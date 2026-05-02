Alarmantna prognoza: Za dvadesetak godina u moru će biti više plastike, nego riba

I ove smo godine povodom Dana planeta Zemlje održali online konfrenciju ekoLucija 101, a u goste nam je stigla Petra Boić Petrač, regionalna direktorica komunikacija u World Wide Fund for Nature (WWF) Adria. U nizu pitanja koje smo otvorili bilo je i ono kako će naša regija, ako ništa ne promijenimo u pristupu prema zaštiti okoliša, izgledati za 20, 30 ili 40 godina.

- Ako gledamo more, baratamo podacima da će 2048. godine u moru biti više plastike, nego riba. Ribari s kojima radimo prvo su pogođeni trenutačnom krizom pa uopće nemaju volje izaći na more. A drugo kažu 'pa i kad izađem na more, nema ribe'. Ima eventualno nekih invazivnih vrsta, ali nema one ribe koja je naša ulovna riba, dok ove invazivne uopće ni ne poznajemo. I onda se dogodi da opet zbog klimatskih promjena te invazivne vrste uđu u naše more, napadaju naše autohtone vrste. Mi ne znamo što s tim invazivnim vrstama, neke su i opasne za primiti, neke su jako fine. Recimo, plavi rak je odličan izbor i jeftiniji izbor od, na primjer, jastoga, ali to ljudi trebaju znati i naučiti. Tako da je i to naša uloga u WWF-u, takva edukacija. Ako je 2048. ta prijelomna godina u kojoj ćemo se kupati, plivat ćemo s plastikom, a manje s ribama, onda znamo kakva nas budućnost očekuje, kazala je Boić Petrač.

Inače, jedna ekipa učenika srednje škole može i ove godine osvojiti putovanje u Strasbourg jer u sklopu ekoLucije 101 tražimo najbolje školske ekološke projekte. Tu titulu možete osvojiti ako se prijavite na naš natječaj s eko-projektom kojeg ste proveli prošle školske godine u svojoj školi. Osim srednjoškolaca, koje u Strasbourg vodi Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj, prijaviti se mogu i osnovnoškolci. Za njih smo kao glavnu nagradu pripremili STEMI Hexapod edukativnog robota te druženje s ekipom iz WWF-a. Prijaviti se možete u nekoliko kategorija: školski vrtovi, recikliranje i odvajanje otpada, edukacija učenika te zdrava prehrana.

