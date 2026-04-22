Natječaj ekoLucija 101 ponovno nagrađuje najbolje eko-projekte srednjih i osnovnih škola, prijavite se

Ako je vaša škola brinula o planetu kroz 2025. godinu, prijavite svoj eko-projekt do 13. svibnja i osvojite put u Strasbourg ili druge nagrade.

Dok neki ignoriraju probleme koje uzrokuje zagađenje okoliša, drugi na promjenama za bolju budućnost aktivno rade. Jedni od pokretača promjena su škole, mjesta gdje se oblikuju navike, vrijednosti i stavovi koji ostaju cijeli život.

Kako bi nagradili rad i trud ljudi koji brinu o ekologiji i održivosti, i ove godine pokrećemo projekt ekoLucija 101. Natječaj je namijenjen svim srednjim i osnovnim školama iz cijele Hrvatske, a prijave traju do 13. svibnja u 23:59 sati.

Natječaj je otvoren u sklopu online konferencije ekoLucija 101 koju smo emitirali na Dan planeta Zemlje, 22. travnja, a ove se godine održava peti put. Razgovarali smo sa stručnjacima u području ekologije i održivosti, ali i s učenicima i nastavnicima koji su prošle godine proveli najbolji eko-projekt u Hrvatskoj. Konferenciju možete pogledati u ispod.

Prijavite se u jednu od četiri kategorije

Natječaj je stvoren za sve koji su na bilo koji način doprinijeli poboljšanju održivosti škole ili educiranju učenika o ekologiji tijekom 2025. godine.

Svoje projekte, škole mogu prijaviti u jednu od četiri kategorije: školski vrtovi, recikliranje i odvajanje otpada, edukacija učenika te zdrava prehrana. Dodatna pojašnjenja kategorija možete pronaći na dnu teksta.

Kako biste se prijavili, potrebno je ispuniti ovaj obrazac u kojem ukratko opišete projekt i priložite fotografije te sve druge dodatne dokumente ili videa koji se vežu uz vaš projekt. Rok za prijavu je 13. svibnja u 23:59 sati, a pobjednike ćemo proglasiti i objaviti na portalu srednja.hr.

Nagrade koje vrijede

Unutar svake od četiri navedene kategorije, žiri koji se sastoji od redakcije portala i partnera projekta, odredit će i proglasiti najbolje projekte. Svaki pobjednički projekt u dobit će prigodno priznanje i plaketu, a o pobjednicima ćemo pisati na portalu srednja.hr.

Dva posebna mjesta rezervirana su za projekte koje će žiri ocijeniti kao najboljima od ukupnog poretka. Osim plakete, jedan najbolje proglašen projekt iz osnovne i jedan iz srednje škole osvojit će i druge nagrade.

U najbolje ocijenjenu osnovnu školu doći će jedan neobičan učitelj robotike. Pobjedom na natječaju škola osvaja Hexapod, robota kojeg je omogućila tvrtka Stemi. Uz edukativnog robota dolazi sav potreban hardware i software, kao i pristup edukacijskoj platformi Stemi Lab s nastavnim materijalima za izvođenje robotike i besplatnim STEM sadržajima.

Osim edukativnog robota, stručnjaci iz World Wide Fund for Nature (WWF Adria) održat će radionicu za učenike pobjedničke osnovne škole.

Pobjednička srednja škola osvaja Euroscola putovanje u Strasbourg kroz dvodnevni put busom koje organizira Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj. Osim što će srednjoškolci imati priliku uživati u putovanju, na jedan dan moći će zaviriti u posao zastupnika u Europskom parlamentu.

Termin Euroscole je 9. listopad 2026., a na put se kreće 8. listopada. Europski parlament će osigurati i ručak za sudionike 9. listopada, tijekom trajanja programa.

Koja je najprikladnija kategorija za vaš projekt?

Školski vrtovi

Unutar kategorije 'školski vrtovi' možete prijaviti projekte uređivanja školskih vrtova ili parkova, očuvanja autohtonih sorti, čišćenja školskog dvorišta i slično.

Recikliranje i odvajanje otpada

Kategorija 'recikliranje i odvajanje otpada' obuhvaća projekte koji uključuju prenamjenu i ponovnu uporabu predmeta, odvajanje plastike, električnog, papirnatog ili drugog otpada, sakupljanje otpada i slično.

Edukacije učenika

U kategoriju 'edukacija učenika' spadaju školske manifestacije, učenički projekti, projekti koji uključuju digitalne alate, humanitarne akcije, suradnja s lokalnom zajednicom i slično.

Zdrava prehrana

Kroz kategoriju 'zdrava prehrana' obuhvaćaju se projekti ekološkog uzgoja hrane, promoviranje zdrave prehrane, izrada zdravog školskog jelovnika i slično.

Projekt ekoLucija 101 provodi portal srednja.hr. Partneri projekta su World Wide Fund for Nature (WWF Adria), Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Stemi. U sklopu projekta smo otvorili natječaj kojim nagrađujemo najbolje eko-projekte škola u Hrvatskoj. Odgovore na često postavljana pitanja o natječaju pročitajte ovdje, a prijavite se ispunjavanjem ovog obrasca. Pravilnik natječaja ‘ekoLucija 101’ pročitajte ovdje.