Sindikat opet zavapio, misle da je dio djelatnika diskriminiran: 'Ne tražimo povlastice'

Lome se koplja oko jedne izmjene zakona za studente: 'Protivno je Ustavu'
Na javnom savjetovanju najviše komentara pristiže oko izmjena trajanja studiranja izvanrednih studenata. Iako je rok produžen, pronađena je 'zamka'.
16:47 1 d 06.07.2026
08. srpanj 2026.
Navode kako su od njih glavu okrenuli sveučilišta, rektori, dekani i resorno Ministarstvo.
Na sveučilištima postoji jasna i razumljiva diskriminacija dijela predavača koji nemaju jednake karijerne mogućnosti kao ostale kolege, poručili su iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja na konferenciji za medije u utorak. Kritizirali su što izmjene Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, čije javno savjetovanje traje do ovog četvrtka, ne rješavaju nepravdu napredovanja dijela predavača u nastavnim zvanjima. Naglašavaju da je problem lako rješiv, ali da su od njih glavu okrenuli svi osim sindikata - ostali članovi radne skupine izmjena zakona, sveučilišta, rektori, dekani i u konačnici samo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.
Da pojasnimo. Na sveučilištima postoje nastavna radna mjesta te znanstveno-nastavna radna mjesta. Ona nastavna, koja uglavnom uključuju nastavne obveze bez većeg znanstvenog rada kao u znanstveno-nastavnim mjestima, imaju dvije stepenice: predavač i viši predavač. Nakon toga put za napredovanja je zatvoren te se predavači jedino mogu ponovno izabirati u višeg predavača. Iznimka su lektori, predavači za poučavanje stranog jezika i oni u umjetničkom području - kod njih postoji treća stepenica, takozvani predavač-savjetnik. Upravo tu treću stepenicu sindikat traži i za druge sektore, o čemu je u javno savjetovanje upućen niz komentara.
- U šali znam reći, ali očito je istina, da sam viši predavač u trajnom reizboru. Naime, trenutni zakon mi omogućava jedino to da do kraja karijere, do odlaska u mirovinu, budem reizabran u višeg predavača i ništa dalje od toga. Tražimo da se svim nastavnicima na sveučilištu omogući jednaka mogućnost napredovanja. U nastavi se bavim predmetima koji se tiču uvođenja tehnologije u obrazovni proces, s medijima i medijskim opismenjavanjem, i to su sve stvari koje u svojoj podlozi imaju znanstveni pristup, no taj se znanstveni pristup opredmeđuje kroz nastavu, kroz praktični i stručni rad i to je nešto što meni omogućava da radim na sveučilištu u nastavnom zvanju. S druge strane, sadašnji zakon mi onemogućava da nakon stepenice višeg predavača idem dalje u predavača savjetnika, kazao je viši predavač na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu Marko Gregurić te je dodao da nastavu odrađuje u punoj satnici od 1.250 sati godišnje.
Lome se koplja oko jedne izmjene zakona za studente: 'Protivno je Ustavu'
Na javnom savjetovanju najviše komentara pristiže oko izmjena trajanja studiranja izvanrednih studenata. Iako je rok produžen, pronađena je 'zamka'.
16:47 1 d 06.07.2026
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15:37 7 d 01.07.2026
Neki zaposlenici na nastavnom radnom mjestu imaju doktorat znanosti pa ponekad dobivaju pitanja zašto ne idu u znanstveno-nastavno radno mjesto docenta. Gregurić opisuje situaciju svoje kolegice koja je nedavno doktorirala i ponovno je odlučila ići na radno mjesto višeg predavača.
- Ona kaže da ne želi ići u znanstveno-nastavno zvanje, veli da želi biti nastavnica. Nastavnici u nastavnim zvanjima itekako su potrebni na sveučilištima upravo zbog broja sati koji odrađuju. I zaista smatram da nema argumenta, ni razloga, ni objašnjenja zbog kojeg bi nam naše Ministarstvo ovim izmjenama zakona onemogućilo još tu jednu stepenicu u predavača savjetnika. Nas nema preveliki broj, nama se javilo nekih 160-ak ljudi koji su za to zainteresirani, napominje Gregurić.
U Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) navedeno je kako je u sustavu zaposleno 2.000 predavača i 1.040 viših predavača. No, taj sustav nije potpun te je deset tisuća zaposlenika neevidentirano.
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09:48 30 d 08.06.2026
Tanja Šestanj Perić, viša predavačica na Fakultetu organizacije i informatike (FOI) Sveučilišta u Zagrebu, navela je kako želi vjerovati da nije bila namjera zakonodavca 'zakinuti' predavače, već da je to bio propust donošenjem novog zakona u 2022. godini. Sada kada se zakon mijenja, dodaje, pravi je trenutak da se propust ispravi.
- Zakon o plaćama u državnim i javnim službama jasno govori o načelu jednake plaće za jednaki rad. Nažalost, u ovom slučaju navedeno načelo je prekršeno. Ne tražimo nikakve povlastice, nikakva dodatna prava, želimo zapravo da se propust koji je napravljen ispravi, objasnila je Šestanj Perić.
Podsjetimo, Sindikat je već ranije kritizirao dijelove izmjena Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Neki studenti pak se bune zbog roka studiranja izvanrednih studenata. Javnom savjetovanju izmjena Zakona možete se priključiti ovdje do četvrtka. Cijelu konferenciju za medije Sindikata znanosti možete pogledati ispod.
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