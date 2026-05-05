Naši učenici pred Europskim parlamentom plesali kolo: 'Ako mi idemo negdje, moramo zaplesati'

Nakon pobjede na ekoLuciji 101 učenici Poljoprivredno-prehrambene škole Požega posjetili su Strasbourg i Europski parlament gdje su i zaplesali.

U listopadu prošle godine dvadeset i četiri učenika i učenice Poljoprivredno-prehrambene škole Požega posjetili su Strasbourg, prijestolnicu Europskog parlamenta. Ondje su sudjelovali u projektu Euroscola te su na jedan dan ušli u ulogu zastupnika u Europskom parlamentu, predstavničkom tijelu Europske unije.

Požegu i Strasbourg dijeli više od tisuću kilometara, međutim učenicima nije bilo dosadno na putovanju. Čak 1.094 kilometra prešli su autobusom, a učenice su nam ispričale da su pjevali cijelim putem.

'Svi su se tako uživjeli'

U Strasbourgu su razgledali grad i katedralu, a idući dan posjetili su sam parlament. Imali su priliku debatirati s učenicima iz drugih europskih zemalja, a cijelom događaju prisustvovalo je oko 650 učenika.

- To mi je bilo posebno jer mogli smo dati svoje mišljenje o klimatskim promjenama. Meni je zapravo jako bilo zanimljivo gledati učenike u koži odraslih ljudi. Kao učenici smo, ne očekuje se ništa pretjerano, ali zapravo su se svi tako uživjeli. To je bilo šokantno, koliko se mi učenici možemo uživjeti u odrasli posao. Čuli smo dosta toga što prije nismo zapravo znali i to primjenjujemo u svakodnevnom životu za očuvanje naše planete, ispričala nam je jedna učenica.

'Ispred parlamenta smo zaplesali naše tradicionalno kolo'

Put u Strasbourg učenici Poljoprivredno-prehrambene škole Požega osvojili su pobjedom na prošlogodišnjem natjecanju ekoLucija 101 gdje je njihov projekt ‘Reciklirajmo – mijenjajmo svijet’ osvojio prvo mjesto.

- Meni je sama atmosfera ostala najviše u pamćenju, kako smo se zapravo svi još više zbližili, a u Europskom parlamentu debatiranje jer nikad do sad ne bih mislila da ću imati priliku biti dio Europskog parlamenta. Ponosna sam što sam bila dio toga. Meni je isto bilo zanimljivo kako smo zaplesali ispred samog parlamenta naše tradicionalno kolo. Nema, ako mi idemo negdje, mi moramo naše kolo zaplesati tako da meni je to ostalo u sjećanju od razreda, a debatiranje iz Parlamenta, priča nam druga učenica.

Prijave otvorene i ove godine

I ove godine jedna ekipa učenika srednje škole može osvojiti putovanje u Strasbourg. Kako svake godine, tako i ove tražimo najbolje školske ekološke projekte.l Tu titulu možete osvojiti ako se prijavite na naš natječaj ekoLucija 101 s eko projektom kojeg ste proveli prošle školske godine u svojoj školi.

Osim srednjoškolaca koje u Strasbourg vodi Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj, prijaviti se mogu i osnovnoškolci. Za njih smo kao glavnu nagradu pripremili STEMI Hexapod, edukativnog robota te druženje s ekipom iz WWF-a.

Prijaviti se možete u nekoliko kategorija: školski vrtovi, recikliranje i odvajanje otpada, edukacija učenika te zdrava prehrana. Detalje možete pronaći na našem portalu.

Projekt ekoLucija 101 provodi portal srednja.hr. Partneri projekta su World Wide Fund for Nature (WWF Adria), Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Stemi. U sklopu projekta smo otvorili natječaj kojim nagrađujemo najbolje eko-projekte škola u Hrvatskoj. Prijavite se ispunjavanjem ovog obrasca.