocjene svih razreda srednje škole tu su, naravno, onda i rezultati ispita državne mature. Još tu mogu nedostajati pojedini rezultati dodatnih provjera, ali kada govorimo o većini kandidata, tu su onda uglavnom svi bodovi koji trebaju biti, objasnio je Drvodelić.

Na konferenciji Brucoš 101 razgovarali smo i o drugim temama vezanima uz upise na studije, poput one zašto se morate pojaviti na upisu studija na kojem se ostvarili to pravo i dobili upisni broj.

Projekt Brucoš 101: Uvodni kolegij o studiranju provodi portal srednja.hr. Srebrni partneri projekta su RIT Croatia, Span, Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta (ZŠEM) i PBZ, a partner projekta je dm.