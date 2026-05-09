Učenici osvojili putovanje u Francusku, osjećaj je neopisiv: 'Profesorica nije rekla da nas je prijavila'

Učenice Sara Kolundžić i Ivana Vukoje podijelile su svoja iskustva kad su saznale da je njihova škola pobjednik ekoLucije i da idu u Francusku.

U listopadu prošle godine dvadeset i četiri učenika i učenice Poljoprivredno-prehrambene škole Požega posjetili su Strasbourg, prijestolnicu Europskog parlamenta. Ondje su sudjelovali u projektu Euroscola te su na jedan dan ušli u ulogu zastupnika u Europskom parlamentu, predstavničkom tijelu Europske unije.

'Kad smo dobili poziv, ostala sam šokirana'

Put su osvojili u sklopu natjecanja ekoLucija 101, na koji škole mogu prijaviti i ove godine. Njihov projekt ‘Reciklirajmo – mijenjajmo svijet’ osigurao im je prvo mjesto. Njihova profesorica Dijana Garbin kaže da joj nagrada znači sve i da ju je motivirala da nastavi s entuzijazmom raditi s učenicima.

- Kada sam ja osobno dobila poziv od Srednje.hr da smo mi pobjednici ukupnog natječaja, ostala sam šokirana. Gospodin mi je morao tri puta ponoviti jer ja jednostavno nisam vjerovala da smo mi pobjednici, čak kažem i ne kategorije, nego ukupnog natječaja, ispričala je ushićena profesorica.

'Najveći šok je bio što nam profesorica nije rekla da nas je prijavila'

Oduševljeni su bili i učenici, među njima i Sara Kolundžić, koja nije mogla opisati taj osjećaj. Rekla je da kad su saznali da su osvojili nagradu nisu mogli vjerovati što se dešava.

- Meni i možda još nekim od nas, kolegicama i kolegama, bio je najveći šok što nam zapravo profesorica nije uopće rekla da nas je prijavila i kad je došla i rekla nam, mi smo, i neki su i plakali i bili smo presretni. Reakcije su bile jednostavno onak wow!, ispričala je učenica Ivana Vukoje.

Profesorica Anita Bubak priča da su učenice i učenici EkoPatrole bili izuzetno motivirani. U gotovo svim aktivnostima sudjelovali su sa žarom i željom da doprinesu dobrobiti našeg planeta, kaže profesorica.

Jedna ekipa učenika srednje škole može ove godine osvojiti putovanje u Strasbourg. Kako svake godine, tako i ove tražimo najbolje školske ekološke projekte. Tu titulu možete osvojiti ako se prijavite na naš natječaj ekoLucija 101 s eko projektom kojeg ste proveli prošle školske godine u svojoj školi.

Osim srednjoškolaca, koje u Strasbourg vodi Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj, prijaviti se mogu i osnovnoškolci. Za njih smo kao glavnu nagradu pripremili STEMI Hexapod, edukativnog robota te druženje s ekipom iz WWF-a. Prijaviti se možete u nekoliko kategorija: školski vrtovi, recikliranje i odvajanje otpada, edukacija učenika te zdrava prehrana. Detalje možete pronaći na našem portalu.

Projekt ekoLucija 101 provodi portal srednja.hr. Partneri projekta su World Wide Fund for Nature (WWF Adria), Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Stemi. U sklopu projekta smo otvorili natječaj kojim nagrađujemo najbolje eko-projekte škola u Hrvatskoj.