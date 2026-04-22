Vraća se ekoLucija 101: Pitali smo učenike, nastavnike i stručnjake zašto je briga o prirodi važna

Što znači štititi prirodu u doba klimatske krize i može li jedan učenik ili učenica stvarno nešto promijeniti? Na ta pitanja pokušava odgovoriti ekoLucija 101, online konferencija koju portal srednja.hr održava svake godine na Dan planeta Zemlje, već petu godinu zaredom.

Razgovarali smo sa stručnjacima u području ekologije i održivosti, ali i s učenicima i nastavnicima koji su prošle godine proveli najbolji eko-projekt u Hrvatskoj. Konferenciju ste mogli pratiti uživo na YouTube kanalu srednja.hr, a tamo je još možete pogledati.

Uz konferenciju, otvorili smo i natječaj za škole kojim nagrađujemo najbolje eko-projekte učenika i nastavnika diljem Hrvatske. Prijave traju do 13. svibnja u 23:59 sati, a projekte je moguće prijaviti u jednu od četiri kategorije: školski vrtovi, recikliranje i odvajanje otpada, edukacija učenika te zdrava prehrana. Pobjednički projekt iz osnovne škole osvaja edukativnog robota Hexapod tvrtke Stemi, zajedno s pristupom platformi Stemi Lab, a uz to stručnjaci iz WWF Adria održat će radionicu za učenike.

Pobjednička srednja škola osvaja Euroscola putovanje u Strasbourg kroz dvodnevni put busom koje organizira Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj. Osim što će učenici imati priliku uživati u putovanju, na jedan dan moći će zaviriti u posao zastupnika u Europskom parlamentu. Projekt ekoLucija 101 ove godine podržavaju WWF Adria i Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj kao partneri u programu konferencije, dok nagradu za natječaj osigurava Stemi.

'Sve skupa ništa ne znači ako to ne rade i zbog čovjeka'

WWF je svjetska organizacija za zaštitu prirode koja krajem travnja obilježava čak 65 godina postojanja. Ove godine imali smo priliku razgovarati s Petrom Bojić Petrač, regionalnom direktoricom komunikacija u World Wide Fund for Nature (WWF) Adria.

Počeci razvijanja organizacije bili su fokusirani isključivo na karizmatične vrste poput slonova, tigrova i pandi, koja je i zaštitini znak organizacije, no s vremenom se shvatilo da zaštita životinja nema smisla bez zaštite staništa u kojima žive, navodi Petra. Dodaje kako od šuma i mora do slatkovodnih ekosustava, fokus se širio sve dok organizacija nije došla do ključne spoznaje.

- Sve to skupa ništa ne znači ako to ne radimo i zbog čovjeka, govori nam Petra. Danas je WWF-ov slogan 'Humans In Harmony With Nature', odnosno ljudi u skladu s prirodom. Petra Bojić Petrač | Foto: srednja.hr

Petra ističe kako je glavni fokus rada organizacije zaštita Jadranskog mora, suradnja s ribarima na održivom ribarstvu, potom rad na očuvanju velikih zvijeri na našim područjima. Petra navodi kako uz njih postoji još puno divljeg svijeta kojeg treba čuvati.

Jedan od projekata koji WWF Adria provodi tiče se problema koji ne vidimo golim okom, ali je itekako prisutan. Riječ je o vađenju zaostalih ribolovnih alata iz mora, 'Ghost Gear', duhovi s dna mora. Petra objašnjava kako mreže i vrše koje su izgubljene ili ilegalno postavljene imaju i dalje ulovnu funkciju te hvataju dupine, raže i morske kornjače, dok im treba i do 500 godina da se razgrade. Čak i nakon razgradnje, ostaje mikroplastika koja ulazi u morski svijet, a kroz hranu, vodu, zrak dolazi i do nas.

- Jako smo sretni s tim projektima koje provodimo, tu zapravo dosta radimo i s tvrtkama koje su uvijek zainteresirane za takve akcije. To je ono što zaista treba uklanjati i ono što je bitno. To je ujedno i poziv tvrtkama da se mogu prijaviti za takve aktivnosti kod nas, ističe Petra.

Učenici cijele škole su Eko patrola sami po sebi

ekoLucija nije samo konferencija, ona nagrađuje i škole koje ekologiju pretvaraju u djelo. Prošlogodišnje Euroscola putovanje u Strasburg, koje organizira Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj, odnijela je Poljoprivredno-prehrambena škola u Požegi s projektom 'Reciklirajmo, mijenjamo svijet'. Razgovarali smo s Sarom Kolundžić i Ivanom Vukoje, učenicama četvrtog razreda smjera prehrambeni tehničar. U sklopu projekta osnovali su grupu 'Eko patrola', jednu malu grupicu učenika, koja je brzo prerasla nešto veće.

- Mi smo bili u svim mogućim projektima, izrađivali spremnike za odlaganje, predavanja koja smo držali, isto je dio ekopatrole, samim tim svim tim projektima došli smo do puta u Europski parlament, govori Sara. Ivana dodaje kako su u toj maloj grupici osim Sare i nje učenici njihovog razreda, ali kako u Eko patroli sudjelovali su učenici cijele škole, na neki način čine da je cijela njihova škola eko patrola sama po sebi.

Aktivnosti su bile razovrsne - od izrade spremnika za odvajanje otpada, predavanja koje su učenici držali drugim učenicima, pa sve do eksperimenata s bioplastikom. Profesorica biologije i kemije Dijana Garbin pojašnjava da su učenici sami pokušali izraditi predmete od bioplastike prema receptima na bazi mlijeka i gustina, no zaključili su da bez štetnih kemikalija materijal nije čvrst, što ih je potaknulo na razmišljanje o tome što se zapravo krije u plastici koju svakodnevno koristimo.

Profesorica politike i gospodarstva Anita Bubak ističe da je cijeli projekt bio osmišljen s jasnim ciljem. Ekološke probleme nije moguće riješiti samo jednom znanstvenom disciplinom, pa su od samog početka povezivali prirodne i društvene znanosti. Istraživanjem su obuhvatili čak 80 posto učenika škole ispitujući koliko recikliraju i kako razumiju očuvanje planeta. Anita Bubak, Ivana Vukoje, Sara Kolundžić, Dijana Garbin | Foto: srednja.hr

- Naši učenici su najbolji motivatori svim kolegama. Učenici više slušaju druge učenike nego nas nastavnike, tako da je baš bilo jedno pozitivno iskustvo, govori nam profesorica Garbin.

A što je učenicima najljepše ostalo u sjećanju? Za učenicu Saru to su nova iskustva, znanje, smijeh i sve radionice koje su zajedno radili kako bi osvjestili mlade.

Projekt ekoLucija 101 provodi portal srednja.hr. Partneri projekta su World Wide Fund for Nature (WWF Adria), Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Stemi.