Studenti diljem Hrvatske pokazali su što mogu: Upoznajte pobjednike natječaja Brucoš 101

Od tajnih volonterskih akcija do robota za Mars, upoznajte tri studentska projekta koja su pobijedila na ovodišnjem natječaju Brucoš 101.

Peta godina projekta Brucoš 101 znači i peta generacija studenata koji dokazuju da fakultetski život nije samo preživljavanje ispitnih rokova. Brucoš 101 projekt je portala srednja.hr namijenjen svim budućim studentima koji tek preživljavaju maturu i pokušavaju shvatiti što dolazi nakon nje. Kroz online konferenciju maturanti mogu dobiti realnu sliku studentskog života i korisne savjete za ono što ih čeka.

Uz vrijedne savjete, svake godine u sklopu projekta organiziramo i nagradni natječaj koji pod reflektor stavlja rad studentskih udruga koje dokazuju da studiranje može biti puno više od predavanja i ispitnih rokova. Od prijava koje su pristigle izabrali smo tri pobjednička projekta i nagradili ih poklon paketima dm-a, koji je i ove godine podržao studente.

Volontiraš, ali ne znaš kamo ideš

Zamisli da se prijaviš na volontiranje, a jedino što znaš je da ćeš dobiti zelenu majicu. Ni lokaciju, ni zadatak, ni ikakva naznaka što te čeka, sve doznaješ tek neposredno prije početka. Zvuči uzbudljivo, možda i malo stresno, ali upravo je to ono što 72 sata bez kompromisa čini posebnim.

S tim projektom Studentski katolički centar Split (SKAC_ST) ostvario je prvo mjesto na ovogodišnjem natječaju Brucoš 101 i nije teško razumjeti zašto. Projekt koji već godinama osvaja nove gradove i dokazuje da solidarnost, kad joj dodaš dozu neizvjesnosti, postaje recept za nezaboravno iskustvo. Volontiranje | Foto: SKAC_St

Svake godine, trećeg vikenda u listopadu, mladi u 22 lokalne jedinice u Hrvatskoj dobivaju zadatak, bez znanja unaprijed što će raditi ni kamo idu. Lokaciju i akciju doznaju tek neposredno pred početak.

U 2025. samo u Splitu u tome je sudjelovalo 457 mladih volontera s približno jednakim omjerom učenika i studenata koji su kroz 56 volonterskih akcija ostvarili više od 6.600 volonterskih sati. Radili su sve: uređivali socijalne stanove, pomagali starijima, šišali beskućnike u suradnji s Caritasom, uređivali dječju psihijatriju KBC-a Split, pa čak i organizirali inkluzivni pickleball s korisnicima Centra Juraj Bonači Firule. Suradnja s Caritasom, šišanje beskućnika | Foto: SKAC_St

Projekt ne staje na jednom vikendu. Humanitarni koncerti, prisutnost na društvenim mrežama, suradnja sa školama i medijima, sve to gradi kulturu volontiranja koja ostaje i nakon što se zelene majice skinu. Mnogi sudionici nastavljaju volontirati i nakon projekta, što je možda i najveći uspjeh od svega.

Kad psihologija postane viralna

Drugo mjesto pripalo je osječkom PSIHOSu, Klubu studenata psihologije Filozofskog fakulteta u Osijeku za projekt Iza predrasuda. Projekt postoji već nekoliko godina i svaki put uzima novu stigmatiziranu temu i rastavlja je pred što širom publikom.

Dosad su prošli kroz invaliditet i inkluziju, zatim nasilje, a u ovoj akademskoj godini na redu je seksualnost - mitovi, predrasude, tabui, razgovori o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, partnerskim odnosima i različitostima ljudskog iskustva. Sve to kroz kratke, vizualno privlačne i znanstveno utemeljene sadržaje na društvenim mrežama, gdje ih prati aktivna publika koja komentira, dijeli i pita. Kviz o seksualnosti i spolnom zdravlju u suradnji s Nepopularnom psihologijom | Foto: Udruga PSIHOS

Projekt nije ostao samo na internetu pa su tako gostovali u HRT-ovoj emisiji Brtva glave što im je donijelo doseg koji seže daleko izvan zidova Filozofskog fakulteta. Njihov rad možete pratiti na Instagramu @iza.predrasuda.

Rover na Marsu

Treće mjesto ide projektu koji je vjerojatno najambiciozniji po pitanju doslovne udaljenosti cilja. ISKRA je projekt Udruge mehatroničara s Fakulteta strojarstva i brodogradnje, a bavi se gradnjom autonomnog rovera za istraživanje Marsa. Članovi udruge | Foto: Udruga mehatroničara

Rover ima ime, CROver i destinaciju, European Rover Challenge (ERC) u Krakowu, jedno od najvećih europskih natjecanja iz svemirske robotike. Iza njega stoji 30 studenata raspoređenih u pet timova koji rade na apsolutno svemu. Paralelno planiraju i terenska testiranja po hrvatskim planinama i pješčanim terenima, u suradnji s geotehnolozima i biolozima koji će pomoći razviti sustave za procjenu pogodnosti tla za nastanak života.

Udruga je aktivna od 2011., a nastupali su na RoboCup MSL svjetskom natjecanju i osvajali mjesta na Fighbotics borbama robota. Što sve rade možete pratiti na Instagram profilu @udruga.mehatronicara. Timski rad | Foto: Udruga mehatroničara

Tri potpuno različita projekta, ali s nečim zajedničkim - studentima koji ne čekaju da im netko drugi organizira nešto vrijedno. Iskrene čestitke pobjednicima i svima koji su se prijavili, nastavite tako i dalje.

Projekt Brucoš 101: Uvodni kolegij o studiranju provodi portal srednja.hr. Srebrni partneri projekta su RIT Croatia, Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta (ZŠEM), SPAN i Privredna banka Zagreb (PBZ), a partner projekta je dm.