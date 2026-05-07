Bacate hranu čim prođe rok? Prije toga morate napraviti jednu stvar

Peglanje je možda nepotrebno, prebrza vožnja skupa za planet, a hrana nije uvijek za bacanje. Donosimo savjete kako se 'popraviti' u zaštiti okoliša.

Ovogodišnja online konferencija ekoLucija 101 u studio nam je dovela Petru Boić Petrač, regionalnu direktoricu komunikacija u World Wide Fund for Nature (WWF) Adria. Jedna od tema koju smo otvorili je i što kao pojedinci možemo učiti kako bismo doprinijeli zašiti okoliša.

- Evo, ja sam došla na ovo snimanje biciklom, a ne autom. Ako svatko od nas nešto malo napravi, ovo recikliranje koje smo uveli, ako isključite iz struje televizor kad odete na godišnji na tjedan ili dva, ako birate hranu koja ima dalji istek roka trajanja i ne odlazi u otpad ili, još bolje i pametnije, ako prije nego što bacite, otvorite, pomirišite, probate i shvatite da možete to isto pojesti i da nije za baciti. Sve su to ti mali koraci kojima mi možemo nešto napraviti, navela je Boić Petrač.

Prisjetila se i razgovora s jednim naši meteorologom gdje je načela temu ekološki prihvatljivijeg transporta - i kod prijevoza automobilom možemo se poboljšati.

- Rekao mi je: 'Znaš, kad bismo samo smanjili brzinu na autoputu i umjesto onih još uvijek dozvoljenih, iako je gornja granica 130, ali imaš onih 10 posto pa ljudi zapravo odu na 145, 150. Kad bi samo s tih 150 se spustilo za 120, relacija Zagreb-Split, doći ćeš možda 10 minuta kasnije, a znaš koliko manje CO2 će otići u zrak i na taj način utjecati na nas?'. I to je zapravo ta poruka koju mi moramo shvatiti, rekla je Boić Petrač. A koji argument možete iskoristiti kada vas mama tjera da si peglate odjeću, poslušajte u videu.

Jedna ekipa učenika srednje škole može ove godine osvojiti putovanje u Strasbourg. Kako svake godine, tako i ove tražimo najbolje školske ekološke projekte. Tu titulu možete osvojiti ako se prijavite na naš natječaj Ekolucija 101 s eko-projektom kojeg ste proveli prošle školske godine u svojoj školi. Osim srednjoškolaca, koje u Strasbourg vodi Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj, prijaviti se mogu i osnovnoškolci. Za njih smo kao glavnu nagradu pripremili STEMI Hexapod, edukativnog robota te druženje s ekipom iz WWF-a. Prijaviti se možete u nekoliko kategorija: školski vrtovi, recikliranje i odvajanje otpada, edukacija učenika te zdrava prehrana.

